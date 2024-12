Treća generacija Renaulta 5 Turbo bit će električna, s čak 500 KS

Renault je 1980. godine lansirao svoj Renault 5 Turbo, prvi francuski automobil s turbobenzinskim motorom. Isticao se sa 160 KS te ubrzanjem od 6,9 sekundi do 100 km/h, ali i atraktivnom prepoznatljivom vanjštinom. Dobio je nedugo zatim i verziju Turbo 2, s više dijelova iz standardnog Renualta 5, ali sličnih karakteristika.

Električni "Turbo"

Sljedeće godine taj će legendarni kompaktni sportski model dobiti nasljednika, kako oblikom tako i neobuzdanim duhom. Bit će to novi R5 Turbo 3E, zasnovan na ranije predstavljenom konceptu, no imat će daleko bolje karakteristike od prethodnika. Renault 5 Turbo 3E bit će potpuno električnog pogona, snage čak 500 KS te ubrzanja do 100 km/h iz mjesta za samo 3,5 sekunde. Turbopunjača, dakako, neće biti, ali naziv Turbo ostaje.

Novi Renault 5 Turbo 3E zamišljen je kao model koji će evocirati uspomenu na automobil iz osamdesetih, ali i donijeti uzbudljiva vozačka iskustva sukladna modernom dobu. Pogonit će ga dva neovisno postavljena elektromotora na stražnjoj osovini, čime će nova "petica" dobiti pravi sportski karakter. Retro izgledom neodoljivo će podsjećati na model iz 1980-ih, zadržavajući osnovnu formu, širok stav, velike usise ispred stražnjih kotača i četverokutne farove.

Struktura monocoquea će mu biti načinjena od ugljičnih vlakana, osiguravajući iznimnu čvrstoću, malenu masu i agilnost, pa bi to trebao biti pravi "vozački" automobil. Iz francuske kompanije više od toga ne otkrivaju – sve ostale pojedinosti sačuvali su za premijeru, koja bi se trebala dogoditi tijekom sljedeće godine.