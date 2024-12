DS N°8: Prvi potpuno električni model francuske marke je aerodinamični SUV Coupé

Nakon klasičnih automobila sportskog karaktera, DS 3, DS 4, DS 7 i DS 9, francuska marka u sklopu Stellantis grupe, DS Automobiles, odlučila je iskoračiti u svijet 100% električnih pogona, pa je predstavila potpuni zaokret u mnogočemu i novi model koji će ga najbolje dočarati, DS N°8. Imenom poput onoga kod kakvog luksuznog parfema, novi je model odraz francuske umjetnosti putovanja, kažu njegovi tvorci, koji poziva na dugu vožnju, a nju također i omogućava svojim karakteristikama.

Do 750 km dosega

Glatke linije karoserije omogućavaju ovom SUV Coupéu koeficijent aerodinamičkog otpora od tek 0,24, pa samim time i doseg s jednim punjenjem baterije veći od 750 km (prema WLTP-u) te preko 500 km vožnje na autocesti. Sa svih strana uglađenog dizajna, DS N°8 ističe se svojim linijama, modernim svjetlosnim potpisom, rasvijetljenom prednjom maskom te moćnom figurom kojom želi postati dominantnom pojavom na cesti.

U unutrašnjosti se elegancija i jednostavne linije nastavljaju kroz sjedala s integriranim naslonima za glavu, ali i ugrađenim funkcijama masaže, grijanja i hlađenja. Linije prednje armature, upravljača i središnje konzole jednostavne su i upečatljive, kokpitom dominira veliki 16-inčni središnji zaslon uz 10,25-inčni instrumentni klaster pred vozačem te head-up zaslon za prikaz najvažnijih informacija.

Punjenje za 27 minuta

Kad je riječ o pogonima, DS N°8 će nuditi tri potpuno električne varijante, snage 230, 245 i 350 KS. Najsnažnija će izvedba imati dva elektromotora i pogon na sve kotače, a svi motori imat će i funkciju privremenog dodavanja dodatnih 25 do 35 KS, ovisno o izvedbi, kad vozaču zatreba nešto ekstra snage. Baterije će dolaziti u dvije veličine, kapaciteta 74 ili do čak 97,2 kWh u "long range" izvedbama, koje će ostvarivati spomenutih 750 km dosega. Na brzom će se punjaču u baterije moći dodati 200 kilometara dosega za samo 10 minuta, a punjenje će se od 20 do 80% kapaciteta moći obaviti za samo 27 minuta, korištenjem punjača snage 160 kW.

Ubrzanje od 0 do 100 km/h bit će od 5,4 za AWD long range model pa do 7,7 odnosno 7,8 sekundi u inačicama samo s prednjim pogonom. Brzina će svima biti ograničena na najviše 190 km/h.

Najavljeni su i brojni sustavi aktivne sigurnosti i pomoći vozaču. DS Drive Assist 2.0 tako omogućava poluautomatsku promjenu trake između 70 i 140 km/h bez dodatne potvrde vozača, ACC Predictive poboljšava adaptivni tempomat prilagođavajući brzinu prema profilu ceste, ograničenjima i zavojima, dok Lane Keep Assist održava vozilo unutar trake između 70 i 180 km/h ispravljajući nehotično skretanje.

Bit će tu i nadzor mrtvog kuta radarom dometa do 75 metara, kamere u kabini koje prate vozačevo lice, položaj očiju i ponašanje te otkrivaju umor ili dekoncentraciju. Senzori za parkiranje, vanjske kamere u 360° već su uobičajeni u vozilima ove klase, a bit će tu i sustav Wrong Pedal Prevention (WPP), koji usporava vozilo ako vozač zamijeni papučicu gasa za kočnicu, osobito u blizini prepreka. Vozačima i putnicima na raspolaganju će biti i glasovni asistent s ChatGPT-jem.

DS N°8 u prodaju će na europsko tržište stići sredinom sljedeće godine.