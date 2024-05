Volkswagen je pripremio kompaktni model California, temeljen na poznatom Multivanu

Volkswagenov odjel gospodarska vozila pripremio je novu generaciju modela California. Temelji se na dugoj verziji modela Multivan i to na tako je sada prostraniji, pametniji, sofisticiraniji, svestraniji i održiviji. Zadržani su ključni detalji originalnog modela California poput recimo podiznog krova. Dobra je stvar što se California može koristiti svakodnevno kao kombi vozilo, odnosno kao kamper za putovanja. Pripremljene su verzije Beach, Beach Tour, Beach Camper (s mini kuhinjom straga) te Coast i Ocean (svaka s kompletnom kuhinjom na strani vozača). To znači da je cijela obitelj kampera ponovno dostupna za najrazličitije zahtjeve i životne situacije. Novi model California smješten je između manjeg modela Caddy California i većeg modela Grand California. Do sada je proizveden u više od 280.000 primjeraka.

Uvijek s podiznim krovom i dvojim kliznim vratima

Sve verzije modela California opremljene su podiznim krovom s prednjim prozorom i velikim prednjim otvorom te dva dodatna bočna prozora u mijehu krova (svi s mrežom protiv komaraca). Sada su tu i klizna vrata na lijevoj i desnoj strani na svim verzijama. Opcijska se tenda može naručiti za lijevu ili desnu stranu za zaštitu od kiše ili sunca. Novost su i pojedinačna sjedala umjesto stražnje klupe. To omogućuje prijevoz bicikala ili drugih stvari i u putničkoj kabini. Također, to znači i pojedinačno namještanje sjedala prema osobnim željama.

Volkswagen

Od verzije Beach Tour naviše tu je i potpuno nova upravljačka jedinica kampera u C-stupu na suvozačevoj strani. Tako se svim funkcijama kampera može upravljati i provjeravati ih putem zaslona. Alternativno, funkcijama se također može upravljati s pomoću odgovarajuće aplikacije u vozilu u infotainment sustavu i aplikacije California na smartphoneu. Sva LED rasvjeta i ambijentalno osvjetljenje u interijeru mogu se istovremeno isključiti brzim dvostrukim pritiskom na jedan od brojnih prekidača za svjetlo.

Prva California s plug-in hibridnim pogonom

U tehničkom smislu, svi novi modeli California temelje se na modularnoj poprečnoj platformi (MQB), i to na verziji s dugim međuosovinskim razmakom. Kamper je dugačak 517,3 cm, a što je 26,9 cm više nego do sada. Širina bez vanjskih retrovizora iznosi 194,1 cm. Sa 199 cm sa spuštenim krovom, visina je identična onoj prethodnog modela, što znači da je prikladan i za parkirne garaže. Između osovina se proteže dugi međuosovinski razmak od 312,4 cm. Sa zatvorenim krovom, visina interijera iznosi 129,7 cm dok se nakon podizanja krova ona povećava na 210,8 cm. Tu je i gomila sustava potpora kao što su funkcija kočenja pri skretanju ako vam se približava vozilo iz suprotnog smjera kao i sustav potpore Travel Assist. On nudi poluautomatiziranu pomoć u vožnji.

Volkswagen

Novi model California pokreću tri različita sustava koji se mogu kombinirati sa svim paketima opreme i svi su upareni s automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Volkswagen gospodarska vozila koristi 4-cilindrični motor snage 110 kW (150 KS) kao učinkovit dizelski motor s turbopunjačem i izravnim ubrizgavanjem (TDI). Benzinski motor s turbopunjačem i izravnim ubrizgavanjem (TSI) jednako visokog okretnog momenta novog modela California proizvodi 150 kW (204 KS). I TDI i TSI motor pokreću prednju osovinu. Novost je plug-in hibridni pogon (eHybrid) s izlaznom snagom sustava od 180 kW (245 KS). California prvi je MQB model koji kombinira plug-in hibridni pogon 4Motion sustavom pogona na sve kotače. Moguće je priključiti i maksimalnu težinu prikolice do 2000 kg. Tako California eHybrid 4Motion može bez problema vuči i čamac, te može biti poželjna i tijekom zimskog razdoblja.

Privlačna dvobojna verzija

Poznato je kako je Bulli poznat po dvobojnim verzijama, a koje su dostupne i za model California. Pripremljeno je jedanaest jednobojnih lakova. Želite li se istaknuti tu su dvobojne varijante (gore/dolje): Mono srebrna / Energetic narančasta metalik, Deep crna bisernog efekta / Fontana crvena metalik i - posebno za novi model California - kombinacija boja Candy bijela nemetalik / Starlight plava metalik. Troslojni mijeh podiznog krova može se konfigurirati u tri boje Toffee smeđa, Glacier plava i Basalt siva. Pripremljeno je i sedam različitih alu kotača veličine 16, 17, 18 i 19 inča.

Volkswagen

Već smo spomenuli kako je pripremljeno pet verzija modela California. Osmišljene su kako bi zadovoljile što je moguće više životnih stilova i vrsta putovanja. U usporedbi s prethodnikom, novi modeli opremljeni su uklonjivim pojedinačnim stražnjim sjedalima (svako teži 24 kg) umjesto stražnje klupe. Praktične ladice nalaze se ispod svih pojedinačnih sjedala, kao i ispod sjedala vozača i suvozača. Velik broj USB-C priključaka od 45 W također osigurava da mobilni uređaji nikad ne ostanu bez baterije.

California Beach: California Beach s homologacijom tipa osobnog vozila osnovna je verzija - to je u osnovi Multivan s ručnim podiznim krovom. California Beach ima šest sjedala (2+2 pojedinačna sjedala u drugom i trećem redu) i prostor za spavanje za dvije osobe ispod podiznog krova koji se može otvoriti i zatvoriti ručno s pomoću novog mehanizma jednostavnog za rukovanje. Dimenzije kreveta s podignutim krovom su 205,4 x 113,7 cm u svim novim modelima California, a opremljen je madracem i visokokvalitetnim oprugama.

Volkswagen

California Beach Tour: Druga razina opreme je California Beach Tour. Kao i Beach Camper, Coast i Ocean, ova je verzija serijski opremljena okretnim i po visini namjestivim sjedalima vozača i suvozača, kao dvije ergonomske sklopive stolice u vratima prtljažnika. Osvjetljenje je na podiznom krovu (uključujući svjetiljku s fleksibilnom rukom i USB priključke od 45 W), kliznim prozorima u lijevim i desnim kliznim vratima i potpuno novom upravljačkom jedinicom kampera (zaslon) u C-stupu na suvozačevoj strani. Beach Tour ima dodatnu bateriju za kamper (40 Ah LiFePo). Straga su tri pojedinačna sjedala straga, s time da se nasloni dvaju vanjskih stražnjih sjedala mogu potpuno preklopiti. To omogućuje stvaranje dva dodatna mjesta za spavanje u prostoru dnevnog boravka. Stoga California Beach Tour ima dodatni sklopivi madrac (198 x 133 cm) koji se postavlja na preklopljena pojedinačna sjedala i može se potpuno sklopiti i služiti kao polica za prtljagu u prtljažniku kada nije u upotrebi. Beach Tour također je homologiran kao osobno vozilo. Od paketa opreme Beach Tour pa nadalje, sva vozila novog modela California opremljena su i sklopivim stolom (koji se učvršćuje u prtljažniku dok se vozilo kreće).

Volkswagen

California Beach Camper: Ime govori sve - California Beach Camper ima homologaciju tipa klasičnog kampera. Kao i Beach Tour, ima pet sjedala, ali je također opremljen iznimno kompaktnom mini kuhinjom i 230 V priključkom za struju. Kuhinja s plinskim štednjakom s jednim plamenikom, ladicom za pribor za jelo i dodatnim prostorom za pohranu nalazi se u trajno ugrađenom modulu u prtljažniku. Kada se upotrebljava, kuhinjski se element izvlači unatrag nakon otvaranja vrata prtljažnika (koja također pružaju zaštitu od kiše).

Volkswagen

California Coast: Četverosjed California Coast opremljen je s dva pojedinačna sjedala straga, potpuno opremljenom kuhinjom na strani vozača i drugom baterijom za kamper (ukupno 2 x 40 Ah LiFePo). Isto vrijedi i za verziju Ocean. Kuhinja je potpuno redizajnirana. Jedna od razlika u odnosu na prethodni model je u tome što kuhinja s elementima, sudoperom i plinskim štednjakom s jednim plamenikom nudi sličan prostor kao prethodni model, ali ne strši toliko naprijed zahvaljujući većoj dužini eksterijera novog modela California. To nudi dodatne prednosti. Tako i dalje ima mjesta za ulazak i izlazak kroz klizna vrata s lijeve strane. Pored toga, veći vozači imaju znatno više prostora za optimalno namještanje sjedala. Isto tako, vozačevo sjedalo podesivo po visini sada se također može potpuno zakrenuti za 180 stupnjeva. Također, nastao je prostor za hladnjak koji se kao u modelu Grand California otvara prema naprijed kao ladica. Hladnjakom se može upravljati i izvan vozila za utovar i istovar doručka ili ohlađenih pića. Dimenzije sklopivog kreveta u dnevnom boravku iznose 198 x 106 cm. Kada je rasklopljen, izuzetno je stabilan, naslanja se na jedno od preklopljenih sjedala s desne strane i na stepenicu integriranu u kuhinju s lijeve strane. Podrazumijeva se da California Coast također ima homologaciju tipa kampera.

Volkswagen

California Ocean: Verzija Ocean već je bila vodeći model u prethodnoj liniji proizvoda. To se bezrezervno odnosi i na novi model California. U usporedbi s verzijom Coast, četverosjed Ocean opremljen je brojnim dodatnim serijskim detaljima. Oni uključuju Mélange Raven tkaninu sjedala od recikliranog materijala (natpis California izvezen je na naslonima prednjih sjedala), grijanje sjedala za vozača i suvozača, pomoćni grijač zraka, automatski klima-uređaj (Climatronic), veliku krovnu kutiju za odlaganje iznad prtljažnika i ambijentalno osvjetljenje u kuhinji. Spremnik svježe vode od 28 litara u modelima Coast i Ocean sada je pet litara veći. Obje verzije također su opremljene praktičnim vanjskim sklopivim stolom (koji se može koristiti i u interijeru i kao produžetak radne ploče) i dodatnom 230 V utičnicom s vanjskim napajanjem za električnu ploču za kuhanje.