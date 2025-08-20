Opelova električna Corsa ide do 320 km/h – u videoigri

Potpuno električni konceptni automobil s 800 konjskih snaga premijerno će biti prikazan na sajmu IAA Mobility u Münchenu, a ove jeseni bit će dostupan igračima popularne simulacije Gran Turismo 7

Opel je uoči sajma IAA Mobility otkrio svoj novi konceptni automobil – Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, koji će svoju svjetsku premijeru imati na tom događaju u Münchenu od 8. do 14. rujna. Svrha mu je dati nam uvid u budućnost Opelove sportske podmarke GSE i potvrditi posvećenost Opela segmentu malih automobila. Posebnost ovog koncepta jest i njegova dostupnost u virtualnom svijetu – od jeseni će ga, naime, moći voziti igrači popularne trkaće simulacije Gran Turismo 7.

"Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo podiže našu podmarku GSE na novu razinu. On ne samo da pokazuje što je moguće na platformi malog automobila, već pruža i jasan pogled u budućnost. Po prvi put, Opelovom konceptu neće se moći samo diviti izdaleka. Ove jeseni svi će moći voziti ovaj zapanjujući novitet u igri Gran Turismo 7", izjavio je Florian Huettl, izvršni direktor Opela.

Virtualna snaga i performanse

U srcu ovog koncepta su učinkovitost i uzbudljiva dinamika vožnje. Opremljen je s dva elektromotora, po jednim na svakoj osovini, koji zajedno isporučuju ukupnu snagu od 588 kW (800 KS) i 800 Nm okretnog momenta. Stalni pogon na sve kotače osigurava optimalno prianjanje i stabilnost, a u kombinaciji s jednostupanjskim mjenjačem, Corsa GSE Vision Gran Turismo ubrzava od 0 do 100 km/h za samo dvije sekunde, dok joj je maksimalna brzina 320 km/h. Za dodatnu snagu pri pretjecanju na stazi, tu je i "boost" funkcija koja privremeno osigurava dodatnih 59 kW (80 KS).

Unatoč bateriji kapaciteta 82 kWh, masa vozila iznosi svega 1.170 kg, što je postignuto zahvaljujući upotrebi lakih materijala u cijeloj konstrukciji. Performanse su usklađene s mišićavim i snažnim izgledom koji demonstrira slobodu dizajna koju omogućuje platforma STLA Small. Iako ima slične gabarite kao serijska Corsa, koncept je znatno niži i širi, a dizajn karoserije odlikuju oštre i precizne linije. Prednjim dijelom dominira nova, tanja izvedba prepoznatljivog Opel Vizora s osvijetljenim logotipom marke.

Strogo trkaći karakter

Kako bi automobil ostao stabilan pri visokim brzinama, Opelovi inženjeri implementirali su brojna aerodinamička rješenja. Zračne zavjese ispred prednjih i stražnjih blatobrana, zajedno s crnim aerodinamičkim dodacima, osiguravaju mirniji protok zraka. Aktivni difuzor i spojler prilagođavaju potisnu silu ovisno o situaciji u vožnji. Vozilo je postavljeno na Goodyear gume s naplatcima od 21" sprijeda i 22" straga, dok Bilstein amortizeri osiguravaju kontakt s podlogom.

Unutrašnjost nudi "pročišćeno" trkaće iskustvo. Umjesto klasičnih zaslona, sve ključne informacije projiciraju se na head-up zaslon, čime se osigurava neometan pogled na stazu. Tu su i lagano sportsko sjedalo s pojasevima u šest točaka, kao i zaštitni kavez za najviše sigurnosne standarde.

Ovim konceptom Opel nastavlja svoju dugu povijest predstavljanja vizionarskih automobila, koja je započela još 1965. godine s modelom Experimental GT. On će u fizičkom obliku biti prikazan u Münchenu, u digitalnom stiže u GT7 na PlayStation 4 i 5, a kao serijska Corsa nove generacije mogao bi, iako "pripitomljen", zaživjeti u skorijoj budućnosti. Naime, sljedeća generacija tog modela najavljena je za 2026. godinu, bit će zasnovana na Stellantisovoj platformi STLA Small, a neke bi stilske odrednice digitalnog koncepta Corsa GSE mogle zaživjeti i u tom serijskom modelu.