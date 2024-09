Novi BMW Serije 1 uz po dva benzinska i dizelska motora

Voziti bavarski BMW mnogima je sinonim uspjeha, a čija ponuda počinje kompaktnom Serijom 1. Već dvadeset godina traje priča oko ulaznog modela s logotipom propelera, a koji je sada stigao i u domaće prodajne salone u novoj, četvrtoj generaciji. I sami smo imali priliku prisustvovati malom okupljanju u zagrebačkom BMW-ovom salonu, gdje su nam predstavili najbitnije značajke novog modela.

Hibridna tehnologija za smanjenje emisija

Tako su rekli kako je nova generacija spoj inovacija, elegancije i sportske dinamike. Tu je odvažan dizajn, ažurirani pogonski sklopovi i poboljšana tehnologija ovjesa. Model je to koji sada kod početnog benzinca, odnosno snažnijeg dizelaša donosi i 48-voltni blago hibridni sustava s elektromotorom. Naravno, to im je pomoglo i u smanjenju emisije ispušnih plinova koja kod benzinca iznosi 121 g/km CO2, dok je kod dizelaša za 9 g/km još niža. Raspon najveće snage kreće se od 150 KS kod početnog dizelaša, modela 118d preko 163 KS kod modela 120d, odnosno 170 KS kod benzinca 120 do 300 KS kod najsnažnijeg modela, a koji ima i predznak M. Riječ je o modelu M135 xDrive. Sve su verzije dolaze isključivo uz 7-stupanjski Steptronic automatski mjenjač.

Ivan Cvetković

Poznato je kako vozači BMW-a izrazito vole M oznaku, a koja je sada dodatno proširena. Naime, pored maloprije sportskog modela M135 xDrive, do sada je bilo moguće i na ostalim motorizacijama nadoplatiti za M-Sport Package, dok se sada nudi i samo dizajnerska nadogradnja kroz i M-Sport Design opciju.

Ivan Cvetković

Putničku kabinu krase Curved Display ekrani koji dolaze pripremljeni po uzoru na neke veće BMW-ove modele, a gdje digitalni instrumentni panel i kontrolni zaslon smanjuju potrebu za fizičkim tipkama.Ova osvježena i moderna unutrašnjost donosi i solidno prostran ambijent s naprednim digitalnim uslugama koje pokreće BMW operativni sustav 9, a koji smo na proljeće spominjali i kod nove generacije SUV modela X2. Novost je da unutrašnjost sada standardno dolazi bez kože, s opcijom sportskih sjedala u raznim premium materijalima. Novost je što se sada Serija 1 nudi i u izvedbi s kontrastnim crnim krovom, a nova je i ljubičasta boja koja mu dobro stoji.

Proizvodnja u njemačkom Leipzigu

Kako i priliči premium modelima, Serija 1 dolazi s bogatim rasponom sustava za pomoć u vožnji i parkiranju, dostupnih kao standardna ili opcionalna oprema. Proširena standardna oprema uključuje automatsku klimu, preklopive retrovizore i BMW Live Cockpit Plus s cloud-based navigacijom. Najnoviji BMW iDrive sustav s QuickSelectom i BMW Digital Premium omogućuje intuitivno korisničko iskustvo s ažuriranjima putem interneta i pristupom širokom rasponu digitalnih usluga, uključujući integraciju pametnih telefona s Apple CarPlay® i Android AutoTM.

Ivan Cvetković

Prvi primjerci spremni za isporuku očekuju se tijekom listopada, a dolazit će iz tvornice u njemačkom Leipzigu. Ona proizvodi Seriju 1 od 2007. godine, i danas ima kapacitet od čak 1300 vozila svakog dana, a do kraja godine bi trebala zapošljavati oko 7 tisuća radnika... Želite li i sami postati vlasnikom nove BMW Serije 1, slobodno se uputite do najbližeg BMW salona, a niže pronađite početne cijene sve četiri raspoložive motorizacije.

Izvadak iz cjenika