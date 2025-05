Volkswagen ID. Buzz u SAD-u opozvan jer mu je klupa za putnike – preširoka

Američka Agencija za sigurnost prometa NHTSA objavila je prošloga tjedna opoziv Volkswagenovog električnog kombija ID. Buzz, koji je u SAD-u već prodan u oko 5.700 primjeraka. Svi dosad prodani kombiji morat će posjetiti servis iz neobičnog razloga. Inspektori su, naime, utvrdili da je klupa u trećem redu sjedala tog kombija, namijenjena izvorno za prijevoz dvoje ljudi, izvan gabarita. No, ne radi se o tome da bi putnicima tamo bilo tijesno, naprotiv. NHTSA kaže da je klupa dovoljno široka za troje, a na njoj se nalaze samo dva sigurnosna pojasa.

Prvi opoziv te vrste ikad

To nikako nije u skladu sa strogim sigurnosnim propisima, pa će Volkswagen morati povući sve prodane kombije u servis u načiniti preinake na njima. Prema širini sjedišta klupe, vozilo mora imati tri predviđena sjedala, piše NHTSA, a ima ih samo dva. "Kad bi na tu klupu sjelo troje putnika, ne bi imali dovoljno pojaseva. To bi moglo povećati rizik od ozljede putnika u slučaju nezgode".

Prostrana sjedala? E, ne može!

Korisnički priručnik ID. Buzza navodi da je broj sjedećih mjesta u vozilu ograničen brojem sigurnosnih pojaseva i to je prihvatljivo, no preširoka klupa, očito, nije. Stoga će svi vlasnici "problematičnih" kombija na servisu dobiti nepomični dio koji će ograničiti prostor za sjedenje na klupi u trećem redu, kako bi svima bilo jasno da tamo postoje dva, a ne tri mjesta za putnike. Prvi je to put, koliko je poznato, da je neko vozilo opozvano zbog takvog "problema".