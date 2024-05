Ekstremni crash-test: Ispustili automobil s 32 metra visine na tlo

Kineski premium crossover Chery Exeed Exlantix ET pušten je u prodaju na tamošnjem tržištu ovih dana, a sve je popraćeni viralnom snimkom ekstremnog crash-testa, koji su iz kompanije priredili za svoj novi robusni automobil. Kako bi ispitali njegovu čvrstoću i kvalitetu zaštite putnika u najekstremnijim situacijama, odlučili su se podići ga dizalicom 32 metra uvis, pa ispustiti na čeličnu ploču debljine oko 4 centimetra.

Test je snimljen, pa je vrlo brzo postao hit na Internetu, jer izgleda prije kao nešto što bi izvela ekipa nekadašnjeg Top Geara, ili možda Mr. Beast, a ne proizvođač automobila.

Unatoč tomu što je Exeed Exlantix ET udario u tlo brzinom većom od 90 km/h, i što mu je prednjim kraj gotovo u potpunosti uništen, A-stupovi gotovo su neoštećeni, a vrata su se nakon pada mogla normalno otvoriti. Nakon sudara automobil su pregledali i stručnjaci, koji nisu pronašli oštećenja na njegovoj bateriji, koja bi mogla izazvati požar. Sve to trebalo bi kupce uvjeriti da je ovaj automobil pravi izbor za njih i njihove obitelji, žele li sigurno prijevozno sredstvo.

Chery Exeed Exlantix ET, kao perjanica te marke, dolazi s elektromotorima snage od 260 pa sve do ukupno gotovo 500 KS, bit će dostupan kao potpuno električni ili hibrid (s benzinskim 1,5-litrenim motorom kao punjačem baterije, odnosno produživačem dometa), a samo na bateriju moći će prevaliti do 760 kilometara. Cijene mu variraju od 27.500 pa do 45.500 dolara.