Novi Mini Cooper predstavljen s benzinskim agregatima

U rujnu prošle godine predstavljena je četvrta generacija Minija, no samo u svojoj EV izvedbi. Mnogi su se pitali zašto iz Minija skrivaju agregate s unutrašnjim izgaranjem, te hoće li uopće biti uvršteni u ponudu. Zastor je napokon razgrnut, i došlo je vrijeme da saznamo što možemo očekivati od nadolazećih Minija pogonjenih fosilnim gorivima.

Zbogom dieselu

Prve tri generacije modernog Minija bile su dostupne s benzinskim i dieselskim agregatima. Osobito zanimljivi domaćoj publici bile su SD, sportske inačice pogonjene diesel motorima prisutne u drugoj te trećoj generaciji, no s četvrtom generacijom po prvi put Mini kreće u prodaju bez verzije pogonjene diesel motorom. Ovo nas ne treba nimalo čuditi, budući da Mini već neko vrijeme ne prodaje Mini Hatch s dieselskim motorom. Ekološke norme pritišću proizvođače da prestanu s proizvodnjom dieselskih motora, stoga je bilo pitanje vremena kad ćemo ugledati Mini koji u samom startu dolazi bez diesel motora u ponudi.

Isti obujam, više snage

Treća generacija Minija u trenutnoj prodaji dolazi s 1,5-litrenim turbo trocilindrašem snage 100 kW u svojoj osnovnoj, te 2-litrenim turbo četverocilindrašem snage 131, odnosno 170 kW u svojim Cooper S i John Cooper Works izvedbama. Četvrta generacija Minija zadržat će isti obujam i broj cilindara, no uz osjetan rast snage, tako da će osnovna verzija pod nazivom Cooper C dobiti 15 kW više, ukupno 115 kW, dok će Cooper S verzija dobiti čak 19 kW više, što će njegovu snagu zaokružiti na respektabilnih 150 kW. Podaci o John Cooper Works inačici još nisu dostupni, no možemo očekivati kako će dobiti sličan rast snage kao kod Cooper S verzije. Računajte na barem 190 kW, koji će od malog John Cooper Works Minija napraviti pravu zvijer.

Mini Cooper, maxi osnovna oprema

Iako je jedan od najmanjih modela u svom segmentu, Mini Cooper uvijek je opremom prednjačio i nadjačao mnoge veće modele. Četvrta generacija Minija u početku će doći sa samo tri razine opreme: Classic, Exclusive i Sport, no s vremenom će u ponudu doći dodatni paketi opreme i ograničena izdanja, kao što je i dosad bio slučaj s Mini Cooperom. Već u osnovnoj, Classic opremi, dobivate LED prednja svjetla, aluminijske naplatke promjera 16 inča, središnji okrugli OLED ekran, prilagodljive režime vožnje, navigaciju, kameru za vožnju unazad, tempomat i sigurnosne značajke poput sustava pomoći zadržavanja u prometnoj traci te upozorenja o sigurnom izlaženju iz vozila.

Cooper S će u istom paketu dobiti još više opreme, poput svjetala s prilagodljivim svjetlosnim potpisom, heads-up zaslona, bežičnog punjača za mobitel, grijanih prednjih sjedala te 17-inčnih aluminijskih naplataka. Ovo je oprema koje se ne bi posramile ni mnoge limuzine, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će konkurencija reagirati po pitanju ponude dodatne opreme u svojim modelima.

Exclusive i Sport razine opreme

Povrh već impresivne osnovne opreme, Exclusive razina donosi nekoliko kozmetičkih nadogradnji. Prednja maska i logotipi srebrne boje, tamnoplavi tapecirung krova, svjetlosiva obloga kontrolne ploče, kutija za pohranu s poklopcem i dekorativna traka dodaci su koji će novom Miniju dati nešto profinjeniji, gotovo poslovni izgled. Sport razina opreme s druge strane ide u kontra smjeru, uz dodatak sportskih branika, stražnjeg spojlera i 18-inčnih John Cooper Works naplataka. Osim kozmetičkih, Sport oprema dodaje i funkcionalne nadogradnje u obliku sportskih kočnica, sportskog mjenjača te palica mjenjača iza upravljača.

Bez manualca

Za kraj donosimo tužnu vijest, a to je da Mini Cooper u svojoj četvrtoj generaciji dolazi isključivo s automatskim mjenjačem. što će brojne Mini entuzijaste baciti u blagu depresiju. Zasad nije poznato u kojoj će izvedbi doći automatski mjenjač, hoće li biti s jednom ili dvije spojke, te se nadamo kako će biti riječ o mjenjaču s dvije spojke, kako bismo barem mogli uživati u najboljoj tehnologiji automatskih mjenjača, već kad ne možemo u klasičnom, ručnom mjenjaču.

Početne cijene za novi Cooper na domaćem mu tržištu iznosit će 22.300 funti (oko 26.150 eura) za Cooper C, te 26.700 funti (oko 31.500 eura) za Cooper S. Cijene za naše tržište još uvijek nisu poznate, te ćemo vas o istim izvijestiti čim ih domaći distributeri objave.