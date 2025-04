BYD stigao u Hrvatsku. Cijene kreću od 39.500 eura za plug-in hibrid model Seal U DM-i

Kineski automobili više nikako nisu novost u Europi, pa tako niti na hrvatskom tržištu. Tu je već nekoliko brendova koji su se poprilično udomaćili, a svi su s velikim nestrpljenje, iščekivali dolazak brenda BYD (Build Your Dreams). Sada je stigao i taj trenutak. Započela je službena prodaja BYD modela i na domaćem nam tržištu. Za sada se ova nova vozila mogu nabaviti u salonu smještenom na poznatoj zagrebačkoj adresi Selska cesta 43, u podnožju Zagrepčanke, ali i u tzv. pop up store lokaciji u shopping centru City Centar One West u Zagrebu.

BYD u Hrvatskoj

Prvo nekoliko riječi o BYD-u. Riječ je o vodećem svjetski proizvođaču vozila nove energije, a gdje ubrajaju plug-in hibridna i električna vozila. Posluju u više od 80 zemalja na šest kontinenata, a protekle godine zabilježili su prihode od gotovo 100 milijardi eura. Za ovu godinu imaju ambiciozni plan prodaje 5,5 milijuna vozila. Postoje od 1994. godine, a jedini su proizvođač vozila nove energije koji je razvio vlastite pogonske sustave, baterije, poluvodiče za automobile te motore i sustave za upravljanje motorima. Kao tehnološka kompanija, BYD na istraživanju i razvoju zapošljava više od 120.000 inženjera i tehničara te svakog radnog dana podnosi više od 45 zahtjeva za nove patente. Kompanija zapošljava više od milijun ljudi diljem svijeta.

Ivan Cvetković

Poznati su proizvođač punjivih baterija uz raznoliki poslovni portfelj koji uključuje automobile, željeznički prijevoz, novu energiju i elektroniku, s više od 30 industrijskih parkova u Kini, SAD-u, Kanadi, Japanu, Brazilu, Mađarskoj i Indiji. Od proizvodnje i skladištenja energije pa sve do njezine primjene, BYD je predan pružanju rješenja bez emisija koja smanjuju globalnu ovisnost o fosilnim gorivima. BYD Auto je automobilska podružnica, osnovana 2003. godine s ciljem ubrzavanja zelene tranzicije globalnog sektora prometa te fokusom na razvoj potpuno električnih vozila i plug-in hibrida. Posjeduju ključne tehnologije čitavog industrijskog lanca vozila nove energije, poput baterija, elektromotora, elektroničkih kontrolera i poluvodiča.

Posljednjih godina BYD Auto ostvario je značajne tehnološke napretke, uključujući Blade bateriju, hibridne tehnologije DM-i i DM-p, platformu e-Platform 3.0, tehnologije CTB i iTAC, inteligentni sustav upravljanja karoserijom DiSus te arhitekturu XUANJI. BYD Auto prva je svjetska automobilska kompanija koja je potpuno obustavila proizvodnju vozila s klasičnim motorima u korist električnih modela te je već 10 godina uzastopno vodeći proizvođač putničkih vozila nove energije u Kini.

Na početku četiri modela

Hrvatskim kupcima u početku su dostupna četiri modela. Riječ je o tri potpuno električna modela Seal, Seal U i Sealion 7 te plug-in hibridni model Seal U DM-i. BYD Seal je potpuno električna sportska limuzina koja koristi vlastite napredne tehnologije poput e-Platforme 3.0, Cell-to-Body tehnologiju i 8-u-1 pogonski sustav. Napredna arhitektura vozila spaja visoku dinamiku vožnje, modernu tehnologiju, mogućnost dugog dometa i brzo punjenje, a kako bi uzbudljivo iskustvo vožnje bilo i ekološki prihvatljivo. Predviđena je jedna baterije kapaciteta 82,5 kWh koja u Design izdanju ima doseg do 570 kilometara, odnosno 520 km u Excellence AWD izdanju.

Ova limuzina broji okruglo 480 cm u duljinu s međuosovinskim razmakom od 292 cm, širinu od 187,5 te visinu od 146 cm. Obe verzije serijski imaju 11 kW AC punjač te DC od 150 kW, a kad mu od 10 do 80% kapaciteta baterije treba 37 minuta. Design verzija ima stražnji pogon uz elektromotor od 230 kW i 360 Nm okretnog momenta, a što je dovoljno da za do stotke potjera za 5,9 s. Excellence ima AWD pogon i to uz 390 kW i 670 Nm okretnog momenta pa je on i znatno bolji u ubrzanju. S mjesta do 100 km/h mu treba 3,8 s, a najveća brzina kod oba modela je ograničena na 180 km/h. Težina slabijeg modela je 2055 kg, dok snažni znači i dodatnih 130 kg težine. Cijene su 47.990 odnosno 50.990 eura. Doplata za boje je 1100 eura.

BYD Seal Ivan Cvetković

Idući model u ponudi je Seal U, a gdje dodatak u imenu znači SUV verziju. Neznatna je razlika u duljini, pa SUV verzija broji 15 mm manje, dok je međuosovinski razmak kraći 155 mm. Tu su predviđene dvije verzije - Comfort i Design. Koriste isti motor od 160 kW, ali je razlika u bateriji. Comfort dolazi uz bateriju od 71,8 kWh, a Design od 87 kWh. Manja im DC punjenje od 115 kW, a veća od 140 kW, uz 42, odnosno 43 minute od 10 do 80% kapaciteta. Maksimalna brzina je 175 km/h, a obujam prtljažnika 425 litara. Cijene su 45.500, odnosno 48.990 eura.

Ivan Cvetković

Treći u nizu Seal modela u imenu ima dodatak U DM-i. Naučili smo da U označava SUV verziju, dok DM-i znači da ga pokreće inteligentni Dual Mode pogon. Riječ je o plug-in hibridu. Iz BYD-a s ponosnom ističu kako je njihov model F3DM iz 2008. godine bio prvi plug-in na svijetu. Posljednju generaciju ovog pogona koristi Seal U DM-i. Osnova je električni pogon, i to od 145 kW i 300 Nm, a kojem u pomoć priskače i 1,5-litreni benzinac od 72 kW i 122 Nm okretnog momenta. Ovaj sklop tako zajedno daje snagu od 160 kW i 200 Nm, i to u Boost i Comfort izdanju.

Design model ima benzinac potpomognut turbopunjačem pa razvija 96 kW i 220 Nm, a ima i elektromotor od 150 kW za prednju odnosno 120 kW za stražnju osovinu. Zajedno kompletan sklop daje snagu od 238 kW i 550 Nm okretnog momenta. Boost i Design rabe bateriju od 18,3 kWh, dok Comfort ima bateriju od 26,6 kWh. Svi imaju opciju 11 kW AC punjenja i DC od 18 kW. Tu je i kombinirani EV doseg od 70 do 125 km u kombiniranom režimu. Uz 60 litreni rezervoar benzina tu je kompletan doseg od 870 do 1125 km. Cijene idu od 39.500, preko 42.000 do 47.500 eura.

Ivan Cvetković

Posljednji model u trenutačnoj ponudi je Sealion 7. Riječ je o modernom SUV modelu i fastback dizajna. Ima najbrži električni motor na svijetu u masovnoj proizvodnji, a koji se vrti i do 23.000 o/min. Namijenjen je kupcima koji traže sportski (0-100 km/h za samo 4,5 sekunde), obiteljski automobil. Poput modela Seal, koristi e-Platform 3.0 i Cell-to-Body naprednu tehnologiju. Sealion 7 je postavljen na 19-colne naplatke, kod početnog modela, odnosno za broj veće kod ostala dva, a predviđene su Comfort, Design i Excellence verzije, s time da posljednje dvije imaju AWD pogon.

Početni Comfort i Design imaju bateriju od 82,5 kWh, a Excellence od 91,3 kWh. Manje se pune na DC do 150 kW dok kod snažnije ide do 230 kW, pa od 10% do 80% treba samo 24 minute. Comfort ima motor od 230 kW, a Design i Excellence od 390 kW. Tako Design i Excellence trebaju 4,5 s do stotke, a svima je maksimalna brzina 215 km/h. U središnjem dijelu smješten je veliki 15,6-inčni rotirajući ekran osjetljiv na dodir. Jamstvo je 8 godina ili 200.000 km. Cijene se kreću od 48.990 do 56.490 eura.

Ivan Cvetković

Imali su i svega nekoliko primjeraka modela Atto 2, ali prevelika potražnja na ostalim tržištima dovela je do toga da se ovaj model više ne nudi. Čeka se početak sklapanja vozila u susjednoj nam Mađarskoj, a kada bi se Atto 2 ponovno trebao nuditi i na našem tržištu. Nakon ovog početka prodaje u Hrvatskoj, BYD bi uskoro trebao započeti s operacijama i u susjednoj Sloveniji.