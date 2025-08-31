Tesla pripremila i Performance izdanje za Model Y

Novi se model za europsko tržište proizvodi u tvornici Gigafactory Berlin-Brandenburg, prve isporuke samo što nisu krenule, a želite li svoj primjerak pripremite 61.490€

Ivan Cvetković nedjelja, 31. kolovoza 2025. u 11:45
Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

Već sam pisao o tome kako je Tesla ranije ove godine lansirala redizajniranu verziju svog najprodavanijeg modela širom svijeta, Modela Y. Ubrzo nakon toga samu sam imao priliku isprobati, a sada nam stiže nova poslastica. Naravno, riječ je o najsnažnijem Performance izdanju. Riječ je o nastavku poboljšanja cjelokupne ponudu vozila Model Y, s temeljitim redizajnom i brojnim novim sustavima koji povećavaju učinkovitost, udobnost, a time i olakšavaju korištenje vozila. Sukladno tome i Model Y Performance ima brojne nadogradnje.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

U Tesli performanse nisu sinonim za kompromis. Mnogo značajke već iz osnovne opreme spominjali smo kod dosadašnjim izvještavanjima o Modelu Y. Tu su recimo panoramski stakleni krov s akustičnim staklima u cijeloj kabini, 8-inčni stražnji dodirni zaslon, sjedala u drugom redu s električnim podešavanjem naslona...

Nova prednja maska

Model Y Performance pak donosi i specifičnu prednju i stražnju masku, za dodatna poboljšana performansi pri velikim brzinama, ali i nove 21-colne Arachnid 2.0 kotače od kovanog željeza s ugrađenim aero naplatcima za veću učinkovitost. Nadalje, Performance izdanje prepoznatljivo je po crvenim kočionim čeljustima, oznaci Performance na vratima prtljažnika, kao i projektorskim svjetlima u vratima s oznakom Performance.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

Također, prednju, stražnja masku i maske retrovizora dolaze u crnoj boji s visokim sjajem, a ugrađen je  spojler od karbonskih vlakana za veću stabilnost pri velikim brzinama. U putničkoj kabini susrećemo sjedala Performance u prednjem redu s produžecima sjedala u predjelu bedara s električnim upravljanjem, aluminijske papučice, ali i ukrasne umetke od karbonskih vlakana na ploči s instrumentima i vratima.

Dorađena i putnička kabina

Nadalje, tu je novi 16-inčni dodirni zaslon, tanjih okvira i veće razlučivosti, a koji pruža gotovo 80% više piksela od 15,4-inčnog zaslona u ostalim varijantama vozila Model Y. Naravno, jednostavan je za rukovanje. Zahvaljujući svim tim nadogradnjama, Model Y Performance poprima još upečatljiviji i odvažniji izgled.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

Evo nas i na onom bitnom za model Performance, a to su performanse. Model je to koji ima 460 KS, te ubrzava od 0 do 100 km/h za 3,5 s i postiže maksimalnu brzinu od 250 km/h. Službene brojke govore i o potrošnji koja iznosi 16,2 kWh/100 km, uz doseg od 580 km po WLTP-u. Naravno, teško da je to ostvarivo u situacijama kad se isprobavaju maloprije spomenute brojke o ubrzanju ili pak postizanju krajnjih brzina.

Brojna tehnička poboljšanja

Model Y Performance donosi nadograđeni paket baterija, s novim ćelijama veće energetske gustoće, a koje pružaju više energije bez povećavanja težine vozila. Njegova pogonska jedinica visokih performansi pruža veći okretni moment, više snage i veću učinkovitost. Podnosi viša toplinska opterećenja i ima više granice performansi od prethodnih generacija. To znači da novi Model Y Performance ima veće ubrzanje i postiže veću maksimalnu brzinu bez većeg negativnog učinka po energetsku učinkovitost.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

Isto tako, novi Model Y Performance ima poboljšane mehaničke dijelove šasije, koji prate poboljšane performanse pogonskog sklopa. Nove opruge, šipke stabilizatora i ležajevi rezultiraju šasijom koja je intuitivnija i brže reagira. Novi prilagodljivi sustav ovjesa, koji je interno dizajnirala Tesla, iskorištava prednost potpuno novog algoritma upravljanja i pruža uravnoteženu vožnju i razinu upravljivosti koja je optimalna u svim uvjetima vožnje jer se prilagođava u stvarnom vremenu zahtjevima vozača i uvjetima na cesti, čime se poboljšavaju performanse i sposobnosti vozila.

Veća dinamičnost

Isto tako, tu su prilagodljivi načine vožnje koji utječu na prilagodljivi ovjes, pomoć za regulaciju stabilnosti, kontrolu proklizavanja i kontrolu dinamike vozila. Time se omogućuje veća sloboda i ostvaruje dinamičnije iskustvo pri vožnji. Sve su postavke lako dostupne putem središnjeg dodirnog zaslona, pa se dinamika vozila brzo prilagođava.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

Novi Model Y Performance raspoloživ je za kupnju, a za što bi trebali pripremiti barem 61.490 eura. Prvi primjerci spremni za isporuku stižu već za koji dan. Izvedba za europsko tržište proizvodi se u tvornici Gigafactory Berlin-Brandenburg. Siva boja je osnovna. Nadoplata za crnu, bijelu ili plavu je 1300 eura, odnosno 2300 eura za srebrnu i crvenu.

Europska proizvodnja

Za dodatnih 3750 eura možete odabrati 21-colni Pirelli paket zimskih kotača. Riječ je o Pirelli Sottozero gumama niskog otpora kotrljanja i visoke razine prianjanja na snijegom prekrivenim cestama. Želite li kuku za vuču nadoplata je 1449 eura, a pored osnovnog crnog izdanja putničke kabine moguće je odabrati i bijelo koje stoji 1194 eura. Pored osnovnog autopilota moguće su nadoplate za dvije poboljšane verzije, i to za 3782 odnosno 7498 eura.

Tesla Model Y Performance
Tesla Model Y Performance

S popisa dodatne opreme moguće je odabrati krovne nosače za 525 eura, odnosno osvjetljenje pragova vrata za 263 eura. Želite li svoju Teslu puniti kod kuće ili na poslu, i imate mogućnost ugradnje punionice, za 535 eura moguće je odabrati Wall Connector.

Tesla Model Y Performance

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi