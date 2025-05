Dolphin Surf je najpovoljniji električni automobil. Košta 19.490 eura

Birati se može između tri razine opreme, a o čemu ovisi je l' riječ o modelu koji ima bateriju od 30 kWh ili 43,2 kWh, a što znači da može imati doseg i do 507 km u gradskoj vožnji

Prije nepunih mjesec dana pisao sam o službenom dolasku najpoznatijeg kineskog proizvođača automobila u Hrvatsku. Radi se o BYD-u (Build Your Dreams), a koji je sada odlučio lansirati još jedan model. Čak štoviše, jučer je službeno lansiranje bilo istovremeno u nekoliko europskih zemalja. Nema sumnje kako je riječ o važnom modelu, a koji će privući pažnju mnogih potencijalnih kupaca. Naravno, pored svog izgleda i atraktivne boje, model Dolphin Surf privlači i svojom cijenom. Pripremljene su tri razine opreme, Active, Boost i Comfort, a početna starta na 19.490 eura.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Do sada je najpovoljniji električni model na našem tržištu bio Hyundai Inster s cijenom od 23.890 eura, a pratio ga je još jedan kineski model - Dongfeng Box s cijenom od 24.990 eura. Time su ova dva modela smještena između druge i treće razine opreme kod BYD-a Dolphin Surf, a koji koštaju 22.990 odnosno 25.990 eura. Vjerujem kako će srednja, Boost opcija biti i najtraženija verzija, a gdje je dobar omjer uloženog i dobivenog. No, idemo redom na sve bitne stvari.

Značajno širenje na europskom tlu

BYD radi na sustavnom građenju prodajno-servisne mreže na području Europe, i plan je ovogodišnja prisutnost u 12 zemalja, uz više od 1000 centara. Velika je novost i da će BYD uskoro imati svoje europsko središte u susjednoj nam Mađarskoj, a gdje se pokreće i izgradnja tvornice. To je dobro i za naše tržište, jer će tada snabdijevanje nekim modelima, ali i rezervnim dijelovima biti na svega nekoliko stotina kilometara od Zagreba. Također, BYD želi postavljati trendove, te uz cilj o CO2 neutralnosti, najavljuju i mnoge uzbudljive suradnje. Jedna od njih je i s DJI-om, pa možda možemo uskoro očekivati i dronove na krovu BYD modela. Doduše, pitanje je kako će sve to proći zakonske norme, no o tome će ipak netko drugi voditi brigu. Vratimo se modelu Dolphin Surf.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Riječ je o električnom automobilu A-segmenta, a nastao na e-Platform 3.0 platformi. Uz to, dobro znamo kako BYD koristi napredne Blade baterije, a za pogon koristi prvi 8-u-1 električni pogon masovne proizvodnje u svijetu. Govorimo li o bateriji, riječ je o litij-željezo-fosfatnoj (LFP) bateriji čiji joj sastav omogućuje veću izdržljivost i sigurnost od uobičajenih baterija koje se ugrađuju u električna vozila, bez uporabe kobalta.

Izbor dvije Blad baterije

Spomenuo sam već da je Dolphin Surf raspoloživ uz dvije baterije. Početna je kapaciteta 30 kWh i dolazi samo kod najjeftinije Active opreme. Snažnija baterija od 43,2 kWh dolazi kod srednje Boost i najbogatije Comfort opreme. Uz veću bateriju osiguran je domet do 322 km u mješovitoj vožnji, odnosno u gradskoj vožnji i do 507 km. Nema sumnje, to ćemo uskoro i sami isprobati kad nam Dolphin Surf stigne na test.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Kad govorimo o elektromotoru koji pokreće Dolphin Surf maloprije sam spomenuo kako je riječ o 8-u-1 sklopu. On objedinjuje pogonski motor, reduktor, punjač, pretvarač istosmjerne struje, kutiju za raspodjelu snage visokog napona, kontroler za upravljanje baterijom, jedinicu za upravljanje vozilom i kontroler motora u jednom modulu. To omogućuje bolju iskoristivost prostora i povećava učinkovitost, što su iznimno bitni čimbenici u vozilu, pogotovo u onom manjih dimenzija kao što je Dolphin Surf. Početni elektromotor je od 65 kW, a koji je kod prve dvije razine opreme, dok je kod najboljeg paketa riječ o motoru od 115 kW.

Okretan u gradu

Kad smo kod dimenzija, spomenimo kako je Dolphin Surf nastao na platformi međuosovinskog razmaka od 250 cm, a ukupno je tek centimetar kraći od 4 metra. Širok je 172 te visok 159 centimetra. Ove dimenzije jamče veliku okretnost na gradskim cestama, a nije toliko komplicirano niti smjestiti dva putnika na stražnja sjedala. Naime, Dolphin Surf je registriran za vozača i tri putnika. Standardni obujam prtljažnika iznosi 308 litara, a taj se obujam može dodatno povećati na 1037 litara kad su nasloni stražnjih sjedala preklopljena.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Nema sumnje da Dolphin Surf izgleda vrlo simpatično i razigrano. Tome u prilog ide i osnovna Lime green boja koja dolazi serijski. Uz nadoplatu od 650 eura može se odabrati i neka od tri preostale boje. To su Ice blue, Apricity white te Polar night black boja. Unutrašnjost je kombinaciji crne i sive boje. Imali smo vrlo malo vremena napraviti koji kilometar zagrebačkim prometnicama. Nema sumnje kako dojam putničke kabine nimalo ne odaje podrijetlo ovog modela. Sve djeluje na svom mjestu, a uređenje i dojam kvalitete su bolji nego li je to kod nekih europskih modela.

Dobro pripremljena putnička kabina

Ispred vozača je digitalna instrumentna ploča, a koja je tek malo veća od nekog pametnog telefona, dok je na središnjem dijelu 10,1-inčni rotirajući dodirni zaslon s najnovijim korisničkim sučeljem. On uključuje stalno vidljivu prilagodljivu traku s prečacima i geste trima prstima za kontrolu grijanja i prozračivanja, a tu je i mogućnost povezivanja sa sustavima Apple CarPlay i Android Auto.

BYD Dolphin Surf BYD

Brojnim funkcijama Dolphin Surfa može se upravljati s pomoću intuitivnih glasovnih naredbi aktiviranih naredbom 'Hi BYD'. Zanimljivo je i da se ovaj model može otključati prislanjanjem pametnog telefona ili pametnog sata uz senzor smješten na bočnom retrovizoru. Naime, zahvaljujući NFC tehnologiji ulazak u vozilo je jednostavan. Pripremljena je i BYD aplikacija za, a preko koje možete rashladiti ili ugrijati unutrašnjost vozila dok je on u mirovanju.

8 godina jamstva na bateriju

BYD Dolphin Surf već je dostupan za narudžbe, a prvi kupci svoje primjerke mogu očekivati od lipnja. Kao i svi ostali BYD-jevi modeli, Dolphin Surf dolazi uz 6 godina jamstva ili 150.000 km i 8 godina ili 200.000 km na bateriju odnosno do 150.000 km na električni motor.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Početna cijena modela Dolphin Surf, uz Active opremu je 19.490 €. Taj model dolazi na 15-colnim čeličnim naplatcima, ima sjedala presvučena veganskom kožom, navigaciju, Apple CarPlay i Android Auto povezivost... Za 3,5 tisuće eura više dobiva se Boost razina opreme koja ima veću, 43,2 kWh bateriju za do 507 km dosega, a koja se može nadopuniti od 30 do 80% za 22 minute... Tu su i automatski brisači stakala, električno podesivo vozačevo sjedalo, kao i 16-colni alu naplatci.

BYD Dolphin Surf Ivan Cvetković

Najbogatiji Comfort paket opreme stoji 25.990 eura, a koji donosi snažniji, 115 kW EV motor, kameru 360 stupnjeva, bežično punjenje mobitela, automatska prednja LED svjetla, premium audio sustav, grijanje prednjih sjedala, zatamnjena stražnja svjetla...

Tehnički podaci