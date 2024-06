Audi e-tron GT performance najsnažniji je Audi ikad s 925 KS

Audi e-tron GT quattro bio je perjanica ponude Audija otkako je predstavljen 2021. godine, a spaja luksuz i prostranost limuzine s četverim vratima s performansama i okretnošću električnih sportskih automobila. Ovih dana marka iz Ingolstadta obogatila je ponudu serije GT s najsnažnijim modelima dosad: Audi S e-tron GT, Audi RS e-tron GT te Audi RS e-tron GT performance.

Blagi redizajn

Nove varijante donose elegantan i napredan dizajn, inovativne tehnologije, prepoznatljiv izgled, ali i bolje performanse. Nova linija donosi osvježenja vanjštine, nove odbojnike i difuzor, samim time i bolju aerodinamiku, novu masku i općenito još agresivniji izgled. Svaka od inačica razlikuje se po određenim dizajnerskim detaljima, a kod svih su dostupni i paketi opreme koji će ih učiniti još atraktivnijima – uz, primjerice, dodatak paketa Black Optics, koji donosi crne ambleme, otvore za zrak, retrovizore i slično. Svi modeli dolaze na kotačima od 20" ili 21", s potpuno novim dizajnom naplataka.

U interijeru redizajn je zahvatio sjedala, upravljač, pragove i digitalne sadržaje. Upravljač je sada nešto "kockastiji" s ravnom gornjom i donjom stranom, interijer je presvučen novim recikliranim ali visokokvalitetnim materijalima. Virtualni kokpit donosi trgovinu aplikacija, usluge iz paketa Audi Connect, a u RS varijanti vozač će moći birati i dizajn prikaza na zaslonu, kako bi ga prilagodio svojim željama.

Moćni pogoni

Unaprijeđeni sinkroni motori s trajnim magnetima kod modela S e-tron GT i RS e-tron GT proizvode 239 KS i smješteni su na prednjoj osovini. Straga, pak, novi modeli RS e-tron GT i RS e-tron GT performance također imaju nove elektromotore snage do 564 KS. U konačnici, to znači sljedeće: Audi S e-tron GT ima ukupnu snagu 679 KS, RS e-tron GT može se podičiti s 856 KS, a RS e-tron GT performance s čak 925 KS – pa je kao takav najsnažniji Audi ikad proizveden.

Ubrzanja od 0 do 100 km/h su im, redom, 3,4, 2,8 te 2,5 sekundi. S modelu najviša je brzina 245, a RS inačicama 250 km/h. Baterije kapaciteta 105 kWh mogu (u idealnim uvjetima, navodi Audi) osigurati i preko 600 kilometara dosega. Punit će se snagom do čak 320 kW, pa bi u najboljem slučaju punjenje od 10% do 80% kapaciteta trajalo tek 18 minuta (odnosno 10 minuta za 280 kilometara dosega).

Agilnost i stabilnost

Svi modeli dolaze s redizajniranim kočionim sustavom te aktivnim zračnim ovjesom s mogućnošću podešavanja načina vožnje. Potonji omogućava podizanje šasije za do 77 milimetara na zahtjev. Za dodatnu agilnost, tu je i zakretna stražnja osovina, pa se stražnji kotači mogu zakrenuti do 2,8° - pri brzinama do 50 km/h u suprotnom smjeru od prednjih, za 0,6 m manji polumjer okretanja, nakon toga prilagodljivo, a preko 80 km/h u istom smjeru kao i prednji, za veću stabilnost.

Novi modeli obitelji Audi e-tron GT dostupni su za narudžbu. Početna cijena za S e-tron GT je 126.000 eura, za RS e-tron GT 147.500 eura, a za RS e-tron GT performance 160.500 eura.Audi e-tron GT najsnažniji je Audi ikad