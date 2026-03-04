BMW uvodi humanoidne robote u svoj pogon u Leipzigu

Još jedan proizvođač automobila uvodi humanoidne robote u svoje tvornice. BMW Grupa pokreće pilot-projekt kojim će automatizirati kompleksne zadatke u proizvodnji baterija i komponenti

Iz BMW Grupe objavljeno je da će, u sklopu unaprjeđenja digitalizacije i primjene utjelovljene umjetne inteligencije, prvi put u Europu uvesti tehnološki iskorak u obliku humanoidnih robota koji će raditi na proizvodnim linijama. Pilot-projekt u tvornici u Leipzigu fokusiran je na integraciju humanoidne robotike u serijsku proizvodnju automobila te istraživanje primjene u izradi baterija i ostalih komponenti, a pokreće se nakon uspješnih testiranja u Sjedinjenim Američkim Državama. Sličan potez nedavno je objavljen i iz Toyote.

Osnova je podatkovni model

Milan Nedeljković, član Uprave BMW AG zadužen za proizvodnju, istaknuo je kako digitalizacija izravno podiže konkurentnost grupacije na globalnoj razini. Prema njegovim riječima, simbioza inženjerske stručnosti i umjetne inteligencije otvara potpuno nove mogućnosti, dok uvođenje inteligentnih agenata koji samostalno donose odluke označava značajnu promjenu paradigme u industrijskom sektoru.

Temelj za učinkovitu primjenu ovih sustava je jedinstveni IT i podatkovni model koji obuhvaća cijeli proizvodni sustav. BMW Grupa transformirala je izolirane baze podataka u unificiranu platformu, čime su informacije postale standardizirane i dostupne u svakom trenutku. To omogućuje digitalnim AI agentima da autonomno preuzimaju zahtjevne zadatke u kompleksnim okruženjima, neprestano učeći i prilagođavajući se novim uvjetima rada.

Iskustva iz SAD-a

U suradnji s partnerom Hexagon, u Leipzigu se testira robot AEON, čiji dizajn omogućuje korištenje različitih hvataljki i alata za skeniranje. Nakon laboratorijskih ispitivanja i inicijalne faze testiranja u prosincu 2025. godine, nastavak integracije planiran je za travanj 2026., dok bi puna pilot-faza trebala započeti u ljeto. Ovi roboti namijenjeni su obavljanju monotonih i ergonomski zahtjevnih poslova, čime se nastoje poboljšati radni uvjeti zaposlenika.

Dosadašnja iskustva iz tvornice Spartanburg u SAD-u, gdje je tijekom 2025. godine korišten robot Figure 02, potvrdila su mjerljivu dodanu vrijednost ove tehnologije. Tijekom desetomjesečnog razdoblja, robot je sudjelovao u proizvodnji više od 30.000 primjeraka modela BMW X3, precizno pozicionirajući limene dijelove u procesu zavarivanja. Robot je u tom razdoblju prešao približno 1,2 milijuna koraka i uspješno odradio više od 1.250 radnih sati.