Afeela 1 – prvi električni automobil nastao u suradnji Honde i Sonyja sada se može naručiti

Sony i Honda u sklopu zajedničkog projekta Afeela nakon dvije su godina od predstavljanja prvog koncepta otvorili prednarudžbe za svoj prvi automobil. No, isporuke slijede tek 2026. godine

Prije dvije godine na CES-u Sony je u suradnji s Hondom predstavio koncept svojeg električnog automobila. Zajednički proizvod dvaju kompanija, u sklopu projekta Sony Honda Mobility, naziva se Afeela 1, prošle je godine na istom mjestu predstavljen njegov napredniji prototip, a u Las Vegas su se vratili i ove godine, objavivši otvaranje knjige prednarudžbi za produkcijski model. Međutim, uz određene uvjete i s odgodom isporuke.

Afeela 1 bit će električni sedan koji, kao i mnogi drugi, najavljuje "revoluciju u iskustvu mobilnosti" te "osnaživanje veze ljudi i automobila". Bit će opremljen naprednim sustavima pomoći vozaču, osobnim asistentom pokretanim umjetnom inteligencijom te naprednim sustavima za uživanje u audiovizualnim sadržajima u kabini. Bit će tu 40 senzora (radara, lidara, kamera), veliki ekrani, sustav poluautonomne vožnje, mogućnost ažuriranja softvera preko Interneta, mobilnu aplikaciju, pametni sustav ovjesa koji vožnju čini udobnijom i slični dodaci, koliko-toliko uobičajeni za luksuzna vozila današnjice.

Model će biti dostupan u dvije izvedbe, različite tek po dodatnoj opremi, Afeela 1 Origin i Afeela 1 Signature. Obje će dolaziti s trogodišnom pretplatom na sve digitalne servise i usluge uključene u paket opreme, a viša razina Signature uključivat će i kotače od 21", kameru umjesto retrovizora te infotainment za putnike straga.

Kad je riječ o pogonu, Sony Honda Mobility otkriva samo osnovne karakteristike. Dva elektromotora bit će postavljena svaki na jednu osovinu i imat će po 241 KS – ukupno, dakle, 482 KS. Doseg s jednim punjenjem baterije kapaciteta 91 kWh procijenjen je na (samo) 482 kilometra, a baterija će se puniti NACS priključkom snage do 150 kW, no točno vrijeme potrebno za njezino punjenje nije objavljeno. Isto tako nisu dostupni podaci o najvišoj brzini i ubrzanjima.

Afeela 1 može se već sada naručiti po početnoj cijeni od 89.900 (Origin) ili 102.900 dolara (Signature), no to mogu trenutačno učiniti tek stanovnici Kalifornije, prve savezne države u kojoj će započeti isporuke. Dogodit će se to početkom 2026. godine, a nakon toga će se dostupnost proširiti i na ostatak SAD-a te Japan. Pri rezervaciji se plaća polog od 200 dolara, koji je moguće dobiti i natrag u slučaju odustajanja.