DFSK za 35 tisuća eura pripremio novi model EC75

Pokreće ga elektromotor od 70 kW, a koji se napaja iz LFP baterije kapaciteta 50,3 kWh, a što bi trebalo biti dovoljno za autonomiju od 240 do 270 km u gradskoj vožnji

Prošlo je već više od dvije godine kako sam imao priliku isprobati DFSK EC35, električni dostavni model koji pristiže iz Kine. Bilo je to vozilo za koje već od samog starta nije bilo prevelike perspektive za ogroman uspjeh na europskim tržištima. Stara tehnologija koju prati i 'stari' dizajn bili su uteg koji nije dozvoljavao bitniju zastupljenost. No, to se sada mijenja novim modelom EC75, a koji je ovih dana stigao u prodaju. Vjerujem kako će DFSK novim modelom ipak postat daleko zastupljenija marka na tržištu električnih dostavnih modela.

DFSK EC75

Već na prvi pogled vidljivo je kako je to model koji svakako donosi novi i moderan dizajn u segment kombija ukupne mase do tri tone. DFSK EC75 nudi zavidan teretni prostor kroz dužinu od 2,8 metara, a zbog svoje širine i visine ukupni dostupni prostor je 7 kubičnih metara čime je u vrhu klase. Ima mjesta za prijevoz dvije euro palete, a maksimalna dozvoljena nosivost je 1200 kg. Za razliku od mnoge konkurencije, dolazi s dvostrukim bočnim kliznim vratima širine palete, stražnjim vratima koja se široko otvaraju i niskim utovarnim pragom. Sve to omogućava jednostavan pristup tovarnom prostoru.

Solidna gradska autonomija

Model EC75 opremljen je elektromotorom snage 70 kW/95 KS, a koji se napaja iz LFP baterije kapaciteta 50,3 kWh. Time je prema službenim podacima omogućena autonomija od 240 do 270 km u uvjetima gradske vožnje. Punjenje baterije je putem onboard AC punjača snage 6,6 kW, a za što je potrebno oko 7 sati. Koristite li pak DC punjač punjenje od 20 do 80% kapaciteta moguće je za 45 minuta. Kao i kod sve većeg broja osobnih električnih automobila, tu je i V2L funkcija snage 3,3 kW.

DFSK EC75

Iz domaćeg uvozništva naglašavaju kako je naglasak kod modela DFSK EC75 na sigurnosti. Stoga je ovaj novi model opremljen naprednim ABS i ESP sustavom s kontrolom proklizavanja, zračnim jastucima za vozača i suvozača, auto hold funkcijom kao i električnom parkirnom kočnicom koja olakšava korištenje vozila u gradskoj gužvi. Za komunikaciju je zadužen novi Infotainment sustav sa zaslonom veličine 10,1 inča, a koji ima mogućnost spajanja Android Auto ili CarPlay aplikacije. Ne treba zaboraviti ni prostor za bežično punjenje mobitela, USB punjač snage 66 W te multifunkcionalni upravljač za upravljanje različitim funkcijama vozila. Za lakše manevriranje u gradskim sredinama tu je i sustav kamera za parkiranje s pogledom od 360 stupnjeva te prednji i stražnji parking senzori.

Moderno uređena putnička kabina

Vrlo moderna uređena unutrašnjost orijentirana je na vozača i jednostavnost upravljanja. Putnička kabina sadrži 11 pretinaca za smještaj stvari. Ergonomska ručica mjenjača svojim smještajem na stupu upravljača također stvara dodatni prostor za vozača.

DFSK EC75

Novi DFSK EC75 dolazi s jamstvom na bateriju u trajanju od 6 godina ili 150.000 km, a cijena mu je 28.000€ + PDV, odnosno 35 tisuća eura. Vjerujemo da će DFSK uz EC75, ali i slične modele koje uskoro očekujemo na domaćem tržištu, bitno poremetiti račune europskim proizvođačima.