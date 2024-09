Renault Captur - Popularni SUV model stigao u obnovljenom izdanju

Popularni SUV model B-segmenta, Renaultov model Captur stigao je u obnovljenom izdanju svoje druge generacije. Model je to koji je s nama još od 2013. godine, a koji je do sada prodan u više od 2 milijuna primjeraka. Lako ga se prepoznaje po potpuno novom prednjem dijelu, dok je straga gotovo isti. Svojevrsni začetnik segmenta danas broji više od 30 konkurenata, no to ne znači da i dalje ne 'zrači i pali'. Tako je Captur ove godine deveti najtraženiji model na hrvatskom tržištu uz 960 registracija, te je nakon Clija drugi najtraženiji model s logotipom Renaulta.

Najveće novosti na prednjem dijelu vozila

U Renaultu ističu kako su dvije glavne promjene na ovom obnovljenom modelu, a odnose se na dizajn i tehnologiju. Tako se redizajnirani Captur može pohvaliti sportskijim izgledom prednjeg dijela, a koji se nastavlja na nedavno pristigli model Rafale, odnosno model koji nam uskoro pristiže u domaće salone, model Symbioz. Captur dolazi uz agresivniji izgled prednjeg dijela koji krasi novi Renault logo, uz novi odbojnik, haubu, kao i svjetlosni potpis koji se naslanja na onaj početkom godine prikazan na modelu Clio. Kao što sam već i spomenuo, straga su uvedene manje promjene, a odnose se na novi branik te poklopac svjetala, odnosno logotip.

Ivan Cvetković

Novost kod modela Captur svakako je Esprit Alpine izdanje, a koje je sve traženije i kod ostalih modela iz Renaultove ponude. Ono dolazi na 19-colnim naplatcima, uz korištenje posebnih materijala, oznaka, sportska školjkasta sjedala... Captur se i dalje može dobiti u dvobojnoj opciji, s time da se pored crne boje krova sada nude i sive odnosno bež izdanje. Pripremljena je i nova siva Rafale boja karoserije.

Veći zaslon na središnjem grebenu

Captur je moguće odabrati u tri razine opreme, a početna dolazi uz 7-inčnu instrumentu ploču, ali i veliki 10,4-inčni središnji zaslon. On je opremljen OpenR Link sistemom, dok se od srednje verzije nude i Google usluge. Iako trenutno nije raspoloživ, u pripremi je i Google Assist na hrvatskom jeziku. Novost je i da se više ne koriste Bose sound sistem koji je zamijenjen onim iz ponude Harman / Kardona. On dolazi uz 9 zvučnika te jačinu od 410 W. Ostale verzije opremljene su i 10,3-inčnom digitalnom instrumentnom pločom.

U Renaultu napominju kako su poboljšane i vozne karakteristike, a što smo se i sami imali priliku uvjeriti na putu od Zagreba do Kutjeva i nazad. Promjene nisu velike, no poboljšano podvozje znači korištenje novih amortizera koje ima bolji rad, a što dovodi do veće dinamičnosti, odnosno prati i dizajnerske dorade. Dorade su napravljene i postavkama servoupravljača.

Nova funkcija

Novost kod redizajniranog modela Captur je funkcija E-Save koja se aktivira pritiskom gumba na armaturnoj ploči, s lijeve strane upravljača. Ona omogućava održavanje napunjenosti baterije hibridnih modela na najmanje 40%. Na taj se način osiguravaju optimalne performanse prilikom zahtjevnijih vožnji, kao što je vožnja uzbrdicom odnosno pretjecanje.

Ponuda motorizacije ostaje nepromijenjena. Ponudu otvara benzinski TCe model od 90 KS, a nastavlja se na Eco-G model, koji donosi i plinske instalacije. Promjena kod ovog modela je povećanje spremnika plina s 32 na 40 litara, a što bi trebalo osigurati ukupni doseg od 1300 kilometara. Dva su mild hibrida od 140 i 160 KS, a razlika je u tome što slabiji dolazi uz 6-stupanjski ručni mjenjač, a snažniji uz 7-stupanjski EDC. Vrh ponude čini full hybrid od 145 KS, a koji je moguć uz sve tri razine opreme.

Odabir između tri razine opreme

Poznato je kako Renault uvijek vodi računa i o sigurnosti, pa je Captur opremljen uz 26 ADAS sustava. Još uvijek kod vozila koja se isporučuju u regiji nisu mogući inteligentni tempomat te prediktivna hibrida vožnja. Novost je gumb My Safety Switch, smješten s lijeve strane upravljača. On omogućuje vozaču da jednim pritiskom istodobno aktivira ili deaktivira omiljene postavke za pet sustava za pomoć u vožnji. Prilagođene postavke odabrane na zaslonu multimedijskog sustava uključuju opciju aktiviranja funkcije, opseg aktiviranja, omogućavanje zvučnih upozorenja.

Ivan Cvetković

Captur je model koji rado kupuju i privatni i pravni kupci, a što bi trebalo biti i u budućnosti. I dalje bi najtraženiji trebao biti osnovni benzinski model, iako s obzirom na zakonske regule sve veći potencijal imaju hibridi. Za početak prodaje u Renaultu su pripremili i posebnu ponudu pa se Captur može nabaviti za 20.490 eura uz Renault financiranje kad se dobiva i 8 godina jamstva.

