Prvi vozač u povijesti kažnjen zbog vožnje u pijanom stanju vozio je – električni taksi

The British Library

Jeste li se ikad zapitali koliko je trebalo vozačima da, nakon izuma automobila, počnu njima upravljati pod utjecajem alkohola i izazivati prometne nesreće? Odgovor je – ne dugo. Ta ilegalna i vrlo opasna praksa, koja nažalost živi i do današnjih dana, svoju je "premijeru" na svjetskoj sceni imala prije 127 godina, točnije 10. rujna 1897. godine. Prvi vozač, za kojeg je zabilježeno da je uhićen zbog vožnje u pijanom stanju, bio je izvjesni taksist George Smith.

On je bio jedan od prvih tek 12 vozača novih taksija, pogonjenih električnom energijom, koji su pušteni u promet ulicama Londona. Navedenog je datuma Smith izazvao prometnu nezgodu, zaletjevši se svojim taksijem u zgradu na ulici New Bond Street, a očevidom je policija utvrdila da je to učinio upravo pod utjecajem alkohola, iako je prvi alkotest izumljen više od pola stoljeća nakon toga. Smitha su policajci očito testirali "od oka" pa ga uhitili i sproveli pred prekršajnog suca. U konačnici je platio kaznu od 20 šilinga.

Bersey Electrical Cab iz 1897. godine u muzeju Vauxford / Wikimedia, CC BY-SA 4.0

Osim te povijesne crtice zanimljiva je i priča o vozilu koje je sudjelovalo u toj nezgodi. Bio je to električni taksi marke Bersey i nadimka "kolibrić", prvi ikada tog tipa. Imao je elektromotor snage tek 2,2 kW, proizvođača Johnson-Lundell, postizao je najvišu brzinu od 19 km/h i mogao je, uz vozača, prevoziti dvoje putnika. Baterije mase čak 711 kilograma činile su dobar dio mase cijelog vozila (oko 2 tone), a omogućavale su doseg od oko 50 kilometara s jednim punjenjem – što nije bilo dovoljno ni za jedan dan taksiranja londonskim ulicama.

Flota taksija na svojem je vrhuncu brojila 75 vozila, no povučeni su iz upotrebe nakon samo dvije godine. Razlozi neuspjeha bili su tehnički kvarovi, nezgode te negativna percepcija javnosti i protivljenje kočijaša-taksista, koji su tada vladali tržištem. Nakon gašenja projekta električnih taksija Bersey 1899. godine, prvi sljedeći taksi na električni pogon u Londonu se pojavio tek 2019. godine. Bio je to model Nissan e-NV200 Dynamo, koji se na zadatku zadržao tek oko tri godine.