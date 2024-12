Mercedes-AMG PureSpeed: 585 "konja" i rješenja iz Formule 1

Mercedes-AMG PureSpeed predstavlja najnoviji korak u evoluciji automobila visokih performansi, kombinirajući vrhunsku tehnologiju, napredne pogonske sustave i ikonski dizajn, objavljeno je u Abu Dhabiju protekloga vikenda. Ovaj model donosi beskompromisnu snagu, sofisticiranu aerodinamiku i inovacije koje redefiniraju standarde u luksuznom automobilskom segmentu, inspiriran je Formulom 1, a ujedno je i prvi predstavnik Mercedesove ekskluzivne serije Mythos.

Novi Mercedes-AMG PureSpeed zamišljen je kao kabriolet koji utjelovljuje DNK visokih performansi, pružajući iskustvo vožnje koje spaja udobnost, pouzdanost i napredne tehnološke značajke. Posebna pozornost kod ovog modela posvećena je i detaljima unutar kabine, pa se ističe upotreba kvalitetnih materijala i modernih sustava za zabavu ali i sigurnost. Sigurnosni dodatak zaštite kokpita, HALO, prenesen je iz Formule 1 i zamjena je za vjetrobrani A-stup. Uz dodatak LED osvjetljenja on se u ovom slučaju pretvara i u stilski element kabine.

Većina detalja vezanih za dizajn eksterijera i interijera bila je otkrivena protekloga proljeća u Monacu, a sada smo doznali i što će se nalaziti pod haubom.

Mercedes-AMG PureSpeed tako pogoni 4-litreni AMG-ov V8 biturbo motor snage 585 KS i 800 Nm okretnog momenta. Motor stvara karakteristični V8 zvuk, a automobil uz njega ostvaruje ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 3,6 sekundi. Maksimalna brzina je ograničena na 315 km/h. Za one kojima se to čini malo iz Mercedesa imaju i poruku: uz otvoreni kokpit i niže brzine činit će vam se daleko većima. Kombinirana potrošnja je, barem prema službenim podacima, 13,7 l / 100 km.

Sustav upravljanja nudi precizan odziv, dok AMG Dynamic Select omogućuje podešavanje performansi prema uvjetima vožnje. Tu je i AMG SPEEDSHIFT MCT 9G mjenjač s potopljenom spojkom, pogon na četiri kotača (AMG Performance 4MATIC+) kao i zakretna stražnja osovina, koja poboljšava upravljivost i okretnost. Pri brzinama do 100 km/h stražnji se kotači zakreću u suprotnom smjeru, smanjujući krug okretanja, a preko te brzine prate kretanje prednjih kotača, za veću stabilnost u zavojima.

Mercedes‑AMG PureSpeed bit će proizveden u strogo ograničenih samo 250 primjeraka. Cijena i dalje nije objavljena.