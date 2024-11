Renault Captur 160 EDC Esprit Alpine: Novo lice i poznate vrijednosti

U nepreglednoj gužvi gradskih crossovera i SUV-a postoji jedan dugogodišnji 'no brainer', odnosno lako preporučljiv model, koji je nedavno i vizualno obnovljen...

Prije nego što nastavite čitati, odite, molim vas, na stranicu renault.hr i gore lijevo kliknite na ‘Vozila’... Od 16 prikazanih modela, koliko vidite crossovera i SUV-a? Ja sam izbrojao devet (ako računamo i tek predstavljeni Renault 4). Najstariji među njima, Captur, ujedno je jedan od onih ‘no brainer’ modela kojeg je već godinama, kada netko pita koji gradski SUV kupiti, najlakše preporučiti. Takvim ga očito smatraju i na brojnim drugim tržištima, jer su obje dosadašnje generacije ovog modela u nešto više od desetljeća prodane u dva milijuna primjeraka. Nakon nedavnog obnavljanja, preporuka Captura mogla bi postati još toplija.

Ivan Cvetković

Nemojte mu samo prilaziti straga, jer bi mogli pomisliti da se radi o ‘staroj’ verziji. Dizajneri su markin novi vizualni identitet primijenili samo na suprotnom kraju, gdje novooblikovani nos, isti poput onog na Symbiozu i sličan Rafaelovom, Captur čini puno upadljivijim nego prije i nalik potpuno novom, a ne tek obnovljenom izdanju aktualne, druge generacije. Ako je prednji dio dosad bio karakteriziran nježnim, oblim linijama, ovaj novi je oštar i dinamičan. Pritom se iznenađujuće dobro ‘slaže’ s ostatkom nepromijenjene karoserije, dok upadljivosti testiranog primjerka pomažu i Flame crvena boja i kontrastni crni krov, kao i 19-inčni kotači (najveći pored 17 i 18-inčnih).

Tehničko poboljšanje u putničkoj kabini

Unutrašnjost načelno nije mijenjana, no ono što je čini primjetno drukčijom nego prije jest Renaultovim sportskim podbrendom inspirirana nova Esprit Alpine razina opreme. Ona ponajprije donosi drukčiji upravljač, aluminijske papučice, plavim šavovima prošivene sigurnosne pojaseve i sportska sjedala sa specifičnim presvlakama te niz drugim detalja. Odabir te najviše razine opreme podrazumijeva i Googleove usluge s Android Automotive 12 softverom (navodno prva primjena u nekom vozilu B segmenta) integrirane u 10,4-inčni okomito postavljeni dodirni zaslon OpenR Link infotainmenta.

Očekivano, softver je ugodno brz, jednostavan za korištenje i sadrži sve prednosti i značajke Google Mapsa koje omogućuju bezbolno izbjegavanje sve većih prometnih gužvi. S obzirom na to da brojni vozači učestalije koriste Android Auto ili Apple CarPlay kao alternativu nerijetko ometajućim i funkcijama prenatrpanim tvorničkim infotainment sustavima, ova će opcija mnogima biti dobrodošla (može se naručiti i u srednjoj Techno opremi uz doplatu od 600 eura).

Ostatak interijera isti je kao i prije, no to je zapravo dobro jer se radi o jednom od ergonomski boljih u klasi. Svakodnevno korištenje svega najbitnijeg, od birača automatskog mjenjača i dodirnog zaslona do fizičkih kontrola klime, ne zahtijeva više od blagog ispružanja ruke, nakon kratkog privikavanja i bez gledanja. U području središnje konzole također su i tri vrlo korisna pretinca za odlaganje mobitela i drugih manjih predmeta.

Za upravljačem se sjedi ugodno visoko, prednja sportska sjedala vrlo dobro podupiru noge i gornji dio tijela, a unatoč tome što se na prvu mogu doimati tvrdima, zapravo su udobna i tijekom duljih vožnji.

Klizna stražnja klupa

Iako od automobila kraćeg od 4,3 metra (i s međuosovinskim razmakom od 2639 mm) ne bi trebalo očekivati čuda po pitanju prostranosti za putnike, Captur straga nudi dovoljno mjesta za dvije odrasle osobe. Ovisno o položaju klizne stražnje klupe, obujam prtljažnika varira između vrlo dobrih 422 i 536 litara s podignutim, odnosno do 1596 l sa spuštenim stražnjim sjedalima.

Poput drugih modela temeljenih na CMF-B platformi, kao što su Clio, Megane Conquest i Nissan Juke, obnovljeni Captur također je dostupan s vrlo dobrim E-Tech hibridnim sustavom, no testirani primjerak pokreće jednako zanimljiva blago hibridna opcija i jedina druga u ponudi koja snagu prenosi automatskim mjenjačem, u ovom slučaju sedamstupanjskim s dvostrukom spojkom.

Mali 1,3-litreni turbobenzinac razvija 158 KS, odnosno 270 Nm od samo 1800 o/min, što se i uz male unose papučicom gasa odražava vrlo ugodnim ubrzanjima u gradskom prometu. Zbog toga i nije problem što EDC mjenjač, čije su izmjene očekivano brze, u Comfort modu dulje zadržava više stupnjeve prijenosa, odnosno zahtjeva odlučniji pritisak gasa za prebacivanje u niže.

Benzinac uz malu pomoć struje

Unatoč nekolicini modova vožnje, Comfort mi se previše činio kao Eco mod, dok Sport pak nudi brži odziv uz nepotrebno težak, kvazi-sportski servoupravljač. Rješenje sam pronašao u pojedinačnom kombiniranju bržeg odziva i normalnog osjećaja upravljača putem moda MySense.

Osim u gradu, četverocilindraš dobre performanse pruža i na otvorenoj cesti, odnosno najbolja ubrzanja u nižem i srednjem rasponu okretaja. Vožnja pri višima nema puno smisla zbog specifičnosti razvoja snage ovog turbomotora, dok u čitavom rasponu, a pogotovo tijekom vožnje na autocesti do izražaja dolazi njegova vrlo dobra uglađenost.

Taj spoj motora i mjenjača uvelike pridonosi ugodi vožnje Captura, kao i činjenica da njegove kompaktne dimenzije olakšavaju manevriranje gradskim ulicama i parkiranje, dok je udobnost vožnje druga (kompliciranija) priča. Naime, iako su hibridni E-Tech i testirana blago hibridna verzija u sklopu obnavljanja dobili potpuno nove amortizere, podatnost Capturove kombinacije MacPherson prednjeg ovjesa i polukrute stražnje osovine bilo je nešto teže razabrati zbog spomenutih 19-inčnih kotača s niskoprofilnim gumama (225/45 R19). Ne narušavaju solidnu udobnost na dobro održavanim cestama, no na oštećenima, kojih je u gradovima sve više, grublje prenose neravnine, a povremeno i neugodno grubo. Osim toga, montirane gume Michelin E Primacy na mokrom i skliskom asfaltu pružaju slabu trakcije i prianjanje.

Nova razina opreme

Obnovljeni Captur nudi sve vrline koje su dosadašnje kupce privlačile ovom modelu uz dodatak nove, vrlo privlačne Esprit Alpine razine opreme. Je li to dovoljno u segmentu u kojem pažnju privlače i neki puno moderniji modeli, poput Hyundai Kone, Ford Pume i sličnih? Možda i jest, jer osim što odlično izgleda, nudi praktičan, prostran i za boravak ugodan interijer s vrlo dobrim Google infotainmentom, uglađen i snažan turbobenzinski motor i neosjetan EDC mjenjač (naša potrošnja goriva u kombiniranom prosjeku kretala se oko 7,6 l/100 km) te jednostavnost vožnje koja i ‘guranje’ kroz gradsku gužvu čini zabavnim.

Preveliki kotači s niskim gumama znače i određeni kompromis koji predlažemo da izbjegnete odabirom 2500 eura jeftinije, a vrlo dobre Techno opreme (koja dolazi s 18-inčnim kotačima), što znači da bi umjesto 28.840 eura, ovako motorizirani Captur platili 26.340 eura. Odnosno, 27.840 eura ako odaberete također preporučljive Google usluge. Iako je ovo već relativno ‘star’ model, prvotno lansiran 2019., Captur je još uvijek vrijedan razmatranja.

