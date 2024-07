Cadillac Sollei – ultimativni koncept električnog kabriolet luksuza

Proizvođač automobila Cadillac oduvijek je percipiran kao marka luksuznih limuzina, utjelovljenje "američkog sna" te, kao kompanija izrasla iz Forda početkom 20. stoljeća, jedan od tradicionalnih lidera u američkoj autoindustriji. Odnedavno idu ukorak s industrijom pa proizvode i električne modele, kao što su Lyriq, Optiq i Celestiq, a na njihovim temeljima nastao je i koncept više klase – luksuzni kabriolet Sollei.

Naziv mu dolazi od kombinacije riječi "sol" za Sunce te "leisure" za slobodno vrijeme, pa mu to određuje i karakter. Sollei bi trebao biti vozilo u kojem se uživa, koje budi emociju te pomiče granice onoga što je moguće izraditi po narudžbi za uzak krug kupaca. I dalje je tu riječ tek o dizajnerskoj studiji, sa svrhom privlačenja pozornosti, ali možda i potencijalnih naručitelja.

Sollei je velika i prostrana kabriolet "lađa" s 2+2 sjedala, čijom kabinom dominiraju luksuzni materijali ali i vrlo čist interijer. Gotovo sve fizičke kontrole uklonjene su, a njihovu funkciju preuzima središnji kontrolni zaslon. Istaknuti detalj u kabini je i veliki ekran dijagonale 55" koji se prostire cijelom prednjom stranom neposredno ispod vjetrobrana, od jednog do drugog A-stupa.

Iskorak je vidljiv i u materijalima, koji su primarno ekološki orijentirani, pa se tako umjesto kože koristi micelij, vegetativna razgranata struktura gljiva, kao obnovljiva alternativa. Izvana dominira vrlo upečatljiva žuta Manila Cream boja, originalno korištena u modelima Cadillada 1957. i 1958. godine.

Svaki detalj ovog modela bio bi, uđe li on ikad u proizvodnju, ručno izrađen u skladu sa željama kupaca, personaliziran do posljednjeg detalja, materijala, ručkice, teksture i nijanse boje. U teoriji on bi koristio istu platformu kao model Celestiq, dakle pogon s dva elektromotora ukupne snage 600 KS, uz bateriju od 111 kWh i doseg od 500-tinjak kilometara. U teoriji, kažemo, jer je sasvim neizvjesno da će ovaj model ikada iz koncepta prerasti u finalni proizvod.