Stigao je novi Audi Q3 i u Sportback izvedbi

Novi model Audi Q3 SUV već je dostupan za narudžbe u Hrvatskoj. Model je to koji kombinira prednosti i svestranost SUV vozila s estetikom coupé modela, a do naših će salona stići početkom sljedeće godine

Autonet.hr utorak, 26. kolovoza 2025. u 10:12

Audi Q3 do sada je bio etablirani bestseller model u premium kompaktnom SUV segmentu već više od deset godina. Sada nova generacija postavlja nove standarde u nekoliko aspekata. Vanjski dizajn modela Q3 odiše pouzdanošću i emocijama i u SUV i Sportback verziji, poruka je iz Audija povodom ove premijere.

Najbolje od oba svijeta

Druga generacija modela Audi Q3 Sportback kombinira prednosti i svestranost SUV vozila – kao što su jednostavan ulazak, odlična vidljivost i praktičan raspored unutrašnjosti – s estetikom coupé modela. Krovna linija, koja se blago spušta od A stupa, 29 milimetara je niža od one SUV vozila i daje Audi Q3 Sportbacku još "sportskiji" izgled i dinamičniju siluetu. Manji obujam karoserije stražnjeg kraja doprinosi da se dva naglašena "mišićava" dijela. Monolitna stakla i stupovi izgledaju još progresivnije i emotivnije u coupé modelu.

Za nove Audi Q3 modele dostupno je jedanaest boja. Model S line s jedinstvenim prednjim i stražnjim branicima te akcentima Selenite srebrne boje dostupan je opcijski uz serijsku opremu. Paket za vanjski dizajn također je dostupan u crnoj boji s crnim akcentima. Novi dizajni kotača dostupni su od 17’’ serijski do maksimalno 20’’. Širina gume povećana je s 215 na 235 milimetara. Ponudu upotpunjuju aerodinamički kotači u veličinama od 18’’ i 19’’.

Aerodinamika i cjelokupna akustika vozila značajno su poboljšani u usporedbi s prethodnikom. Uz koeficijent opora zraka od 0,30 fokus je prvenstveno stavljen na zvučni komfor. Novi Audi Q3 prvi je Audi model u kompaktnom segmentu koji u ponudi ima akustično ostakljenje za prednje bočne prozore. U kombinaciji s PVB-A slojem, koji se postavlja između dva stakla, to stvara harmoničan akustični koncept s primjetnim poboljšanjem komfora vožnje.

Početak prodaje novog Audi Q3 Sportback modela u Hrvatskoj očekuje se početkom rujna, a uvođenje na tržište i dolazak u salone očekuje se početkom 2026. godine. Prodaja nove generacije Audi Q3 SUV modela u Hrvatskoj je već počela i on je dostupan za narudžbe s početnom cijenom od 45.420 eur. Prva vozila u salonima očekuju se krajem godine.

Tehničke specifikacije
  Q3 Sportback TFSI
110 kW 		Q3 Sportback TDI
110 kW 		Q3 Sportback TFSI 150 kW quattro Q3 Sportback TFSI 195 kW quattro Q3 Sportback e-hybrid
200 kW
Vrsta motora 4-cil. benzinski s turbopunjačem 4-cil. dizelski s turbopunjačem 4-cil. benzinski s turbopunjačem 4-cil. benzinski s turbopunjačem 4-cil. benzinski s turbopunjačem i elektromotorom
Obujam  u cm³ 1498 1968 1984 1984 1498
Pogon Prednji Prednji quattro quattro Prednji
Izlazna snaga  u kW (KS) 150 pri 5000 – 6.000 o/min 150 pri 3000 – 4.200 o/min 204  pri 4500 – 6.000 o/min 265 pri 5000 – 6.500 o/min 177 pri 5500 – 6.000 o/min
Maks. okretni moment  u Nm 250 pri 1500 – 3500 o/min 360 pri 1600 – 2750 o/min 350 pri 1500 – 4400 o/min 400 pri 1650 – 4350 o/min 250 pri 1500 – 4000 o/min
Dodatni
električni okretni moment  u kW (KS)		 - - - - 85 (115)
Dodatni
električni okretni moment u Nm		 - - - - 330
Izlazna snaga sustava u kW (KS) - - - - 200 (272)
Okretni moment sustava u Nm         400
Ubrzanje  0 do 100 km/h 
u s 		9,1 9,2 7,1 5,7 6,8
Maks. brzina  u km/h* 207 207 228 240
(elektronički regulirano)		 215
(elektronički regulirano)
Kombinirana potrošnja goriva  u l/100 km* 6,7 – 6,1 5,9 – 5,3 8,5 – 7,8 9,0 – 8,5 2,2 – 1,7
Kombinirana potrošnja
energije 
u kWh/100 km*		 - - - - 15,1 – 14,0
Emisije CO2, kombinirane  u g/km* 153 – 138 153 – 139 193 – 176 205 – 193 50 – 40


