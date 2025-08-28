Novi Volkswagen T-Roc postao je smanjeni Tiguan

Pripremljen je potpuno novi dizajn, po uzoru na neke druge modele. AUto je narastao, a dodatno su elektrificirani pogoni. Prvi primjerci stižu početkom 2026., a početak pretprodaje je krajem godine kada će biti poznate i cijene

Sami kraj ljeta, a ujedno pred početak užurbane poslovne jeseni, Volkswagen je razotkrio novu generaciju modela T-Roc. Model je to poboljšan u svim područjima. Svjetska premijera potpuno nove generacije jednog od svojih najuspješnijih modela pokazuje koliko im je ovo bitan model. Samo se prošle godine otprilike 292.000 kupaca novih vozila odlučilo za ovaj All-rounder. Time je T-Roc nakon Tiguana najuspješnije Volkswagen SUV vozilo diljem svijeta. Prva generacija na tržište je stigla 2017. te je dodatno poboljšana u modelskoj godini 2022.

Volkswagen T-Roc

Novi model donosi nov, čist i karizmatičan dizajn. Dok silueta i krov nedvojbeno slijede DNK modela T-Roc, dizajnerski je tim reinterpretirao prednji i stražnji kraj do posljednjeg detalja. Kompaktni SUV, također poznat kao Crossover terensko vozilo (CUV) zbog svog stražnjeg dijela nalik coupé vozilu i voznih karakteristika, svojim izražajnim prednjim krajem odražava karizmatičnu neovisnost. Istovremeno pokazuje svu raznolikost novog lica marke Volkswagen.

Tehnologije od vrha do dna

Uz modele Taigo, T-Cross, Tiguan, Tayron i Touareg i model T-Roc pripada jednom od najvećih SUV programa marke na europskom kontinentu. T-Roc je pozicioniran između modela T-Cross i većeg modela Tiguan pritom se uz više od dva milijuna prodanih primjeraka od 2017. razvio ne samo u jedan od najuspješnijih Volkswagen modela, već i u najprodavaniji model koncerna na godišnjoj osnovi. Sada već druga generacija s pet sjedala ima potencijal daljnjeg razvoja svoje pozicije u okviru marke, koncerna i konkurentnog okruženja. Poanta: nakon aktualnog modela Tiguan i nedavno pridošlog Tayrona, novi T-Roc je treći SUV model Volkswagena koji se temelji na najnovijoj razini evolucije modularne poprečne platforme. Riječ je o MQB evo platformi.

Volkswagen T-Roc

Upravo zahvaljujući platformi MQB evo, T-Roc prenosi novu razinu tehnologije u segment kompaktnih SUV vozila. Preuzima brojne sustave 'top down' od većih modela Tiguan i Tayron te je i na istoj kvalitativnoj razini s ovim Volkswagen modelima. Novi je T-Roc revolucionaran i u pogledu održivosti. Naime, oko 20 posto sveukupnih plastičnih materijala u vozilu sastoji se od reciklata, što odgovara težini od do 40 kg. T-Roc je prvi Volkswagen koji je postigao tako veliki udio reciklata.

Serijska hibridna tehnologija

U Europi je novi T-Roc dosljedno pogonjen hibridnim turbobenzinskim motorima. Prebacivanje stupnjeva prijenosa preuzima automatski mjenjač. Ulaznu verziju obilježavaju dva 48 V blaga hibridna pogona (eTSI) snage 85 kW (116 KS) i 110 kW (150). Ova dva elektrificirana motora povezana su sa 7-stupanjskim automatiziranim mjenjačem s dvije spojke DSG i bit će dostupna odmah s početkom prodaje. Naknadno će uslijediti dva potpuno novorazvijena hibridna pogona, a obje verzije, blago hibridna i hibridna, imaju pogon na prednje kotače. Kao i kod prethodnih modela i novi će T-Roc kasnije biti dostupan s 4Motion pogonom na sve kotače u kombinaciji s 2,0 TSI motorom.

Volkswagen T-Roc

Idealan omjer kompaktnih vanjskih dimenzija i samouvjerene unutrašnjosti s pet sjedala, koja je time potpuno prilagođena obitelji, jedan je od razloga zašto je prva generacija modela T-Roc prodana u više od dva milijuna primjeraka. Taj je odnos dodatno poboljšan novim modelom T-Roc. Druga je generacija dužine 437,3 centimetra, točno 12,2 cm duža od svog prethodnika, a međuosovinski razmak između alu kotača veličine od sada 20 cola (ranije do 19 cola) porastao je na 263,1 cm (+2,8 cm). To je povećanje vidljivo u putničkoj kabini.

Izdužene proporcije također pozitivno utječu na još dinamičniji dizajn. Prva je generacija bila upečatljiva srebrnom prugom koja se proteže od A stupa do D stupa. Zbog njezinog oblika, dizajneri je nazivaju 'hokejaškim štapom'. Nadalje, tu je mišićavi i snažni rameni pojas koji se proteže preko stražnjeg ruba kućišta kotača. Sada su ta svojstva utkana u DNK nove serije. To znači da je, premda redizajniran i dodatno razvijen do posljednjeg milimetra, odmah prepoznatljiv kao T-Roc.

Volkswagen T-Roc

Tu je novi prednji kraj koji ima poveznice s ostalim aktualnim Volkswagen modelima. Sprijeda se koriste potpuno nova LED glavna svjetla. Najviša razina razvoja uključuje inovativna IQ.Light - matrix LED glavna svjetla koja su, poput standardnih LED Plus glavnih svjetala u višim razinama opreme, povezana uskom LED trakom i osvijetljenim VW logotipom. Stražnji kraj također je u potpunosti redizajniran s kontinuiranom LED trakom koja je u višim paketima opreme također osvijetljena u sredini, a ima i crveno osvijetljeni VW logotip.

Unutrašnjost odaje dojam više klase

Promjene su vidljive i u putničkoj kabini. Donosi kvalitetnije materijale, progresivni, čist dizajn i inovativne tehnologije. Vizualna i taktilna značajka ovog iskoraka u kvaliteti je površina instrumentne ploče, koja je prekrivena novorazvijenom strukturom tkanine. Tkanina stvara atmosferu dnevnog boravka i ističe kvalitetu. Istovremeno elegantan, čist dizajn unutrašnjosti stvara posebno čist i ugodan ambijent koji daje osjećaj doma. Također, namjerno izostavljanje klasičnih dekorativnih elemenata rezultira urednom unutrašnjošću koja ističe vrijednost detalja, poput ambijentalnog osvjetljenja koje. Tu je i dodatna novost, po prvi put u VW vozilu, osvjetljava se unutrašnjost kroz perforirane površine presvučene umjetnom kožom. Mnogo je pažnje posvećeno i ergonomskom rukovanju. Stoga su iznova koncipirane ručice za otvaranje vrata. Sada su integrirane u naslone za ruke prednjih vrata, a vozač i putnici automatski hvataju estetski dorađenu srebrno-crnu ručicu koju intuitivno povlače prema gore kako bi otvorili vrata - primjer krilatice 'oblik slijedi funkciju' u svom najčišćem obliku.

Volkswagen T-Roc

Novi T-Roc također preuzima brojne detalje od većih modela Tiguan i Tayron, poput najnovije evolucije prekidača za doživljaja vožnje (Driving Experience Control) za upravljanje profilima vožnje i glasnoćom. Novitet u ovoj klasi također je opcijski head-up zaslon na vjetrobranskom staklu. Značajke poput novog Digital Cockpit Pro u velikom pravokutnom formatu predstavljaju tehnologije usmjerene na korisnika. Uz uobičajene 'Views', prvi put nudi potpuno smanjeni prikaz, budući da nije uvijek potreban puni spektar informacija.

Dojmljiv all-rounder s pet sjedala

Svatko tko sjedne sprijeda u T-Roc kao vozač ili suvozač i pusti pogled da luta po elegantnom cockpitu i visokom poklopcu motora, neće se nužno osjećati kao da je u SUV vozilu kompaktnije klase. Taj dojam pojačava prostor koji nudi druga generacija modela T-Roc, a koji je prikladan za duga putovanja i obitelji. Čak i ako sprijeda sjede osobe više od 185 cm, putnici straga slične tjelesne građe imaju dovoljno mjesta. Za to je zaslužan dodatak od ukupno 12,2 cm, za koliko je novi T-Roc narastao u dužinu. Povrh toga, verzija Style bit će prvi put dostupna u modelu T-Roc s električno namjestivim ergoActive sjedalom u 14 smjerova i funkcijom masaže. Pored toga, osigurano je i dovoljno prostora za prtljagu svih pet putnika. Zahvaljujući porastu u dužinu, kapacitet prtljažnika povećao se za 20 litara, na 465 litara natovaren do visine naslona stražnjih sjedala.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen već desetljećima demokratizira napredak, a time i sigurnost i udobnost svojih vozila. Druga se generacija najprodavanijeg SUV modela temelji na platformi MQB evo, najnovijoj evolucijskoj fazi modularne poprečne platforme. Tehnološki paket čiji se sustavi koriste i u velikom modelu Tayron ili najprodavanijem modelu srednje klase Passat. To znači da T-Roc sada može iskoristiti sve prednosti hardverskog i softverskog razvoja ove modularne platforme. Tu se ubraja i nova razvojna faza sustava potpore Travel Assist, koji sada ne samo da podržava automatsku promjenu voznog traka, već još proaktivnije reagira na nadolazeća ograničenja brzine ili njihovo ukidanje.

Volkswagen T-Roc

Također, novi T-Roc po prvi put ima sustave kao što je Park Assist Pro , koji putem funkcije memorije omogućuje uvježbano i time potpuno automatsko parkiranje na udaljenosti do 50 metara, kao i ulazak i izlazak iz parkirnog mjesta putem smartphonea. Još jedan novitet je upozorenje pri izlasku iz vozila, koje može upozoriti putnike prije otvaranja vrata, ako se od iza približavaju vozila ili biciklisti.

Četiri razine opreme

Matrica opreme modela T-Roc osmišljena je da bude pregledna i usmjerena na kupca. Kako bi konfiguraciju učinio što jednostavnijom, Volkswagen je povezao serijske i opcijske individualne značajke i pakete s četiri verzije opreme na način koji kupci preferiraju. Program se sastoji od osnovne verzije T-Roc (u središtu su ekonomičnost i funkcionalnosti), nadogradnja Life (u središtu su funkcionalnost i komfor) te dvije top verzije Style (u središtu su dizajn i tehnologije) i R-Line (u središtu je sportski stil vožnje). Od verzije opreme Life svi su modeli dostupni s dvobojnim lakom.

Volkswagen T-Roc

Ponuda dodatne opreme za T-Roc Style i T-Roc R-Line uključivat će detalje poput adaptivne regulacije voznog postroja DCC, sound sustav tvrtke Harman/Kardon i paket Black Style s crnim vanjskim detaljima, uključujući crne kotače od lakog metala. Sve je verzije modela T-Roc moguće naručiti s mehanizmom za vuču, čije je okomito opterećenje kuke prikladno i za prijevoz teških električnih bicikala. Novi T-Roc moguće je konfigurirati u šest boja To su poznate Pure bijela Uni i Wolf siva metalik kao i nove nijanse laka Canary žuta Uni, Flame crvena Uni, Celestial plava metalik i Grenadillschwarz metalik. Za krov je k tomu na raspolaganju dvobojni lak Black Solid Uni.

Početak pretprodaje u Hrvatskoj se očekuje do kraja godine, a prvi primjerci u Hrvatsku stižu početkom 2026. godine kada se očekuje i službeni početak prodaje novog modela. S početkom pretprodaje predstavit će i cijene svih paketa, odnosno opcija.