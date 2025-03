Audi A6 Avant: Dizel, benzin i blagi hibridi u atraktivnom pakiranju

Predstavljen je novi Audi A6 Avant, koji "postavlja standarde dizajna i sinonim je za kvalitetu i komfor u vozilima premium klase kao nijedno drugo vozilo", najavljeno je iz Ingolstadta. Već na prvi pogled jasno je da je riječ o velikom vozilu s dugim međuosovinskim razmakom, velikim kotačima te prilično atraktivnih proporcija. Kombinacija čistih površina i dinamičnih linija daje mu izraz elegancije i sportskog duha, čemu pridonose i kombinacija širokog traga i snažnih ramena s produženim poklopcem motora – sve to daje mu upečatljiv i prepoznatljiv izgled.

Nakon oblika primjećuje se i moderna tehnologija osvjetljenja, digitalizirana i s mogućnošću personalizacije, sada već tipična za Audijeve modele. Opcijska Matrix LED glavna svjetla imaju šesterokutni perforirani zaslon od nehrđajućeg čelika iza kojeg su skrivena digitalna svjetla za dnevnu vožnju, što glavnim svjetlima daje još upečatljiviji izgled. Ukupno je u model integrirano sedam digitalnih svjetlosnih potpisa sprijeda i straga.

S line još luksuzniji

Očekivano, bit će tu i izvedba S line. Za razliku od serijske opreme, gdje A6 Avant pokazuje puno boje karoserije i aluminija kako bi naglasio svoju eleganciju, vanjski dizajn modela S line naglašava njegov sportski duh. Područje oko većih, dvodijelnih prednjih usisa zraka je kod njega završeno u mat antracit kromu, kao i širi pragovi i ukrasi oko difuzora sportskog dizajna. Crna Singleframe rešetka također ima veću strukturu, a okomiti okviri naglašavaju bočne zračne zavjese za optimizaciju protoka zraka.

Ukupno postoji jedanaest boja koje možete izabrati za A6, a u području naplataka Audi nudi širok raspon dizajna promjera od 18 do 21 inča. Sportski dizajn novog Audija A6 Avanta doprinosi njegovoj aerodinamici i osigurava koeficijent otpora (Cd) od 0,25. To je najbolja vrijednost za Avant s motorom s unutarnjim izgaranjem u povijesti marke Audi.

Prostranost

S ukupnom dužinom od 4,99 metara, Audi A6 Avant je 60 milimetara duži od prethodnog modela. Međuosovinski razmak od 2.927 milimetara osigurava veći komfor i doprinosi izdašnom prostoru u unutrašnjosti. A6 Avant je širok nešto manje od 1,88 metara ne ubrajajući vanjska zrcala. mu ima kapacitet, ovisno o motoru, do 503 litre, a širine je 1.050 milimetara. Potpunim preklapanjem naslona stražnjih sjedala, kapacitet se povećava na do 1534 litara.

Digitalizacija

"Digitalna pozornica" u kabini vrti se oko panoramskog zaslona Audi MMI i dodatnog MMI zaslona za putnike. Tanak, samostojeći panoramski zaslon krase zakrivljen dizajn i OLED tehnologija. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita s dijagonalom zaslona od 11,9 inča i MMI touch zaslona od 14,5 inča. Audi digitalnu pozornicu za putnike na prednjim sjedalima nadopunjuje opcijskim 10,9-inčnim MMI zaslonom suvozača koji je također savršeno integriran u dizajn instrumentne ploče.

On suvozaču omogućuje pristup web-stranicama i reprodukciju videosadržaja s interneta te također pomaže pri navigaciji ili pretraživanju najbliže benzinske postaje. Zahvaljujući dinamičkom načinu privatnosti, sadržaj koji odvlači pozornost poput videozapisa ne može se vidjeti s vozačeva sjedala tijekom vožnje. Novi Audi A6 Avant opcijski je dostupan s novim, konfigurabilnim head-up zaslonom (HUD).

Sofisticirana aeroakustika također obogaćuje iskustvo, posebno uz opcijske audio sustave tvrtke Bang & Olufsen. Najmoćnija verzija opremljena je s dva dodatna zvučnika u svakom od prednjih naslona za glavu koji doživljaj zvuka podižu na novu razinu s ukupno 16 ili 20 zvučnika, uključujući pojačalo i subwoofer sa 685 ili 810 W. Opcijski je dostupan četverozonski automatski klima-uređaj, kao i paket kvalitete zraka koji uključuje ionizator i senzor za finu prašinu

MHEV plus za učinkovistost

Poput novih modela Q5 i A5, novi A6 Avant temelji se na platformi Premium Platform Combustion (PPC). Kao takav, bit će dostupan s tri različita motora – dva benzinska i jedan dizelski. Dvije od ove tri jedinice snage opremljene su blagom hibridnom tehnologijom (MHEV plus). Sustav MHEV plus podržava vozilo s motorom na unutarnje izgaranje, povećava performanse i kvalitetu vožnje te smanjuje emisije CO 2 . Sastoji se od tri glavne komponente: 48 V baterije, starter alternatora s remenom i novog pogonskog generatora s integriranom kontrolnom elektronikom. Litij-ionska baterija je LFP tipa i ima kapacitet pohrane od 1,7 kWh.

MHEV plus koristi prednosti električnog pogona pri parkiranju i manevriranju, pri sporoj vožnji u gradu, u usporenom prometu ili izvan područja grada kada se vozite u sljedeće mjesto. U tim situacijama, A6 Avant radi isključivo na pogonskom generatoru i stoga je posebno učinkovit. Pogonski generator tijekom vožnje na osnovni motor daje dodatni okretni moment do 230 Nm i izlaznu snagu do 18 kW (24 KS). Prilikom usporavanja, pogonski generator vraća do 25 kW energije natrag u bateriju (rekuperacija). Sustav od 48 V također omogućuje korištenje električnog kompresora klima-uređaja.

Opcije motora

2.0 TFSI 4-cilindrični 150 kW: osnovna verzija s 2-litrenim benzinskim motorom s turbopunjačem, ima start-stop sustav u serijskoj opremi za smanjenje potrošnje goriva i dostupan je samo s pogonom na prednje kotače. Isporučuje 150 kW (204 KS) i generira maksimalni okretni moment od 340 Nm. Motor koristi modificirani Millerov ciklus izgaranja, u kojem se usisni ventili rano zatvaraju, što povećava učinkovitost motora. 2.0 TFSI također ima turbopunjač s varijabilnom geometrijom turbina (VTG), koji omogućuje mirnije i agilnije povećanje okretnog momenta pri malim brzinama. 2.0 TFSI je uvijek kombiniran sa sedam-stupanjskim mjenjačem s dvije spojke S tronic koji brzo i glatko mijenja stupnjeve prijenosa.

2.0 TDI 4-cilindrični 150 kW: 2.0 TDI isporučuje 150 kW (204 KS) i okretni moment od 400 Nm. Motor je djelomično elektrificiran tehnologijom MHEV plus i opremljen električnim sustavom od 48 V. Vozilo stoga brže reagira prilikom kretanja i osjetno je agilnije. 2.0 TDI dostupan je s mjenjačem s dvostrukom spojkom kao pogon na prednje kotače ili kao quattro ultra pogon na sve kotače.

3.0 TFSI 6-cilindrični 270 kW: treća opcija, 3-litreni V6 motor s turbopunjačem, isporučuje 270 kW (367 KS) i generira maksimalni okretni moment od 550 Nm. Nedavno je doživio niz modifikacija: novodizajnirani turbopunjači s varijabilnom geometrijom turbina (VTG), indirektno hlađenje zraka za punjenje, optimizacije u izmjeni punjenja, korištenje Millerova ciklusa i promjene u sustavu ubrizgavanja. Motor stvara veliki okretni moment čak i pri malim brzinama. V6 TFSI uvijek se kombinira s sa sustavom MHEV plus te quattro ultra pogonom na sve kotače.

Tehnički podaci / motori A6 Avant TFSI

150 kW A6 Avant TDI

(quattro) 150 kW A6 Avant TFSI

quattro 270 kW Motor 4-cilindrični

benzinski motor s

turbopunjačem i

start/stop sustavom 4-cilindrični dizelski

motor s

turbopunjačem s

MHEV plus 6-cilindrični benzinski

motor s turbopunjačem s

MHEV Plus Obujam u cm³ 1984 1968 2995 Pogon Prednji prednji / quattro quattro Snaga u kW (KS) pri

o/min 150 (204) pri

4300–6000 150 (204) pri

3800–4200 270 (367) pri

5550–6300 Maks. okretni moment

u Nm pri o/min 340 pri

2000–4000 400 pri

1750–3250 550 pri

1700–4000 Dodatni električni

okretni moment u kW

(KS) - 18 (24) 18 (24) Dodatni električni

okretni moment u Nm - 230 230 Ubrzanje 0 do 100

km/h u s 8,3 7,9 (7,0) 4,7 Maks. brzina u km/h 240 241 (238) 250

Novi Audi A6 Avant proizvodit će se u tvornici u Neckarsulmu, na proizvodnoj traci s koje su također izašli njegovi prethodnici. Radnici u Neckarsulmu sastavljat će model zajedno s novom serijom A5, koja se također temelji na platformi Premium Platform Combustion (PPC). Kako bi proizvodni procesi bili što učinkovitiji, Audi je temeljito modernizirao i proširio pogon. Brojne inovacije u lakiranju, konstrukciji karoserije i automatizaciji već se koriste u novim modelima A5 i A6.

Predviđeni početak prodaje novog A6 Avant modela u Hrvatskoj je sredina ožujka ove godine, kad će biti poznate i cijene.