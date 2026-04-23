Službeno predstavljen bolid Formule E četvrte generacije

Sezona 2026./27. donosi nove moćne i atraktivne bolide u Formulu E, koji će biti čak desetak sekundi brži po krugu, uz ubrzanje do 200 km/h 1,5 sekundi brže od treće generacije i pogon na sve kotače

Na stazi Circuit Paul Ricard u Le Castelletu, Formula E i FIA službeno su predstavili električni bolid četvrte generacije, označavajući početak nove ere električnog motosporta. Demonstracija na stazi održana je pred predstavnicima svih timova i proizvođača, uključujući Porsche, Jaguar, Nissan, Stellantis, Mahindru i Lola Cars. Novi bolid bit će temelj ABB FIA Formula E Svjetskog prvenstva od sezone 2026./27., a svojim performansama značajno nadmašuje sve prethodne generacije električnih trkaćih automobila.

Revolucionarna snaga i brzina

GEN4 donosi, za jedan električni bolid, impresivne tehničke specifikacije. One uključuju maksimalnu brzinu veću od 335 km/h i ubrzanje do 100 km/h za otprilike 1,8 sekundi. U usporedbi s prethodnikom GEN3 Evo, novi bolid doseže brzinu od 200 km/h za 4,4 sekunde, što je poboljšanje od 1,5 sekundi. Kao vrlo značajno istaknuto je uvođenje stalnog pogona na sva četiri kotača, što GEN4 čini jedinim jednosjedom s takvim sustavom. Novi bolidi će u "Attack Modu" razvijati vršnu snagu od 600 kW, što je povećanje od čak 71% u odnosu na baznu snagu aktualne generacije bolida.

Osim sirove snage, GEN4 donosi i značajne pomake u vremenima krugova. Procjenjuje se da će u kvalifikacijskom modu biti u prosjeku 10 sekundi brži od treće generacije, dok će na uličnim stazama krugovi biti barem pet sekundi brži. Tijekom demonstracije na stazi, novi je bolid uspješno pretjecao svoje prethodnike iz generacija GEN1, GEN2 i GEN3, čime je zorno prikazan tehnološki napredak ostvaren u dvanaest sezona postojanja ovog prvenstva.

Održivost i uzbuđenje

Uz brzinu, održivost električne trkaće serije ostaje temeljni stup razvoja. GEN4 je prvi trkaći automobil na svijetu koji se može 100% reciklirati, pri čemu se najmanje 20% recikliranih materijala koristi u ključnim komponentama. Gume su izrađene od 65% prirodnih i recikliranih materijala, uključujući 30% certificiranog prirodnog kaučuka. Baterija je dizajnirana bez upotrebe rijetkih zemnih minerala, što dodatno potvrđuje predanost serije ekološkim standardima.

Sigurnost i ergonomija također su unaprijeđeni u novoj generaciji. GEN4 uvodi širi kokpit za lakše kretanje ruku te servo upravljač. Tehnološki razvoj sustava punjenja baterija snagom od 600 kW i visokoučinkovitih motora izravno će se primjenjivati na buduću tehnologiju cestovnih električnih vozila. Zaključno, bolidi serije GEN4 gledateljima obećavaju još bliže utrkivanje i veći spektakl na stazi od sljedeće sezone.