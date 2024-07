Kompaktni električni SUV Škoda Elroq stiže najesen

Proširenje game u Škodi ove će jeseni donijeti novi model, prvog predstavnika njihove nove dizajnerske filozofije "Modern Solid". Bit će to kompaktni električni SUV Elroq, također i prvi predstavnik ove marke u tom segmentu, inače najpopularnijem među Europskim kupcima. Sada smo prvi put dobili i niz službenih fotografija, doduše kamufliranog, novog modela, na kojima možemo otprilike vidjeti njegove konture i osnovne karakteristike.

Iz Škode kažu da će Elroq biti atraktivan električni dodatak njihovoj ponudi, kompaktan izvana te prostran iznutra. Objavili su i nekoliko podataka kako bi potkrijepili tu tvrdnju, pa će tako prtljažnik mjeriti 470, odnosno 1.580 litara s preklopljenim sjedalima. Točne vanjske dimenzije nisu otkrivene, ali je napomenuto da će model biti kompaktan, pa kao takav idealan za gradsku i prigradsku vožnju.

Tome će biti prilagođen i električni domet, koji će iznositi više od 560 kilometara (prema WLTP-u) u najopremljenijoj izvedbi, dok će pogonske jedinice nuditi raspon od 125 pa sve do 220 kW (167 do 295 KS). Baterije će također varirati kapacitetom, ovisno o inačici. On će iznositi između 55 i 82 kWh. Podržavat će brzo punjenje na DC punjačima snage do 175 kW, što znači da će se od 10% do 80% kapaciteta baterije moći napuniti za 25, odnosno do 28 minuta, ovisno o varijanti vozila.

Bit će tu i sva sila moderne opreme, sigurnosnih dodataka i digitalnih funkcija. Istaknimo među njima sustave autonomnog parkiranja, čak i na daljinu i uz "trening": funkcija Trained Parking omogućit će vlasnicima Elroqa naučiti svoje vozilo kao se parkirati na vlastito parkirno mjesto i prići mu autonomno, pa će tako nova Škoda moći potpuno samostalno odvesti posljednjih 50-ak metara i odraditi ulazak u poznati joj parking.

Izvana, Elroq će krasiti poznata Škodina maska, ali i robustan izgled, moderne i čiste konture, minimalistički izvedeni detalji karoserije te nova LED svjetla, podijeljena u dva elementa i s mogućnošću prikaza prilagodljivih animacija. Službeni početak Škodinog ulaska u baterijsko-električni segment kompaktnih SUV-a zakazan je za jesen, kad će biti organizirana i svjetska premijera Elroqa. Nakon toga, prema ranijim najavama, Škoda će predstaviti još čak šest BEV modela u narednim godinama.