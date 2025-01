Xiaomi isporučio 135.000 električnih automobila prošle godine, ove planira 300.000

Dugo najavljivani ulazak Xiaomija na tržište električnih automobila dogodio se u ožujku prošle godine, kada se u prodaji pojavila njihova prva električna limuzina. Model SU7 proglašen je bio "ubojicom Teslinog Modela 3", kako specifikacijama tako i cijenom, pa je prva količina bila rasprodana u manje od pola sata. Visoka potražnja nastavljena je tijekom cijele godine, pa je do kraja prosinca, prema službenim podacima kompanije, isporučeno čak 135.000 električnih automobila sa značkom Xiaomija.

Inicijalni plan za 2024. godinu bio je prodati 60.000 automobila, no ogromna je potražnja pogurala i ubrzala proizvodnju, tako da je do kraja godine to i više nego udvostručeno. S krajem tako uspješne godine kineska je kompanija optimistično najavila i narednu. Tijekom 2025. godine, objavili su na društvenoj mreži Weibo, tvornice Xiaomi Motorsa povećat će proizvodnju i ubrzati isporuke kako bi svim kupcima automobili stigli što je prije moguće.

Xiaomi SU7

S potražnjom, dakle, problema trenutačno nemaju, pa bi im nadogradnja tvornice u Pekingu, koja se trenutačno provodi, trebala omogućiti da do kraja ove godine proizvedu čak 300.000 automobila. Uz model SU7, koji je prodajni hit u nekoliko inačica, Xiaomi će kupce pokušati pridobiti i SUV-om YU7, čija bi prodaja trebala započeti sredinom godine (dakako, samo u Kini).

Xiaomi SU7 i YU7

Od tog modela za sada smo vidjeli tek službene fotografije izvana, ali su u javnost nedavno "procurili" i osnovni tehnički podaci. Dug će biti 4.999, širok 1.996, a visok 1.600 mm uz međuosovinski razmak od 3.000 mm. Težit će 2.405 kg i moći će postići najveću brzinu od 253 km/h. Jedini model o kojem se pisalo ima prednji i stražnji elektromotor koji skupa mogu postići vršnu snagu od 220 kW, odnosno 288 kW (dakle 295 plus 385 KS). Te će motore napajati litij-ionska baterija iz CATL-a, ali njezin kapacitet za sada nije poznat.