Baterije pune za 18 sekundi

Britanska tvrtka RML Group dobila je certifikat za masovnu proizvodnju VarEVolt baterije za električna vozila (EV), koja se može potpuno napuniti za samo 18 sekundi. Certifikat Conformity of Production, dodijeljen 2. lipnja, omogućuje tvrtki masovnu proizvodnju ovih baterija za proizvođače električnih vozila.

VarEVolt baterija može isporučiti 6 kilovata po kilogramu i sposobna je za vrlo brzo pražnjenje i punjenje. S C vrijednošću od 200, baterija se može potpuno napuniti ili isprazniti za otprilike 18 sekundi.

Za usporedbu, baterija Porschea Taycan ima C vrijednost od 4 do 5, što znači da mu je potrebno 12 do 15 minuta za punjenje ili pražnjenje.

Neki proizvođači već koriste VarEVolt bateriju, primjerice u hibridnom hiperautomobilu Czinger 21C.

Iako RML Group trenutno proizvodi mali broj VarEVolt baterija, buduća masovna proizvodnja neće biti ograničena samo na ekskluzivne proizvode.