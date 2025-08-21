Safety Gate: Hitan opoziv desetak modela popularnih u Hrvatskoj

Državni inspektorat objavio je popis automobila čiji će vlasnici morati uskoro posjetiti ovlaštene servise. Među njima modeli su Škode, Renaulta, Opela i Peugeota, popularni među domaćim kupcima

Europski sustav Safety Gate, ranije poznat kao RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), je sustav Europske unije za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima široke potrošnje, isključujući hranu, lijekove i medicinske uređaje. On omogućava nacionalnim tijelima da brzo obavijeste druga europska tržišta o opasnim proizvodima koji su identificirani na njihovim tržištima.

Glavna svrha Safety Gatea je osigurati brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima kako bi se spriječila ili ograničila njihova prodaja i uporaba u Europi, a o lokalnim obavijestima kod nas brine Državni inspektorat. Tako su ovoga tjedna upozorili vlasnike niza modela automobila o hitnom opozivu uslijed utvrđenih, potencijalno opasnih nedostataka. Za sve modele navedeno je da su potrebni pozivi poslani od strane distributera, a vlasnici vozila trebaju se odazvati na popravak.

Peugeot 308

Vozila proizvedena od 12. listopada 2015. do 1. prosinca 2019. povlače se zbog mogućnosti da se gornja sidrišta sigurnosnih pojaseva u drugom redu sjedala mogu slomiti, čime se može smanjiti učinkovitost sigurnosnih pojaseva.

Peugeot 208 i 2008

Vozila su proizvedena od 26. lipnja 2023. do 8. travnja 2025. povlače se zbog mogućnosti propuštanja spremnika za gorivo, uslijed čega gorivo može istjecati na kolnik, što povećava rizik od požara.

Opel Astra L, Corsa, Frontera, Grandland X, Grandland V2, Mokka

Opoziv se vrši zbog nedostatno zategnutih matica između visokotlačne pumpe za gorivo i crijeva, zbog čega može doći do istjecanja goriva, što povećava rizik od požara. Obavijest uključuje sljedeće modele proizvedene u navedenim vremenskim razdobljima:

Corsa: od 21.2.2023 do 22.4.2025.

Frontera: od 30.7.2024. do 23.4.2025.

Astra L: od 2.1.2024. do 23.4.2025.

Grandland: X od 4.2.2023. do 8.11.2024.

Grandland V2: od 21.3.2024. do 24.4.2025.

Mokka: od 4.11.2022. do 17.4.2025.

Renault KOLEOS II

Zbog nepravilne montaže može doći do odvajanja plastičnog dijela crijeva za dovod goriva od metalnog, i pumpa za dovod goriva će prestati raditi nakon 8 sekundi. Zbog navedene nesukladnosti vozilo može stati tijekom vožnje. Opoziv uključuje sve primjerke navedenog modela.

Škoda Fabia IV, Superb IV

Opoziv pokriva vozila proizvedena od 7. rujna 2022. do 20. ožujka 2025. Zračni jastuci suvozača u njima mogu imati smanjeni zaštitni učinak u slučaju aktivacije, zbog čega je povećan rizik od ozljeda za putnike na prednjem sjedalu u slučaju prometne nezgode.