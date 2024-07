Aston Martin priprema hiperautomobil Valkyrie za Le Mans sljedeće godine

Britanski Aston Martin vrlo je aktivan u svijetu automobilizma i ima svoje predstavnike u brojnim klasama, od GT utrka do Formule 1, a od sljedeće godine želi biti jedan od najaktivnijih proizvođača na svijetu – plan im je biti jedina marka koja će svoj bolid imati u dva prestižna natjecanja: FIA World Endurance Championshipu te IMSA WeatherTech SportsCar Championshipu. Za te svrhe pripremaju svoj hiperautomobil Valkyrie, izrađen u suradnji s Adrianom Neweyem i Cosworthom, kako bi bio spreman za sljedeću sezonu.

Kao jedan od glavnih ciljeva za 2025. godinu zadali su si pobijediti na kultnoj utrci 24 sata Le Mansa, prvi put od 1959. godine. Tijekom proteklih su 95 godina, naime, imali više od 240 vozača u svojim bolidima na toj utrci, u 27 različitih bolida i kombinacija šasija i motora, u svim erama. No odavno nisu pobijedili, pa to žele učiniti upravo bolidom Aston Martin Valkyrie AMR-LMH.

Ovih dana započela su testiranja posebno prerađenog modela, s dorađenim Cosworthovim 6,5-litrenim atmosferskim V12 motorom, koji se vrti do 11.000 okretaja u minuti i razvija više od 1.000 KS. Pogonska je jedinica prilagođena tehničkim zahtjevima Hypercar klase i unaprijeđena kako bi mogla izdržati dugotrajna opterećenja na jednoj od najizazovnijih utrka na svijetu.

Njihov tim za 2025. nazivat će se The Heart of Racing. Na Le Mans i ostale utrke serije WEC planiraju prijaviti dva bolida, a jednoga u seriju IMSA. "Valkyrie AMR-LMH postavlja vlastite standarde kao čistokrvni natjecateljski automobil u endurance kategoriji. To je čisti, vrhunski trkaći stroj, i iako je vrlo rano u ciklusu testiranja, prema onome čemu smo do sada svjedočili, zadovoljni smo da postiže ciljeve i kriterije koje smo mu postavili", poruka je iz britanskog tima.