BYD, pa VW, Tesla tek deveta - najbolje prodavana vozila u Kini u prvoj polovici 2024. godine

Kinesko automobilsko tržište pokazuje izuzetnu dinamiku i snažan rast u usporedbi s europskim i američkim tržištima. Brojke govore same za sebe: u prvoj polovici 2024. godine, Kina je zabilježila prodaju od impresivnih 14,047 milijuna vozila, što predstavlja rast od 6,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Za usporedbu, od ukupno 92,4 milijuna vozila koliko je prodano na svijetu prošle godine, europsko i američko tržište tradicionalno su stabilnija, ali s manjim volumenom prodaje. Iako nema još podataka za 2024. godinu za ova tržišta, povijesno gledano, godišnja prodaja automobila u Europi kreće se oko 11 milijuna vozila, dok se u SAD-u oko 17 milijuna. Činjenica da Kina u samo pola godine dostiže gotovo iste brojke kao Europa ili SAD za cijelu godinu, jasno ukazuje na njezinu ulogu na globalnom automobilskom tržištu.

Prodaja vozila po svjetskim regijama u 2023. godini Izvor: Wards Intelligence

Posebno je impresivan rast segmenta "novih energetskih vozila" u Kini, kategorije čije je ime specifično za kinu (vidi okvir) koji čini 35,2 posto ukupne prodaje, što je znatno više nego na zapadnim tržištima. Ovaj trend ukazuje na to da Kina predvodi globalnu tranziciju prema nultoj emisiji.

Na kineskim cestama nedavno je uočen BYD Han s tehnologijom DM 5.0 PHEV i opremljen lidarom. Izvor: BYD

Nadalje, kineske domaće marke pokazuju značajnu konkurentnost, zauzimajući 56,5 posto tržišnog udjela, što je rijedak fenomen na većini drugih velikih automobilskih tržišta. Iz ovog podatka može se izvuci mnoštvo zaključaka, od toga da su jeftiniji, tehnološki sofisticirani i kvalitetni ali i zatvorenosti tržišta.

Deset kineskih automobilskih kompanija zajedno je ostvarilo prodaju od 11,917 milijuna vozila, i čini 84,8 posto ukupne prodaje automobila. Tri najveća proizvođača automobila - BYD, Chery i Geely imaju 34,7 udjela tržišnog udjela.

Tablica pokazuje broj prodanih automobila najvećih kineskih proizvođača:

1 BYD 1.607.000 2 Chery 1.057.000 3 Geely 955.000 4 Changan 809.000 5 Great Wall Motor 467.400 6 SAIC 331.500

Analizirajući prodaju prema podrijetlu marki, domaće kineske marke ostvarile su prodaju od 5,5 milijuna vozila, što je tržišni udio od 56,5 posto. Njemačke marke zabilježile su pad prodaje od 6,2 posto s 1,907 milijuna prodanih jedinica i tržišnim udjelom od 19,4 posto. Japanske marke doživjele su pad od 12,4 posto s prodajom od 1,466 milijuna vozila i tržišnim udjelom od 14,9 posto. Američke i francuske marke zabilježile su pad prodaje od skoro 20 posto.

Chery Tiggo serija Izvor: Chery

BYD je čvrsto zauzeo vodeću poziciju na tržištu i demonstrira svoju dominaciju u kineskoj industriji vozila. Slijedi ga Volkswagen na drugom mjestu, dok je Chery zauzeo treće. Da bi jos više ojačao svoju tehnološku bazu, BYD je prošle godine zaposlio više od tisuću vrhunskih studenata sa sveučilišta Tsinghua i Peking i pridodao broju od više od 100.000 inženjera koji trenutno rade u kompaniji.

SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., ranije poznata kao Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd., je proizvođač automobila sa sjedištem u Antingu, u Kini. To je zajedničko ulaganje tvrtki SAIC Motor i Volkswagen Group. Osnovano je 1984. godine i proizvodi automobile pod brendovima Volkswagen, Škoda i Audi.

Tablica pokazuje prodaju po najjačim brendovima na kineskom tržištu:

1 BYD 1.607.000 2 Volkswagen 1.266.000 3 Chery 1.057.000 4 Geely 955.000 5 Changan 809.000 6 Toyota 644.700 7 Great Wall Motor 467.400 8 Honda 444.700 9 Tesla 426.600 10 SAIC 331.500