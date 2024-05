Stigao je novi Peugeot 3008, za sada prvenstveno kao hibrid

Kupiti se može i električni model, a do kraja godine očekujemo i plug-in hibridno izdanje. Iduće godine stiže još električnih izvedbi. Cijene kreću na 35.490 eura za hibridno izdanje

Posljednjih nekoliko mjeseci pisao sam o tome kako je Peugeot na domaće tržište doveo novu generaciju modela 208, odnosno 2008, a sada je na red stigao i nešto veći SUV model 3008. Plan je bio da automobil isprobamo na prezentaciji koja bi nas iz Zagreba vodila do Šibenika i nazad, no plan se malo izjalovio. Nažalost, stigao je premalen broj automobila, pa je na kraju dinamična prezentacija zamijenjena statičnom. Tako sam navedeni put do Šibenika i nazad odradio modelom 408, a novi 3008 imao sam priliku samo pogledati na lokaciji. Nadam se da će uskoro biti mogućnost neki od trenutno dostupnih izdanja dobiti i na test, a nakon čega donosim više dojmova.

Peugeot

Kažem trenutno dostupnih jer još uvijek nije kompletirana proizvodna gama. Peugeot je za model 3008 predvidio hibridni PureTech¬¬ model od 136 KS, plug-in hibridno izdanje od 195 KS te tri u potpunosti električna izdanja. Početni E-3008 ima 210 KS te doseg do 525 km. Elektromotor se napaja iz baterije neto kapaciteta 73 kW. Gotovo isti deklarirani doseg od 530 km ima i dual-motor verzija od 240 kW/320 KS. I ovaj model ima istu bateriju, dok se do 700 km dosega predviđa za verziju od 170 kW/230 KS, ali u kombinaciji s baterijom neto kapaciteta 98 kWh.

Dvije razine opreme - Allure i GT

Za sada su u prodaji dvije verzije. Tu je ona za koju se očekuje da će biti ujedno i najtraženija. Riječ je o 1,2-litrenom PureTech¬¬ hibridnom modelu nove generacije. Riječ je o poznatom benzinskom modelu, a koji je nedavno doživio potpunu promjenu. Naravno, uslijedile su nadogradnje kako bi se dobila veća iskoristivost. Za prijenos više nije zadužen remen već lanac. Ugrađena je i turbina varijabilne geometrije, motor radi po Millerovom ciklusu, a tu je i novi mjenjač. Mjenjač je plod rada tvrtke Punch Powertrain, tvrtke u vlasništvu Stellantisa. Riječ je o mjenjaču s dvije spojke koji ima ugrađen i elektromotor snage 21 kW na 48V (MHEV), a koji se napaja iz baterije od 0,9kWh. Naravno, to mu omogućava i rad samo u EV modu. Isti mjenjač se koristi i u plug-in verziji, a kada se koristi elektromotor od 92 kW na 320V, a koji se napaja iz baterije od 21 kWh.

Peugeot

Peugeot je pojednostavio ponudu. Tako sada više nema mogućnosti prevelikog biranja između gomile razina opreme. Model 3008 raspoloživ je uz dvije razine opreme - Allure te GT. Sukladno tome već početni model ima sve potrebno. Tu su LED prednja svjetla, panoramski i-Cockpit ispod kojeg su skrivena dva 10-inčna zaslona, automatski dvozonski klima-uređaj, 19-colni alu naplatci, stražnji parking-senzori i kamera za vožnju unatrag.

Privlačan dizajn u kompaktnom izdanju

Bolji GT paket donosi pak naprednija Pixel LED prednja svjetla, te 3D LED stražnja svjetla. Putničku kabinu krasi veliki, 21-inčni zaslon i-Cockpita, dojmljivo ambijentalno osvjetljenje, grijani obruč upravljača, električno pokretana vrata prtljažnika, adaptivni tempomat kao i Virtual i-Toggles prečaci bržeg odabira pojedinih funkcija. Putovanje je lakše uz 3D povezani navigacijski uređaj te adaptivni tempomat, a vanjski izgled je upečatljiviji uz krov u crnoj boji te krovni spojler.

Peugeot

Nema sumnje da je Peugeot ponovno napravio automobil koji će privlačiti poglede i onih koji do sada nisu obraćali pozornost na modele ove marke. Iako su proporcije povećane, i dalje je zadržan kompaktan izgled, uz veliku razinu skladnosti. Novi 3008 nastao je na novoj STLA Medium platformi, koja je sada prvi puta primijenjena. Donosi neke nove dizajnerske smjernice koje će se u budućnosti prenositi i na ostale modele s logotipom lava, a tu mislim na prednji svjetlonosni potpis. Kompaktnost i okretnost u gradu čini lakšom i krug okretanja od 10,6 metara.

Peugeot

Kupci mogu birati između šest boja, gdje do izražaja najviše dolazi nova Obsession plava. Peugeot 3008 dolazi uz standardno jamstvo od 5 godina ili 100.000 km, dok se kod električnih modela dobiva 8 godina ili 160.000 km jamstva na bateriju. Već sam spomenuo, Allure je početna razina opreme i ona kod 1,2 PureTech hibridnog modela stoji 35.490 eura. Želite li bolje opremljenu GT verziju, budite spremni izdvojiti 39.990 eura. Za sada jedino električno izdanje, ono početno stoji 48.490 eura u Allure razini opreme, odnosno 52.950 eura u GT izdanju. U dolasku je određena količina vozila, a koja bi uskoro trebala biti i spremna za isporuku.