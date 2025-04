Novi Audi A6 dobio limuzinsku izvedbu, objavljena i cijena

Audi proširuje svoju seriju modela A6 klasičnom poslovnom limuzinom. Za model A6 Limousine najavljeno je da će postavljati nove standarde u pogledu dizajna i aerodinamike te donijeti inovacije i komfor u premium klasu. Dio karakteristika očekivano dijeli s nedavno predstavljenim karavanom A6 Avant, no u nekim se aspektima limuzina ipak razlikuje.

Kao prvo tu je aerodinamika. Koeficijent zračnog otpora od 0,23 najbolja je vrijednost za proizvodni model s motorom na unutrašnje izgaranje u povijesti marke Audi. Benzinski i dizelski motori s blagom hibridnom tehnologijom 'MHEV plus' osiguravaju bolju učinkovitost i poboljšane performanse. U kombinaciji sa sofisticiranim tehnologijama ovjesa, A6 Limousine namijenjena je za svakodnevnu ali i vožnju na velike udaljenosti: adaptivni zračni ovjes i upravljanje svim kotačima kombiniraju udobnost vožnje i agilno upravljanje.

Klasična poslovna klasa

Karoserija novog A6 Limousine jasna je i funkcionalna. Minimalistički dizajn, tipičan za marku, kombinira eleganciju i sportski stil. Zakrivljenost gornje konture prozora daje aerodinamičnoj karoseriji poseban karakter. Upečatljiv prednji kraj, s elegantnim glavnim svjetlima i istaknuto pozicioniranim Audi prstenovima, definiran je velikom, nisko postavljenom Singleframe rešetkom. Iza nje se krije sofisticirani koncept protoka zraka. Najvažniji elementi za aerodinamiku sprijeda su bočni otvori za usis zraka koji su optimizirani u pogledu oblika i funkcije. Prednji spojler u braniku smanjuje podizanje prednje osovine i, zajedno s pločama na podvozju, osigurava kontrolirani protok zraka ispod vozila.

Baš kao i prednji kraj, izduženi i blago nagnuti stražnji kraj također odaje prestiž. Dva stražnja svjetla sa svojom preciznom grafikom i neprekidnom svjetlosnom trakom daju novom A6 Limousine osjećaj prisutnosti, kao i okomito stop svjetlo. Poseban oblik stražnjeg kraja također značajno pridonosi izvanrednoj aerodinamičnosti vozila. U kombinaciji s velikim, širokim difuzorom, rezultat je ravnoteža između uzgona na stražnjoj osovini i otpora, što poboljšava dinamiku vožnje.

Upravljanje svim kotačima

Uz opcijski adaptivni zračni ovjes, A6 Limousine usavršava sintezu sportskog i udobnog. Osim što regulira visinu karoserije i sposobnost upijanja neravnina, ovaj sustav zračnog ovjesa također nudi dodatnu prednost u pogledu aerodinamike.

Opcijsko upravljanje svim kotačima omogućuje agilno rukovanje i precizno manevriranje. Zajedno s unaprijeđenim progresivnim upravljanjem dobiva se značajno poboljšan i izravniji odziv upravljanja. Pri malim brzinama, upravljanje svim kotačima okreće stražnje kotače do pet stupnjeva u suprotnom smjeru od prednjih kotača, poboljšavajući manevriranje u gradskom prometu i uskim zavojima. Pri srednjim i većim brzinama stražnji se kotači okreću u istom smjeru, što rezultira stabilnijim i još preciznijim upravljanjem.

Blagi hibridi

Pogoni s blagom hibridnom tehnologijom MHEV plus igraju glavnu ulogu u izvanrednom iskustvu vožnje. Sustav MHEV plus pomaže motoru na unutrašnje izgaranje, poboljšava performanse i udobnost tijekom vožnje te smanjuje emisije CO 2 . Također omogućuje potpuno električni pogon kod parkiranja i manevriranja. A6 Limousine može raditi na električni pogon kada se vozite u sporom prometu ili tijekom lagane izvangradske vožnje. Nadalje, tehnologija MHEV plus stvara dodatni pogonski moment do 230 Nm i do 18 kW (24 KS) snage prilikom kretanja ili pretjecanja. Do 25 kW se rekuperira tijekom kočenja.

Tehnički podaci / motori A6 Avant TFSI

150 kW A6 Avant TDI

(quattro) 150 kW A6 Avant TFSI

quattro 270 kW Motor 4-cilindrični

benzinski motor s

turbopunjačem i

start/stop sustavom 4-cilindrični dizelski

motor s

turbopunjačem s

MHEV plus 6-cilindrični benzinski

motor s turbopunjačem s

MHEV Plus Obujam u cm³ 1984 1968 2995 Pogon Prednji prednji / quattro quattro Snaga u kW (KS) pri

o/min 150 (204) pri

4300–6000 150 (204) pri

3800–4200 270 (367) pri

5550–6300 Maks. okretni moment

u Nm pri o/min 340 pri

2000–4000 400 pri

1750–3250 550 pri

1700–4000 Dodatni električni

okretni moment u kW

(KS) - 18 (24) 18 (24) Dodatni električni

okretni moment u Nm - 230 230 Ubrzanje 0 do 100

km/h u s 8,2 7,8 (6,9) 4,7 Maks. brzina u km/h 244 244 (243) 250

Zvučna izolacija unutar A6 Limousine poboljšana je za do 30 posto u usporedbi s prethodnikom, a to povećava komfor tijekom vožnje. Čvršće zabrtvljeni prozori i optimizirane brtve vrata osiguravaju ugodniju akustiku u unutrašnjosti, dok brtva poklopca prtljažnika također značajno smanjuje buku vjetra. Štoviše, sve gume od 19'' ili veće opremljene su takozvanim prigušivačima buke. Novorazvijena izolacija nosača motora i mjenjača omogućuje uglađeniju i tišu vožnju.

Novi A6 Limousine proizvodit će se u Neckarsulmu, a prodavati diljem svijeta. Isporuke kupcima započinju na ljeto 2025. Predviđeni početak prodaje novog A6 Limousine modela u Hrvatskoj je sredina travnja s početnom cijenom od 62.799,47 € za ulazni model s TFSI motorom od 150 kW.