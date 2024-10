Audi Q6 Sportback e-tron donosi veći doseg od osnovnog modela

Dizajn SUV vozila tipičan za Audi u modelu Q6 SUV e-tron dodatno je obogaćen suštinom značajki modela Sportback. Model tog imena već tradicionalno donosi progresivniju i istaknutiju sportsku siluetu, a kao i osnovnu izvedbu odlikuju ga prednosti platforme PPE u pogledu performansi, dosega, učinkovitosti i punjenja. Zahvaljujući dinamičnom stražnjem kraju i aerodinamičnim prednostima koje iz toga proizlaze, izvedba Q6 Sportback e-tron performance prvak je po dosegu u seriji Q6, s dosegom do 656 kilometara.

Predviđeni početak prodaje novih Q6 Sportback e-tron modela u Hrvatskoj je kraj studenog 2024. kada će biti poznate i cijene.

Audi će prvi put predstaviti model Q6 Sportback e-tron globalnoj javnosti na ovotjednom Pariškom sajmu automobila 2024. "Varijanta Sportback sljedeći je korak u širenju našeg portfelja električnih modela. Audi Q6 Sportback e-tron kombinira jake strane naših novih električnih modela – učinkovitost, doseg i performanse – s impresivnim, funkcionalnim dizajnom svoje jedinstvene karoserije", ističe Gernot Döllner, izvršni direktor društva AUDI AG.

SUV i coupé

Kao što smo to od Audija naviknuli, model Sportback dinamičnog je dizajna te kombinira prostranost SUV-a s elegancijom coupéa. Sportski i izražajno. Ovo električno vozilo ima prtljažnik kapaciteta 511 litara i prednji prtljažnik (frunk) kapaciteta 64 litre. Kada se stražnja sjedala preklope, kapacitet prtljažnika povećava se na do 1373 litre. Dugi međuosovinski razmak od 2899 milimetara osigurava dovoljno prostora u unutrašnjosti, čak i na stražnjim sjedalima, a Q6 Sportback e-tron može se pohvaliti s 25 litara korisnog prostora za odlaganje. Ističe se i veliki kapacitet vuče do 2400 kilograma modela Q6 Sportback etron quattro (ili 2000 kilograma u drugim varijantama pogona).

Od uvođenja na tržište električnog modela Q6 Sportback i njegovog SUV sestrinskog modela, bit će dostupna još jedna varijanta baterije s deset modula i bruto kapacitetom od 83 kWh (neto: 75,8 kWh). To znači da je uz varijantu s pogonom na sve kotače i S modelom, Q6 Sportback e-tron dostupan u dvije varijante s pogonom na stražnje kotače, čime je obuhvaćen cijeli portfelj električnih motora u obitelji Q6 e-tron.

Zahvaljujući aerodinamičnom dizajnu karoserije s vrijednošću cd od 0,26 (SUV varijanta: 0,28) i velikoj bateriji s bruto kapacitetom od 100 kWh (neto: 94,9 kWh), Q6 Sportback e-tron performance, inače dug 4771 milimetar, širok 1965 milimetara (bez zrcala) i visok 1665 milimetara ima doseg do 656 kilometara. To znači da Sportback ima najveći doseg u seriji Q6 e-tron.

Vanjski dizajn

Nadovezujući se na legendarnu prvu generaciju modela Audi TT Coupé, kosa linija krova modela Sportback poboljšava njegovu sportsku estetiku. Zahvaljujući luku linije krova, Sportback je 37 milimetara niži od SUV varijante. Stakleni krov vozila proteže se znatno niže preko karoserije vozila. Zakrivljena linija, koja se proteže od stražnjeg dijela preko stražnjih svjetala do stražnjih vrata, naglašava gornji dio quattro krugova i široki rameni pojas iznad kućišta kotača. Dizajn stražnjeg prozora završava dinamičnim usponom prema gore, što je upečatljiva značajka koja je zajednička svim modelima Audi Sportback.

Svi pogoni odmah dostupni

Cjelokupan portfelj varijanti pogona i baterija bit će dostupan u trenutku uvođenja na tržište, kaću iz Audija. U nastavku nešto više o njima,

Model Q6 Sportback e-tron dostupan je uz dvije veličine baterija i dvije varijante pogona. Uz visokonaponsku bateriju od 83 kWh (neto: 75,8 kWh), osnovna varijanta ima izlaznu snagu od 185 kW (252 KS) i ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,0 sekundi u modusu Launch Control.

Elektromotor modela Audi Q6 Sportback e-tron performance s pogonom na stražnje kotače, uz bateriju od 100 kWh (neto: 94,9 kWh) ima izlaznu snagu od 225 kW (306 KS) i ubrzava od 0 do 100 km/h za 6,6 sekundi u načinu rada Launch Control. Uz izlaznu snagu sustava od 285 kW (387 KS), Q6 Sportback e-tron quattro treba 5,9 sekundi za ubrzanje.

Najsnažnija verzija, SQ6 Sportback e-tron može se pohvaliti izlaznom snagom sustava od 360 kW (489 KS) s dva elektromotora na prednjoj i stražnjoj osovini, a ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 4,3 sekunde u modusu Launch Control. Njegova velika baterija omogućava pogonu na stražnje kotače modela Audi Q6 Sportback e-tron performance doseg do 656 kilometara.

Sve varijante modela Q6 Sportback imaju maksimalnu fiksnu brzinu od 210 km/h. Model SQ6 Sportback e-tron postiže maksimalnu brzinu od 230 km/h.

Upravljanje toplinom visokonaponske baterije i električni sustav od 800 V omogućuju impresivne performanse punjenja. Primjerice, modelu Audi Q6 Sportback e-tron performance potrebno je samo deset minuta na stanici za brzo punjenje kako bi se napunio za doseg do 265 kilometara pri maksimalnoj snazi punjenja od 270 kW u idealnim uvjetima. Visokonaponskoj bateriji potrebne su samo 22 minute da se napuni od 10 do 80 posto. S model također se puni do 270 kW, dok se varijante na stražnji pogon pune na stanici za brzo punjenje do 260 kW (s baterijom od 100 kWh) ili 225 kW (s baterijom od 83 kWh).

Pet zvjezdica

Model Q6 e-tron dobio je najvišu ocjenu od pet zvjezdica Euro NCAP-a. Vozilo je ocijenjeno te je postiglo izvrsne rezultate u kategorijama zaštite odraslih putnika, zaštite djece, ranjivih sudionika u prometu i sigurnosnih potpora tijekom vožnje. Dobilo je gotovo savršenu ocjenu od 91 posto za zaštitu odraslih putnika, što ukazuje na to da pruža optimalnu zaštitu. Prvi je put jedan model marke Audi ocijenjen s obzirom na sigurnosne značajke nakon sudara (uključujući podatke za spašavanje za hitne službe i poziv u nuždi eCall), a Q6 e-tron dobio je izvrsnu ocjenu. Uz ocjenu od 92 posto za zaštitu djece, obitelj modela Audi Q6 e-tron trenutačno je najbolja u svojoj klasi među svim vozilima testiranim u 2023. i 2024.