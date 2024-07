Novi Audi A5 dolazi kao limuzina ili karavan, uz prvi hibridni pogon

Audi otvara novo poglavlje priče u segmentu vozila srednje klase uz novu obitelj modela A5. Uvođenjem 30 godina nakon prvog Audi A4 modela, izoštren jezik dizajna najnovije generacije, koja sada nosi naziv Audi A5, zadržava poznate proporcije, a nudi dvije verzije karoserije, limuzina i Avant.

Umjesto A4 sada je to A5

Proširenjem ponude modela Audi je nedavno restrukturirao nazive svojih vozila, koja će u prodaji biti od godišta 2024. Pritom su brojke glavni razlikovni elementi u nazivima električnih i modela s motorom s unutarnjim izgaranjem, pa tako parni brojevi označavaju električne modele, a neparni brojevi vozila s klasičnim motorom.

Premijerom najnovije generacije, Audi A4 kao dugogodišnji prodajni bestseller, dobiva naziv Audi A5 te će se proizvoditi u Neckarsulmu. U ponudi će biti u četiri varijante: kao A5 i S5 Limousine te kao A5 i S5 Avant. Ove su verzije prvi modeli koji će biti predstavljeni na platformi PPC (Premium Platform Combustion).

Vanjski dizajn

Novi su modeli duži i širi. Audi također proširuje njihovu serijsku opremu, čime je novi Audi A5 pozicioniran u segment više srednje klase. S tim je usklađeno i novo korisničko iskustvo koje se temelji na 1.2 verziji E³ arhitekture elektronike.

Već na prvi pogled, potpuno redizajnirana obitelj A5 donosi snažan i čist dizajn. Izmijenjene proporcije s dugim međuosovinskim razmakom, velikim kotačima i spuštenom, sportskom karoserijom utjelovljuju progresivnu dinamičnost i zahtjeve premium standarda. U verziji limuzine, sportsko, kompaktno ostakljenje proteže se na stražnji kraj u širokom luku te se spaja s uskim stražnjim staklom u stilu coupé verzije, a završava na vizualno kratkom poklopcu prtljažnika s upečatljivim spojlerom.

Stražnji poklopac, koji je nov u ovom segmentu vozila, stvara uvjerljivu simbiozu dizajna i funkcionalnosti. Otvara se sa stražnjim prozorom, a zbog njegove je veličine pristup prtljažniku znatno jednostavniji. Rezultat toga je potpuno novi koncept limuzine za marku Audi. U verziji Avant, dinamična, napeta linija krova stapa se u besprijekorno integrirani krovni spojler koji se proteže preko sportskog, ravnog stražnjeg stakla. D stupovi, koji su strmo nagnuti, naglašavaju dinamičan bočni pogled na model A5 Avant.

Prednjim krajem dominira široka Singleframe rešetka znatno užih proporcija i trodimenzionalne saćaste strukture. Upečatljiv i prepoznatljiv stražnji kraj kombinira sportski, emotivan dizajn i inteligentnu tehnologiju, dok nove svjetlosne trake čini stražnji kraj novog modela Audi A5 upečatljivim i vizualno dinamičnim.

Unutrašnjost

Dizajn unutrašnjosti novog modela Audi A5 temelji se na četiri karakteristične značajke. Kao prvo, dizajn unutrašnjosti usredotočen je na putnike, tj. dosljedno je usmjeren prema potrebama korisnika. Druga posebna značajka digitalna je pozornica koja se očituje jasnim pregledom za vozača i suvozača u obliku Audi MMI zaslona. Svojim dizajnom koji je vođen materijalima, serija Audi A5 ispunjava zahtjeve kada je u pitanju osjećaj prostranosti uz visoku razinu komfora. Jasan raspored i jednostavno rukovanje u unutrašnjosti omogućuju preglednost u svim situacijama, što čini četvrtu značajku: vizualnu jasnoću. K tomu još dolazi opcijsko dinamičko svjetlo za interakciju radi pomoći u interakciji vozila s putnicima.

Panoramski zaslon i head-up zaslon

Novi koncept rukovanja obitelji modela Audi A5 povećava stupanj interakcije s vozilom zahvaljujući E³ arhitekturi elektronike. Novi Audi A5 besprijekorno se integrira u digitalni ekosustav naših kupaca te omogućuje osobno iskustvo povezivosti. Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i koristi se OLED tehnologijom. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita vidljive dijagonale zaslona od 11,9'' i MMI dodirnog zaslona od 14,5''. Audi svoju digitalnu pozornicu za putnike sprijeda nadopunjuje opcijskim MMI zaslonom za suvozača od 10,9'', koji je savršeno integriran u dizajn instrumentne ploče.

Novi A5 ima head-up zaslon s mogućnošću konfiguriranja koji je dodatno razvijen u usporedbi s njegovim prethodnikom. Vozači po prvi put imaju mogućnost upravljanja vozilom i funkcijama infotainment sustava putem head-up zaslona.

Prvi hibridni sustav

Novi hibridni pogonski sustav MHEV plus temelji se na 48 V arhitekturi i podržava motor na unutrašnje izgaranje te smanjuje emisije CO 2 istovremeno povećavajući performanse. Elektromotor omogućava i djelomično električnu vožnju koja pridonosi smanjenju potrošnje goriva.

Novi MHEV plus sustav ima značajne prednosti u pogledu emisije CO 2 i potrošnje goriva u seriji modela Audi A5 u usporedbi s MHEV sustavom. To znači ukupne uštede do 10 g/km ili 0,38 l/100 km u 2.0 TDI (150 kW, pogon na prednje kotače/quattro) i do 17 g/km ili 0,74 l/100 km u V6 3.0 TFSI (270 kW, quattro) – sve po WLTP ciklusu.

PTG također može pridonijeti s do 18 kW (24 KS) izlaznoj snazi motora na unutrašnje izgaranje. Tijekom usporavanja, regenerativno koči i napaja bateriju snagom do 25 kW. Uz integrirani sustav regulacije kočenja s mogućnošću kombiniranja (iBRS), papučica kočnice i hidraulika kočenja mogu se u potpunosti odvojiti. U modelima sa sustavom MHEV plus, na primjer, iBRS postiže potrebno usporavanje bez upotrebe mehaničke kočnice zahvaljujući rekuperacijskom kočenju. To znači da se usporavanje u početku postiže isključivo rekuperacijom. Frikcijske kočnice aktiviraju se samo kad se papučica kočnice jače pritisne. To ne utječe na osjećaj kočenja.

Pogonski sklopovi

Motori obitelji Audi A5 pokrivaju veliki raspon: od konvencionalnih modela ulazne razine do komfornih verzija za veće udaljenosti i dinamičkih sportskih vozila. Paketi motora, mjenjača, stupnja elektrifikacije i vrsta pogonskog sklopa orijentiraju se prema očekivanjima naših kupaca. Motor početne razine je 2.0 TFSI sa 110 kW (150 KS). Isti motor dostupan je i u opciji s izlaznom snagom od 150 kW (204 KS).

Ovaj TFSI motor opremljen je turbopunjačem s turbinom varijabilne geometrije (VTG) i radi s izmijenjenim procesom izgaranja koji je posebno štedljiv pod djelomičnim opterećenjem. Tehnologija VTG omogućuje dosljedan i agilan porast okretnog momenta čak i pri malom broju okretaja motora kod benzinskih motora. Turbo s četiri cilindra dostupan je s mjenjačem s dvije spojke. Varijanta od 110 kW dostupna je s pogonom na prednje kotače dok je varijanta od 150 kW dostupna uz pogon na prednje kotače ili quattro pogonom s ultra tehnologijom.

2.0 TDI sa 150 kW (204 KS) postavlja nove standarde u modelu A5 zahvaljujući svojoj tehnologiji MHEV plus. Ovaj dvolitreni motor iz generacije EA288 evo nasljeđuje optimizirano izgaranje od svog prethodnika zahvaljujući senzoru tlaka u cilindrima, dvofaznom ubrizgavanju AdBlue tekućine za upravljanje emisijama ispušnog sustava i dva vratila za uravnoteženje momenta mase za besprijekoran rad motora. Razvija moment od 400 Nm između 1750 i 3250 o/min. 2.0 TDI dostupan je s mjenjačem s dvije spojke te pogonom na prednje kotače ili quattro pogonom s ultra tehnologijom.

Motor je djelomično elektrificiran s pomoću novog 48 V sustava MHEV plus. Komponente elektrificiranog pogona smanjuju emisije CO2 zahvaljujući odličnim performansama rekuperacije. K tomu, komfor TDI motora dodatno je poboljšan 48 V generatorom pokretača za glatko pokretanje motora. Vrijeme reakcije tijekom pokretanja smanjeno je, a vozilo je primjetno agilnije.

S5 je sportsko vozilo koje se temelji na 3.0 l V6 TFSI motoru snage 270 kW (367 KS) i optimiziranom procesu izgaranja. Prvi put ima turbopunjač s varijabilnom geometrijom turbina (VTG) i tehnologijom MHEV plus. Revidirani S tronic mjenjač s dvije spojke u modelu Audi S5, dizajniran za veći okretni moment, također smanjuje masu na prednjoj osovini i poboljšava agilnost.

Djelomična elektrifikacija s pomoću novog 48V sustava MHEV plus smanjuje emisije CO2 preko komponenti elektrificiranog pogona i odličnih performansi rekuperacije. U usporedbi sa S4 limuzinom TDI (model prethodnik), S5 limuzina TFSI smanjuje emisije CO2 za do 14 g/km. Brzo, dinamičko razvijanje okretnog momenta dodatno ističe sportski stil modela S5. Serijska upotreba quattro sport diferencijala s vektorskom raspodjelom okretnog momenta u kombinaciji s prilagodljivim pogonom na sve kotače prilagođena je za bočnu dinamiku na najvišoj razini.

U Hrvatskoj već krajem srpnja

Predviđeni početak prodaje novih A5 modela u Hrvatskoj je kraj srpnja kada će biti poznate i cijene, a prva vozila u salonima očekuju se krajem godine. Početak prodaje S5 modela na hrvatskom tržištu očekuje se najesen.