Stigao je novi Audi Q3 i u Sportback izvedbi

Novi model Audi Q3 SUV već je dostupan za narudžbe u Hrvatskoj. Model je to koji kombinira prednosti i svestranost SUV vozila s estetikom coupé modela, a do naših će salona stići početkom sljedeće godine

Audi Q3 do sada je bio etablirani bestseller model u premium kompaktnom SUV segmentu već više od deset godina. Sada nova generacija postavlja nove standarde u nekoliko aspekata. Vanjski dizajn modela Q3 odiše pouzdanošću i emocijama i u SUV i Sportback verziji, poruka je iz Audija povodom ove premijere.

Najbolje od oba svijeta

Druga generacija modela Audi Q3 Sportback kombinira prednosti i svestranost SUV vozila – kao što su jednostavan ulazak, odlična vidljivost i praktičan raspored unutrašnjosti – s estetikom coupé modela. Krovna linija, koja se blago spušta od A stupa, 29 milimetara je niža od one SUV vozila i daje Audi Q3 Sportbacku još "sportskiji" izgled i dinamičniju siluetu. Manji obujam karoserije stražnjeg kraja doprinosi da se dva naglašena "mišićava" dijela. Monolitna stakla i stupovi izgledaju još progresivnije i emotivnije u coupé modelu.

Za nove Audi Q3 modele dostupno je jedanaest boja. Model S line s jedinstvenim prednjim i stražnjim branicima te akcentima Selenite srebrne boje dostupan je opcijski uz serijsku opremu. Paket za vanjski dizajn također je dostupan u crnoj boji s crnim akcentima. Novi dizajni kotača dostupni su od 17’’ serijski do maksimalno 20’’. Širina gume povećana je s 215 na 235 milimetara. Ponudu upotpunjuju aerodinamički kotači u veličinama od 18’’ i 19’’.

Proizvodnja u Mađarskoj i Njemačkoj Audi Q3 je jedan od najpopularnijih modela u portfelju te marke i očekuje se da će potražnja za novom generacijom biti jednako visoka. Zbog toga je pored proizvodnje u mađarskom gradu Győr, Audi uspostavio integriranu proizvodnu mrežu s pogonom u Ingolstadtu. Karoserije za ovaj dodatni obujam proizvodit će se u Győru, a zatim lakirati i sastavljati u Njemačkoj.

Aerodinamika i cjelokupna akustika vozila značajno su poboljšani u usporedbi s prethodnikom. Uz koeficijent opora zraka od 0,30 fokus je prvenstveno stavljen na zvučni komfor. Novi Audi Q3 prvi je Audi model u kompaktnom segmentu koji u ponudi ima akustično ostakljenje za prednje bočne prozore. U kombinaciji s PVB-A slojem, koji se postavlja između dva stakla, to stvara harmoničan akustični koncept s primjetnim poboljšanjem komfora vožnje.

Početak prodaje novog Audi Q3 Sportback modela u Hrvatskoj očekuje se početkom rujna, a uvođenje na tržište i dolazak u salone očekuje se početkom 2026. godine. Prodaja nove generacije Audi Q3 SUV modela u Hrvatskoj je već počela i on je dostupan za narudžbe s početnom cijenom od 45.420 eur. Prva vozila u salonima očekuju se krajem godine.