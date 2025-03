BYD Yangwang U7 – limuzina s više od 1.200 "konja", DeepSeekom i "božjim okom"

Kineski div BYD predstavio je svoju novu uzdanicu u segmentu luksuznih limuzina, koja će kupce privlačiti udobnošću, tehnološkim inovacijama i sigurnošću, no ne i pretjerano pristupačnom cijenom

BYD je svojoj ponudi luksuzne podmarke Yangwang pridodao novi automobil visoke klase – limuzinu U7, koja donosi niz atraktivnih tehnologija namijenjenih udobnosti i sigurnosti u vožnji. Yangwang U7 dolazi u dvije pogonske izvedbe, kao potpuno električni model ili pak plug-in hibrid, a dostupne će biti izvedbe s četiri ili pet sjedala, o čemu će ovisiti i cijena. Limuzina se dodatno ističe tehničkim inovacijama u pogledu autonomne vožnje, ali i vrlo aerodinamičnom karoserijom, koeficijenta otpora (Cd) od tek 0,195.

Brz kao Ferrari

Yangwang U7 dug je 5.265 mm, širok 1.998 te visok 1.517 mm, a nudi i velik međuosovinski razmak od 3.160 mm. Električna izvedba moćnija je, zasnovana je na vlastitoj platformi e4 te donosi četiri elektromotora ukupne snage 960 kW (1.287 KS) uz maksimalni okretni moment od 1.584 Nm. To daje ovom obiteljskom luksuznom sedanu sportsko ubrzanje od samo 2,9 sekundi do 100 km/h, kao i najvišu brzinu od 270 km/h.

Uz BYD-jeve nove "blade" baterije kapaciteta 135,5 kWh doseg je deklariran na 720 kilometara, sukladno kineskom testnom ciklusu CLTC. Baterija se uz dvostruki punjač snage 500 kW može nadopuniti od 30% do 80% kapaciteta za 20 minuta.

Plug-in hibridnu izvedbu pogoni 2-litreni benzinski motor te također četiri elektromotora. U tom je slučaju kapacitet baterije 52,4 kWh, a doseg na struju iznosi 200 km. Uz 60 litara goriva ova izvedba može prijeći oko 1.000 kilometara kombinirano, a baterija joj se od od 30% do 80% kapaciteta puni za 10 minuta.

Udoban poput maglev vlaka

Jedna od većih prednosti je e4 platforma s aktivnim ovjesom. Ona uključuje zakretanje stražnjih kotača za 20°, što modelu U7 daje mogućnost bočnog kretanja i okretanja u mjestu, uz radijus od samo 4,85 metara. Uz to, ovjes DiSus-Z zamjenjuje klasične hidraulične amortizere magnetskima, koji pak omogućavaju promjenu udaljenosti šasije od tla, stabilnost i pri prelasku preko vrlo zahtjevnih prepreka, pa čak i penjanje uz stepenice – sve zahvaljujući naprednim lidarima i sustavu kontrole vertikalnog kretanja koji upravlja svakim kotačem zasebno. U7 može, u slučaju pucanja jedne od guma, nastaviti voziti i na tri kotača (do 30 km brzinom do 80 km/h). Udobniji je od maglev vlaka, kažu iz BYD-a te prikazuju fascinantne mogućnosti novog modela nizom zanimljivih videa.

Nakrcan tehnologijom

Opremljen je i "božjim okom", sustavom poluautonomne vožnje koji se zasniva na tri lidara dugog dometa, pet mmWave radara, 13 kamera visoke rezolucije i 12 ultrazvučnih radara. To modelu U7 daje opciju autonomne vožnje razine 2+, bez potrebe za predučitavanjem mape prometnica.

Kabinom dominira 12,8-inčni OLED zaslon, sportski dizajn kokpita i sjedala izveden u koži i ugljičnim vlaknima, dok je glasovni asistent pokretan kineskim jezičnim modelom DeepSeek R1. Tu su i 23,6-inčni digitalni instrumentni klaster, 6-inčni ekran za suvozača, head-up zaslon te kamere za praćenje svega što se u vozilu događa. Putnicima na stražnjoj klupi na raspolaganju su dva dodatna 12,8-inčna ekrana, a vozaču i elektronički retrovizori s vlastitim ekranima. U pozadini računalnog sustava stoje čipovi Nvidia Drive Orin-X ukupne procesorske snage 508 TOPS-a.

Početna cijena izvedbe s pet sjedala iznosi oko 86.000 dolara, bez obzira na pogonski sklop. Inačica s četiri sjedala je luksuznija i samim time skuplja, pa joj je osnovna cijena u Kini oko 98.000 dolara.