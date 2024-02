Električni Passat - Volkswagen ID.7 stiže kao karavan

U brojnim zemljama karavanski modeli iznimno su popularni. Pored činjenice da u pravilu donose veću praktičnost, odnosno veći obujam prtljažnika, na nekim se tržištima porezno bolje tretiraju. Stoga ne čudi što upravo u karavansku inačicu modela ID.7 Volkswagen polaže mnogo nade. ID.7 ustvari je nasljednik iznimno popularne poslovne klase gdje već dugi niz godina iznimno zapažene uspjehe postiže Passat. ID.7 je njegov električni nasljednik, koji ovih dana službeno stiže u Hrvatsku, a sada je tu i premijera karavanske inačice koja stiže tijekom ljeta. Karavanski ID.7 u imenu ima dodatak Tourer.

Riječ je o jednom od prvih potpuno električnih karavana u višoj srednjoj klasi. Model ID.7 Tourer straga se značajno razlikuje od fastback limuzine. Dizajn električnog karavana posebno karakterizira duga linija krova. U pogledu stila, avangardni je Tourer fuzija klasičnog karavana u obliku modela Passat i posebno dinamičnog modela Shooting Brake kao što je Arteon. ID.7 Tourer može smjestiti prtljagu volumena do 605 litara. Kad je napunjen do stražnjih naslona prednjih sjedala i do krova, ova se brojka penje na 1714 litara, a u tom je slučaju teretni prostor dug gotovo dva metra.

Pro i Pro S verzije

Novi VW će na europsko tržište isprva doći kao ID.7 Tourer Pro i ID.7 Tourer Pro S, svaki s 210 kW (286 KS) i pogonom na stražnje kotače. Elektromotor u modelu ID.7 Tourer Pro napaja se energijom iz baterije od 77 kWh. U modelu ID.7 Tourer Pro S koristi se nova baterija od 86 kWh. Baterija od 77 kWh trebala bi se moći puniti s do 175 kW, a baterija od 86 kWh s do 200 kW na stanicama za brzo punjenje istosmjernom strujom.

Novi ID.7 Tourer bit će uveden na tržište s opsežnom serijskom opremom, kakvu prikazuje verzija Pro. Serijske značajke vanjskog dizajna uključuju LED glavna i LED stražnja svjetla, dijamantno brušene 19-colne kotače od lakog metala i krovne nosače. Unutrašnja i tehnološka oprema uključuje sustav zaključavanja i pokretanja bez ključa (Keyless Access), mrežu za odvajanje prtljage, grijano višenamjensko kolo upravljača, navigacijski sustav Discover Pro Max, poboljšani head-up zaslon s proširenom stvarnošću, trozonski automatski klima-uređaj Air Care Climatronic s inteligentnim ventilacijskim otvorima i grijana prednja sjedala.

Dinamične proporcije

Nova IDA govorna asistentica razumije naredbe izgovorene prirodnim govorom. To ne samo da omogućuje upravljanje mnogim funkcijama vozila, nego ona i odgovara na specifična pitanja u svim zamislivim područjima unutar ograničenja sustava, jer pristupa online bazama podataka i također ima novu integriranu značajku ChatGPT (umjetna inteligencija, AI). ChatGPT bit će dostupan kao ažuriranje s vremenskom odgodom. Opcijska aplikacija Wellness također je nova. Može se koristiti za prilagodbu različitih funkcija vozila s pomoću unaprijed konfiguriranih programa kako biste usavršili svoju dobrobit tijekom vožnje ili stanke. Osim toga, ID.7 Tourer Pro tvornički dolazi s brojnim serijskim sustavima potpore.

Model ID.7 Tourer većinu svojih vanjskih dimenzija dijeli s limuzinskom izvedbom. Oba modela duga su 4961 mm i imaju vrlo dugačak međuosovinski razmak od 2971 mm te odgovarajuće kratke prevjese karoserije. Širina ova dva modela je 1862 mm (bez vanjskih osvrtnih zrcala). Karoserije oba modela ID.7 visine su 1536 mm. Naravno, najveće su razlike u stražnjem dijelu. Strma stražnja vrata modela ID.7 Tourer osiguravaju jedinstven izgled i dodatni prtljažni prostor. Vodoravno poravnata struktura stražnjeg dijela djeluje široko i snažno. Taj je učinak pojačan dominantnom LED svjetlosnom trakom (opcijski kao 3D LED stražnja svjetla s animiranim kočionim svjetlima i dinamičnim žmigavcima). Ovisno o opremi, VW logotip također je osvijetljen u LED traci.

Praktična dodatna oprema

Do kraja sjedala stražnjeg reda ID.7 Tourer identičan je limuzini. Međutim, iza asimetrično djeljivog i preklopivog stražnjeg sjedala sada se nalazi prtljažnik još većeg volumena. Potpuno napunjen do naslona prvog reda sjedala (natovaren do krova s pregradnom mrežom za prtljagu), volumen prtljažnika povećava se s 1586 na 1714 litara u usporedbi s limuzinom. Maksimalna zapremina prtljažnika s pet osoba u vozilu, natovarena do visine naslona stražnjeg sjedala je 605 litara. To je povećanje od 73 litre. Dimenzije podnice prtljažnika ostale su identične. Tako duljina do stražnje klupe iznosi 1075 mm. Ako se nasloni stražnjih sjedala preklope, duljina uglavnom ravnog prostora za utovar povećava se na 1948 mm. Maksimalna širina između lukova kotača je točno 1000 mm.

Praktične značajke dodatne opreme dostupne za ID.7 Tourer mogu dodatno proširiti upotrebljivost prtljažnika ovog karavana. S prtljažnim plug-in modulom, na primjer, moguće je u trenu podijeliti prtljažni prostor i osigurati teret od klizanja. Bočna mreža za prtljažnik također osigurava red. Zasebno dostupna kadica za prtljažnik štiti prtljažni prostor od prljavštine i sprječava klizanje tereta. Dostupan je i Volkswagen Compact II nosač za bicikle, koji se može otklopiti s pomoću nožnog prekidača. Budući da se stražnja svjetla, nosači i okvir nosača mogu sklopiti, stalak za bicikle može se pohraniti u prtljažni prostor kada se ne koristi. Opterećenje kuke za vuču dizajnirano je za 75 kg tako da dva e-bicikla mogu lako putovati s vama. Posljednje, ali ne i najmanje važno, obujam prostora za prtljagu modela ID.7 Tourer može se povećati za dodatnih 460 litara uz krovnu kutiju Comfort.

Poboljšani head-up zaslon s proširenom stvarnošću

ID.7 jedini je model u svojoj klasi koji ima serijski head-up zaslon s proširenom stvarnošću. On projicira informacije bitne za vožnju u vozačevo vidno polje. U isto vrijeme, AR head-up zaslon mijenja arhitekturu cockpita, budući da su klasični instrumenti postali mnogo manji kao suvišan informacijski sloj. To također znači da je pogled vozača usmjeren na AR head-up zaslon, a time i na situaciju u prometu. S modelom ID.7 Tourer, Volkswagen donosi najveće ažuriranje do sada za AR head-up zaslon i implementira jedan od najčešće spominjanih zahtjeva kupaca: aktivna navigacija mobilnog telefona povezanog putem Apple CarPlay ili Android Auto sada je integrirana u integrirani prikaz rute s proširenom stvarnošću. Osim toga, izgled AR funkcija sveobuhvatno je nadograđen. To uključuje nove i optimizirane animacije kao i pozdrav s VW logotipom kada se pokrene head-up zaslon.

Volkswagen je redizajnirao hardver i softver serijskog infotainment sustava (MIB4) s optički samostojećim dodirnim zaslonom promjera 38 cm (15-inča). Interakciju između vozača i ID.7 također usavršava IDA govorna asistentica. Ne samo da omogućuje upravljanje mnogim funkcijama vozila, nego ona i odgovara na specifična pitanja u svim zamislivim područjima. Naime, ima pristup online bazama podataka kao što su Wikipedia i također po prvi put ima novu integriranu značajku ChatGPT (umjetna inteligencija, AI). Nova je i opcijska aplikacija Wellness.

IDA govorna asistentica

Uz pomoć nove IDA govorne asistentice, sada je još lakše upravljati mnogim funkcijama vozila korištenjem prirodnog govora. Raspon funkcija sada uključuje, primjerice, postavljanje profila vožnje ili ambijentalnog osvjetljenja. Novost je postavljanje upita za informacije temeljene na oblaku. To uključuje, na primjer, vremensku prognozu, status letova zrakoplova u redovnom rasporedu, trenutačni status sportskih događaja ili vijesti. Osim toga, zahvaljujući mrežnoj integraciji Wikipedije, mogu se postavljati pitanja o svim zamislivim temama. Načelno, dovoljne su prirodno izgovorene rečenice poput 'Koje su najnovije vijesti?'. Još jedna nova značajka je da se izgovorene naredbe vizualiziraju na zaslonu infotainment sustava.

Kao što je navedeno, tu je i nova značajka integracije ChatGPT-a u govornu asistenticu. U budućnosti, vozači i putnici svih novih modela ID. kao i novih modela Tiguan i Passat mogu pristupiti bazi podataka umjetne inteligencije putem govorne asistentice preko ChatGPT-a. Integracija ChatGPT-a nudi niz novih mogućnosti. Prilikom korištenja ništa se ne mijenja za osobu za upravljačem - nema potrebe za kreiranjem novog računa ili instaliranjem nove aplikacije.

Govorna asistentica aktivira se pozdravom 'Hello, IDA' i samo kada prethodni sustavi ne mogu dati odgovor, zahtjev se prosljeđuje anonimno AI-ju. ChatGPT nema nikakav pristup podacima o vozilu. Pitanja i odgovori također će se odmah izbrisati kako bi se osigurala najbolja moguća zaštita podataka.

Aplikacija Wellness

Aplikacija Wellness načelno je nova u ponudi modela ID.7. Može se koristiti za prilagodbu različitih funkcija vozila s pomoću unaprijed konfiguriranih programa kako biste usavršili svoj komfor i udobnost tijekom vožnje ili stanke. Ovisno o opremi vozila, aplikacija koristi značajke kao što su ambijentalno osvjetljenje, zvuk, klima-uređaj, panoramski krov s pametnim staklom, kao i funkcije ventilacije i masaže sjedala. Skladatelji zvuka posebno su razvili akustične zvučne kulise za aplikaciju Wellness.

Nova aplikacija u vozilu pokreće se putem infotainment sustava. Postojat će sljedeća tri načina wellnessa: Fresh Up (osvježenje), Calm Down (opuštanje) i Power Break (odmor). Primjer: Samo jednim klikom Fresh Up aktivira se stimulirajući zvuk, osvježavajući klima-uređaj (putem automatskog klima-uređaja i ventilacije sjedala), okrepljujuća masaža leđa kao i plave i tirkizne zone ambijentalnog osvjetljenja, što su ujedno i nove boje, a osvijetljeni dekori na instrumentnoj ploči i oblogama vrata te uske svjetlosne trake raspoređene ispod njih mijenjaju se iz plave u tirkiznu i obrnuto u laganim intervalima. U modelu ID. svjetlo ispod vjetrobranskog stakla također paralelno pokreće animaciju plavog svjetla.

Način rada također se može prilagoditi: umjesto unaprijed programiranog zvuka, na primjer, može se zadržati trenutačna radijska postaja ili Spotify popis za reprodukciju. Također je moguće u bilo kojem trenutku isključiti i ponovno uključiti funkciju masaže i ventilacije sjedala. Dok Volkswagen miruje, na zaslonu infotainment sustava prikazuju se odgovarajuće animacije. Fresh up i Calm Down automatski se deaktiviraju nakon 10 minuta, a Power Break nakon 20 minuta. Aplikacija Wellness dio je dodatnih paketa Interior i Interior Plus.

Veliki doseg uz novu bateriju

Novi ID.7 Tourer i ID.7 imaju najnoviju generaciju električnih pogonskih sustava, internog naziva APP550. Središnji modul ovog učinkovitog pogona je novi elektromotor s maksimalnom snagom od 210 kW (286 KS) i najvećim okretnim momentom od 545 Nm. Elektromotor je integriran u pogonsku stražnju osovinu. Litij-ionska baterija smještena u sendvič kućištu odgovorna je za opskrbu motora energijom. U modelima ID.7 Tourer Pro i ID.7 Pro baterija ima neto energetski sadržaj od 77 kWh (bruto: 82 kWh). Osim toga, oba će modela na tržište stići kasnije kao Pro S s novorazvijenom baterijom neto energetskog sadržaja od 86 kWh (bruto: 91 kWh). Trenutačne prognoze pretpostavljaju da bi novi ID.7 Tourer s baterijom od 86 kWh mogao postići doseg do 685 km.

Modeli s baterijom od 77 kWh mogu se puniti na stanicama za brzo punjenje istosmjernom strujom kapacitetom punjenja do 175 kW. Baterija koja se ispraznila na 10 posto napunjenosti ponovno će dosegnuti razinu napunjenosti od 80 posto za oko 28 minuta. Verzije s novom baterijom od 86 kWh mogu apsorbirati novu energiju na brzim stanicama za punjenje istosmjernom strujom do 200 kW. Uz ovu snagu, baterija bi se trebala napuniti od 10 do 80 posto za manje od 30 minuta.

ID.7 se može pohvaliti i predkondicioniranje baterije prije sljedećeg zaustavljanja radi punjenja istosmjernom strujom. Tako opremljeno vozilo na vrijeme zagrijava bateriju na idealnu temperaturu prije nego što se vozilo zaustavi kako bi se mogla puniti velikom snagom. To može skratiti vrijeme punjenja za nekoliko minuta, posebno zimi. Kada je navigacijski sustav s e-planerom rute aktivan, predkondicioniranje se automatski pokreće na putu do sljedeće stanice za brzo punjenje. Bez aktivnog navođenja rutom, funkcija se također može aktivirati ručno putem izbornika za punjenje u infotainment sustavu.

S koeficijentom otpora od 0,24 (ovisno o opremi) i prednjom površinom od 2,45 m2, ID.7 Tourer iznimno je aerodinamičan. ID.7 Tourer se po izboru može konfigurirati s panoramskim krovom s pametnim staklom. ID.7 Tourer proizvodi se zajedno s limuzinom ID.7 i SUV vozilom ID.4 u najsuvremenijoj njemačkoj Volkswagen tvornici za elektromobilnost u Emdenu.