Opel konačno ponudio karavansku Astru, ali i obnovljenu Corsu

Još tijekom proteklog proljeća pisali smo o dotjeranoj Corsi, koja je sada stigla u domaće prodajne salone. Problem s dobavom Corse nije gotovo nikakav, jer daleko veći izazov bila je dobava Sports Tourera, odnosno karavanske izvedbe popularne Astre. O istoj smo pisali prije dvije godine, a tek sada je stigla.

Idemo sada redom, pa prvo na Corsu.

Gradski model Corsa iznimno je bitan za Opel. Zadnje je dvije godine najprodavaniji model na velikim tržištima poput Njemačke ili pak Velike Britanije. Redizajnirana Corsa donosi karakteristično lice branda - Opel Vizor - na prednjem dijelu. Tu je i natpis Opel postavljen na sredini stražnjeg dijela. Uz nadoplatu, nova Corsa nudi potpuno digitalan kokpit na temelju platforme kokpita Snapdragon tvrtke Qualcomm Technologies. Dolazi s novim intuitivnim sustavom za informiranje i zabavu te 10-inčnim zaslonom na dodir.

14 mjesto 8 LED elemenata

Nova su i svjetla. Serijski dolaze prednja LED svjetla, a moguća su i Matrix Intelli-Lux LED svjetla. Ona su bolja i preciznija te sada umjesto 8 sadrže 14 LED elemenata. Navodno osiguravaju 30% bolje performanse, a u LED verziji dolaze i prednja svjetla za maglu.

Kupcima su na odabir klasični motori, novi 48V hibrid, ali i dvije potpuno električne izvedbe. Ponuda počinje 1,2-litrenim benzincem koji je moguć u izvedbama od 75 KS, odnosno uz upotrebu turbopunjača uz 100 odnosno 130 KS. Početni dolazi uz ručni mjenjač, kod srednjeg je opcija 8-stupanjski automatik, a koji je jedina opcija kod najsnažnije verzije.

Novost je i prva hibridna Corsa. Iako bi neki pomislili kako je na postojeći benzinac samo nadodan elektromotor, to i nije tako. Novi je i osnovni, benzinski motor. I dalje je riječ o 1,2-litrenom modelu koji sada radi na principu Millerovog ciklusa. Njemu je pridodana baterija od 0,89 kWh te električni motor od 21 kW/28 KS. Ovakva kombinacija uparena je sa 6-stupanjskim DCT mjenjačem. Očekuje se da ovo izdanje više od 50% vremena radi samo na struju, što bi donijelo uštedu od 0,8 l/100 km. Gašenje benzinskog motora navodno je moguće do brzine od 135 km/h. Tu su predviđene dvije verzije, od 100 i 136 KS, uz emisiju CO2 od 101-107 g/km, dok je to kod običnih benzinaca od 113 do 125 g/km.

Kao i do sada, Corsa je moguća i u potpuno električnom izdanju. Osnovna je verzija od 136 KS, koja ima deklarirani doseg od 357 kilometara. Ta je verzija i do sada bila u ponudi. Novost je verzija od 115 kW/ 156 KS, koja ima povećani doseg do 405 km. Ona dolazi uz novu bateriju od 51 kWh, a i ovdje je moguće DC brzo punjenje do 100 kW.

Tri razine opreme - Edition, GS te Ultimate

Opel je za Corsu pripremio tri razine opreme. Njihova imena su Edition, GS te Ultimate. U unutrašnjosti vas očekuje novi upravljač, novi mjenjač, kao i nove tkanine i presvlake. Poboljšanja su doživjeli i vozačevi 'pomoćnici', sustavi za sigurniju vožnju, bez obzira govorimo li o sustavu za pomoć održavanja vozila u traci ili pak prilagodljivom tempomatu.

Početni Edition paket donosi sve ono što je vozaču potrebno za normalnu vožnju. Od klima-uređaja, stražnjih parking-senzora, električnog podizanja svih stakala, tempomata, multimediju s Apple CarPlayom odnosno Android Autom te dobrom broju korisnih sustava pomoći.

Početna izvedba Corse je 1,2 75 KS Edition koja stoji 19.400 eura. Hibridna verzija od 100 KS, koja dolazi upregnuta eDCT6 mjenjačem stoji 24.194 €. To je 1650 eura više u odnosu na obični benzinac od 100 KS i s automatskim mjenjačem. Želite li voziti potpuno električnu Corsu budite spremni pripremiti 34.800 eura za model od 136 KS, odnosno dvije tisuće eura više za izvedbu od 156 KS.

Prednost je u stražnjem dijelu

Pored Corse, ovo je bila prilika i za upoznavanje s karavanskom inačicom Astre. Ovaj model u imenu nosi nastavak Sports Tourer. Karavanska verzija je iznimno popularna kod Astre, pa bi dolazak novog modela trebao dati dodatan 'poguranac' u prodaji kompaktnog Opela. Iako je Opel dio velike Stellantis grupacije, napominju kako su iznimno ponosni na činjenicu da je Astra razvijena i proizvedena u Rüsselsheimu, u Njemačkoj.

Astra Sports Tourer od hatchback izdanja različita je tek od stražnjih vrata, iako je njihov donji dio identičan. Straga karavana možete prepoznati po tome što je registracijska pločica podignuta s branika na vrata prtljažnika. Time je smanjen stražnji branik te dobiven bolji utovarni prostor.

Astra ST je dimenzija 464,2 x 186 x 148 centimetara te ima visinu utovara od otprilike 60 cm. Ukupna je duljina 6 cm kraća nego na prethodnom modelu, no ima kratki prednji prevjes te značajno dulji međuosovinski razmak od 273,2 cm (dodatnih 7 cm). Istovremeno je Astra ST za 26,8 cm dulja od Astre s pet vrata, uz 5,7 cm dulji međuosovinski razmak.

Astra Sports Tourer raspolaže s 597 litara obujma (103x103 cm), što je proširivo na 1634 litre kada se stražnja sjedala spuste. Naslone stražnjih sjedala moguće je preklapati u omjeru 40:20:40 kad se dobiva gotovo ravan pod. Tad je na raspolaganju i korisna duljina od 185 cm. Kod hibrida, odnosno potpuno električnog modela taj je obujam nešto manji - 516 odnosno 1553 litre.

Benzin. dizel, hibrid, plug-in hibrid, struja...

Zanimljivost Astre Sports Tourer je što je riječ o prvom Opelovom karavanu koji se može kupiti i kao potpuno električni model. Dolazi uz novi 115 kW / 156 KS električni motor koji se napaja iz 54 kWh baterije. Baterijski paket čini 17 modula koji sadrže 102 ćelije, a koje se hlade tekućinom. Serijski dolazi i toplinska pumpa. Novi M3-Sinkroni motor dizajniran je tako da umjesto 8, ima 6 polova, a što osigurava veću iskoristivost. Vozač može odabrati tri moda vožnje - Eco, Normal i Sport. Eco donosi 108 KS i 220 Nm okretnog momenta. U Normalu na raspolaganju je 136 KS i 250 Nm, dok je u Sportu tu 156 KS i 270 Nm. Normalno, u bilo kojem modu kad se gas pritisne skroz do kraja (kickdown) na raspolaganju su maksimalne performanse.

Karavanska Astra moguća je i uz plug-in hibrid, ali klasični, 1,2-litreni benzinac od 110 odnosno 130 KS. U ponudi je i 1,5-litreni turbodizelaš od 130 KS. Kroz nešto više od mjesec dana počinje i proizvodnja 48V hibrida.

Kao i kod Corse, smanjen je broj paketa opreme. Tri su sasvim dovoljna, a nose naziv Edition, GS Line i Ultimate. Dosadašnja iskustva na Astri pokazuju kako se kupci ponajviše odlučuju upravo za prvi paket Edition, a na koji eventualno rade nadoplatu za grijanje sjedala. Benzinska Astra Sports Tourer uz Edition rezinu opreme stoji 27.407 eura. Riječ je o modelu koji dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač. Dizelski pak model uz AT8 mjenjač stoji 32.228 €. Plug-in hibrid uz GS Line opremu stoji 44.675 €, dok je za električni model uz Edition paket potrebno izdvojiti 45.500 €.

Ovaj petak (8. 3. 2024.) u podne, pa do subote (9. 3. 2024.) u podne traje poznata akcija Opelova 24 sata. Riječ je o akciji koja slavi 18. rođendan te je Opel pripremio slavljeničke cijene svih svojih modela. Uz popuste na osobnim vozilima, ove godine prvi put u akciji sudjeluju i gospodarska vozila. Sva vozila dostupna su uz 5 godina FlexCare jamstva i 5 godina pomoći na cesti. Tijekom te akcije pripremljene su i povoljnije cijene od navedenih.