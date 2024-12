Toyota Urban Cruiser, električni gradski SUV, u Europu stiže sljedeće godine

Toyota je službeno najavila svoj novi model gradskog potpuno električnog kompaktnog SUV-a Urban Cruiser, koji će javnost prvi put moći vidjeti na nadolazećem salonu automobila u Bruxellesu u siječnju. U japanskoj kompaniji najavljuju da će ovaj model ući u vrlo traženi segment vozila trenutačno u Europi i bit će njihov glavna uzdanica, na kojoj će temeljiti svoj pristup sve široj elektrifikaciji game.

Uvođenje novog kompaktnog SUV-a u skladu je s njihovom dugoročnom strategijom, u sklopu koje će do 2026. godine u Europi u ponudi imati 15 modela s nultim emisijama, uključujući šest izrađenih na dediciranoj električnoj platformi. K tome, Toyota planira do 2035. godine u Europi smanjiti emisije svojih modela za 100%, a do 2040. postići i ugljičnu neutralnost.

Dizajn i funkcionalnost

Urban Cruiser ističe se robusnim dizajnom, koji naglašava njegov karakter SUV-a. Temeljen na konceptu "Urban Tech", dizajn spaja suvremene linije s praktičnom funkcionalnošću. Prednji dio automobila oblikovan je s jasno definiranim rešetkom i snažnim branicima. Na stražnjem dijelu svjetlosni sklopovi protežu se punom širinom prtljažnika, dodatno ističući "mišićave" proporcije.

Urban Cruiser odlikuju kompaktne dimenzije, ali i funkcionalnost interijera. S duljinom od 4.285 mm, širinom od 1.800 mm i visinom od 1.640 mm, prilagođen je gradskim uvjetima, dok međuosovinski razmak od 2.700 mm osigurava veću prostranost unutar vozila. Mali radijus okretanja od 5,2 metra olakšava manevarsku sposobnost, dodatno povećavajući praktičnost u gradu. Unatoč kompaktnim dimenzijama, Urban Cruiser nadmašuje standardne proporcije modela u ovom segmentu, primjerice hibridnog modela Yaris Cross.

Unutrašnjost se jednostavno prilagođava potrebama vozača i putnika te pruža mnogo prostora unutar kabine. Klizni sustav stražnjih sjedala dodaje na fleksibilnosti. Stražnja se sjedala dijele u omjeru 40:20:40 i mogu se naginjati te potpuno preklopiti.

Kabina je koncipirana tako da spaja modernu tehnologiju s praktičnim rješenjima. Digitalna instrumentna ploča dijagonale 10,25" povezana je s 10,1-inčnim multimedijskim zaslonom, omogućujući lako upravljanje multimedijom i navigacijom. Vozač sjedi u povišenom sjedalu i ima dobar pregled ceste, ali i kabine. Tu je i ambijentalna rasvjeta s 12 boja na izbor, a opcije kao što su JBL audio sustav i fiksni panoramski krov također su dostupne, ovisno o odabranoj razini opreme. Sjedišta i obloge koriste tamne sive i crne tonove, dodano ističući karakter SUV-a.

Pogonski sustav i baterije

Toyota Urban Cruiser dolazi s izborom između dvije baterije i mogućnosti odabira prednjeg ili pogona na sve kotače. Za prednji pogon, dostupna je baterija od 49 kWh koja proizvodi snagu od 144 KS. Poboljšana verzija s prednjim pogonom donosi bateriju od 61 kWh, generirajući 174 KS. Opcija s pogonom na sve kotače nudi bateriju od 61 kWh sa snagom od 184 KS. Svi modeli koriste litij-željezo-fosfatne (LFP) baterije, koje pružaju trajnost, sigurnost i smanjuju troškove. Urban Cruiser standardno ima toplinsku pumpu za uštedu energije u klimatizacijskom sustavu i ručni sustav za predgrijavanje baterije u hladnim uvjetima.

Modeli s pogonom na sve kotače imaju funkcije poput Downhill Assist Control i Trail Mode za bolju kontrolu u zahtjevnim uvjetima. Varijanta s prednjim pogonom uključuje način rada "snow mode" za smanjenje proklizavanja kotača na snježnim podlogama.

Toyota Urban Cruiser opremljen je naprednim sustavima sigurnosti poput sustava za izbjegavanje sudara, adaptivnog tempomata, upozorenja na izlazak iz trake i održavanja trake, te kamere s pregledom od 360°. Što se tiče povezivosti, uz spomenute digitalne instrumente i zaslone, tu je i navigacija, podrška za aplikaciju MyToyota, JBL audio sustav i kućni punjač Toyota HomeCharge.

Podatke o cijenama, dostupnosti, kao i ostale tehničke specifikacije očekujemo u siječnju.