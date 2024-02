Mini Cooper E Classic: električni model u klasičnom ruhu

Marka Mini ima plan u skorije vrijeme prijeći isključivo na električne pogone, ali uz zadržavanje onoga što je kod nje najprivlačnije – imidža i stila, prepoznatljivog dizajna i emocije u vožnji. Najnoviji dodatak njihovoj ponudi je Mini Cooper E Classic, koji donosi upravo to, klasični dizajn kombniran s modernim električnim pogonom.

Za ovaj model proizvođač se odlučio na nešto skromnije tehničke karakteristike, pa tako njegov elektromotor proizvodi "samo" 184 konjske snage, što će mu pak dati dovoljno agilnosti – ubrzanje iz mjesta do 100 km/h deklarirano je na 7,3 sekunde.

Najveći kompromis, kako se čini, načinjen u pogledu dometa. On prema WLTP ciklusu iznosi samo 305 kilometara, što je i logično ako znamo da je kapacitet ugrađene baterije tek 40,7 kWh. Jasno je, dakle, da je riječ o vozilu namijenjenome gotovo isključivo gradskoj vožnji. Kad je riječ o dopunjavanju baterije, ona se na istosmjernom (DC) punjaču snage do 75 kW može napuniti od 10% do 80% kapaciteta za 28 minuta.

Vanjština Mini Coopera E u izvedbi Classic donijet će prepoznatljivu siluetu, nepogrešivo "minijevsku" livreju u dvije boje s tamnim krovom, okrugle LED farove i jedinstveni svjetlosni potpis. U serijsku opremu uključeni su adaptivni tempomat i sustav pomoći pri parkiranju, a unutrašnjost je usklađena s posljednjom generacijom Minija, pa donosi veliki okrugli središnji zaslon, koji zamjenjuje instrumentnu ploču.

Za cijeli taj paket u Velikoj Britaniji će početna cijena biti 30.000 funti (nešto više od 35.000 eura).

Ranije ovoga mjeseca, podsjetimo, Mini je liniju Cooper bio predstavio u novoj, četvrtoj generaciji, s benzinskim motorima.