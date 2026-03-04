BMW uvodi humanoidne robote u svoj pogon u Leipzigu

Još jedan proizvođač automobila uvodi humanoidne robote u svoje tvornice. BMW Grupa pokreće pilot-projekt kojim će automatizirati kompleksne zadatke u proizvodnji baterija i komponenti

Autonet.hr srijeda, 4. ožujka 2026. u 12:55

Iz BMW Grupe objavljeno je da će, u sklopu unaprjeđenja digitalizacije i primjene utjelovljene umjetne inteligencije, prvi put u Europu uvesti tehnološki iskorak u obliku humanoidnih robota koji će raditi na proizvodnim linijama. Pilot-projekt u tvornici u Leipzigu fokusiran je na integraciju humanoidne robotike u serijsku proizvodnju automobila te istraživanje primjene u izradi baterija i ostalih komponenti, a pokreće se nakon uspješnih testiranja u Sjedinjenim Američkim Državama. Sličan potez nedavno je objavljen i iz Toyote.

Osnova je podatkovni model

Milan Nedeljković, član Uprave BMW AG zadužen za proizvodnju, istaknuo je kako digitalizacija izravno podiže konkurentnost grupacije na globalnoj razini. Prema njegovim riječima, simbioza inženjerske stručnosti i umjetne inteligencije otvara potpuno nove mogućnosti, dok uvođenje inteligentnih agenata koji samostalno donose odluke označava značajnu promjenu paradigme u industrijskom sektoru.

Temelj za učinkovitu primjenu ovih sustava je jedinstveni IT i podatkovni model koji obuhvaća cijeli proizvodni sustav. BMW Grupa transformirala je izolirane baze podataka u unificiranu platformu, čime su informacije postale standardizirane i dostupne u svakom trenutku. To omogućuje digitalnim AI agentima da autonomno preuzimaju zahtjevne zadatke u kompleksnim okruženjima, neprestano učeći i prilagođavajući se novim uvjetima rada.

Iskustva iz SAD-a

U suradnji s partnerom Hexagon, u Leipzigu se testira robot AEON, čiji dizajn omogućuje korištenje različitih hvataljki i alata za skeniranje. Nakon laboratorijskih ispitivanja i inicijalne faze testiranja u prosincu 2025. godine, nastavak integracije planiran je za travanj 2026., dok bi puna pilot-faza trebala započeti u ljeto. Ovi roboti namijenjeni su obavljanju monotonih i ergonomski zahtjevnih poslova, čime se nastoje poboljšati radni uvjeti zaposlenika.

Dosadašnja iskustva iz tvornice Spartanburg u SAD-u, gdje je tijekom 2025. godine korišten robot Figure 02, potvrdila su mjerljivu dodanu vrijednost ove tehnologije. Tijekom desetomjesečnog razdoblja, robot je sudjelovao u proizvodnji više od 30.000 primjeraka modela BMW X3, precizno pozicionirajući limene dijelove u procesu zavarivanja. Robot je u tom razdoblju prešao približno 1,2 milijuna koraka i uspješno odradio više od 1.250 radnih sati.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi