Stigao je novi Audi Q3 i u Sportback izvedbi
Novi model Audi Q3 SUV već je dostupan za narudžbe u Hrvatskoj. Model je to koji kombinira prednosti i svestranost SUV vozila s estetikom coupé modela, a do naših će salona stići početkom sljedeće godine
Audi Q3 do sada je bio etablirani bestseller model u premium kompaktnom SUV segmentu već više od deset godina. Sada nova generacija postavlja nove standarde u nekoliko aspekata. Vanjski dizajn modela Q3 odiše pouzdanošću i emocijama i u SUV i Sportback verziji, poruka je iz Audija povodom ove premijere.
Najbolje od oba svijeta
Druga generacija modela Audi Q3 Sportback kombinira prednosti i svestranost SUV vozila – kao što su jednostavan ulazak, odlična vidljivost i praktičan raspored unutrašnjosti – s estetikom coupé modela. Krovna linija, koja se blago spušta od A stupa, 29 milimetara je niža od one SUV vozila i daje Audi Q3 Sportbacku još "sportskiji" izgled i dinamičniju siluetu. Manji obujam karoserije stražnjeg kraja doprinosi da se dva naglašena "mišićava" dijela. Monolitna stakla i stupovi izgledaju još progresivnije i emotivnije u coupé modelu.
Za nove Audi Q3 modele dostupno je jedanaest boja. Model S line s jedinstvenim prednjim i stražnjim branicima te akcentima Selenite srebrne boje dostupan je opcijski uz serijsku opremu. Paket za vanjski dizajn također je dostupan u crnoj boji s crnim akcentima. Novi dizajni kotača dostupni su od 17’’ serijski do maksimalno 20’’. Širina gume povećana je s 215 na 235 milimetara. Ponudu upotpunjuju aerodinamički kotači u veličinama od 18’’ i 19’’.
Aerodinamika i cjelokupna akustika vozila značajno su poboljšani u usporedbi s prethodnikom. Uz koeficijent opora zraka od 0,30 fokus je prvenstveno stavljen na zvučni komfor. Novi Audi Q3 prvi je Audi model u kompaktnom segmentu koji u ponudi ima akustično ostakljenje za prednje bočne prozore. U kombinaciji s PVB-A slojem, koji se postavlja između dva stakla, to stvara harmoničan akustični koncept s primjetnim poboljšanjem komfora vožnje.
Početak prodaje novog Audi Q3 Sportback modela u Hrvatskoj očekuje se početkom rujna, a uvođenje na tržište i dolazak u salone očekuje se početkom 2026. godine. Prodaja nove generacije Audi Q3 SUV modela u Hrvatskoj je već počela i on je dostupan za narudžbe s početnom cijenom od 45.420 eur. Prva vozila u salonima očekuju se krajem godine.
|Q3 Sportback TFSI
110 kW
|Q3 Sportback TDI
110 kW
|Q3 Sportback TFSI 150 kW quattro
|Q3 Sportback TFSI 195 kW quattro
|Q3 Sportback e-hybrid
200 kW
|Vrsta motora
|4-cil. benzinski s turbopunjačem
|4-cil. dizelski s turbopunjačem
|4-cil. benzinski s turbopunjačem
|4-cil. benzinski s turbopunjačem
|4-cil. benzinski s turbopunjačem i elektromotorom
|Obujam u cm³
|1498
|1968
|1984
|1984
|1498
|Pogon
|Prednji
|Prednji
|quattro
|quattro
|Prednji
|Izlazna snaga u kW (KS)
|150 pri 5000 – 6.000 o/min
|150 pri 3000 – 4.200 o/min
|204 pri 4500 – 6.000 o/min
|265 pri 5000 – 6.500 o/min
|177 pri 5500 – 6.000 o/min
|Maks. okretni moment u Nm
|250 pri 1500 – 3500 o/min
|360 pri 1600 – 2750 o/min
|350 pri 1500 – 4400 o/min
|400 pri 1650 – 4350 o/min
|250 pri 1500 – 4000 o/min
|Dodatni
električni okretni moment u kW (KS)
|-
|-
|-
|-
|85 (115)
|Dodatni
električni okretni moment u Nm
|-
|-
|-
|-
|330
|Izlazna snaga sustava u kW (KS)
|-
|-
|-
|-
|200 (272)
|Okretni moment sustava u Nm
|400
|Ubrzanje 0 do 100 km/h
u s
|9,1
|9,2
|7,1
|5,7
|6,8
|Maks. brzina u km/h*
|207
|207
|228
|240
(elektronički regulirano)
|215
(elektronički regulirano)
|Kombinirana potrošnja goriva u l/100 km*
|6,7 – 6,1
|5,9 – 5,3
|8,5 – 7,8
|9,0 – 8,5
|2,2 – 1,7
|Kombinirana potrošnja
energije
u kWh/100 km*
|-
|-
|-
|-
|15,1 – 14,0
|Emisije CO2, kombinirane u g/km*
|153 – 138
|153 – 139
|193 – 176
|205 – 193
|50 – 40