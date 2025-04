BYD svečanim događajem obilježio dolazak na hrvatsko tržište

BYD, vodeći svjetski proizvođač vozila iz domene nove energije, službeno je stigao u Hrvatsku. Ovoga tjedna to je obilježeno prvim vožnjama za novinare, a potom i posebnim događajem održanim u Mozaik Event Centru u Zagrebu, gdje je upriličena ekskluzivna prezentacija za više od 300 uzvanika. Okupljenima su predstavljeni modeli koji će za početak biti dostupni na našem tržištu, njihove tehnologije, a čulo se i podosta o povijesti, sadašnjosti i budućnosti BYD-a te njihovim planovima za hrvatsko tržište.

Ključne strateške smjernice strategije BYD-a, tehnologiju i modele vozila predstavili su Jeremy Wang, regionalni direktor, David Kušanić, deputy country manager za Hrvatsku i Sloveniju, Yi Sun, head of product i Aidan Smith, regional sales excellence lead, iz kompanije BYD Europe. Na početku svečanosti okupljene je pozdravio i veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj, Nj. E. g. Qi Qianjin.

Integrirano poslovanje

Tijekom izlaganja navedeno je kako je trenutačno svaki četvrti automobil na "novu energiju" prodan u svijetu izišao iz BYD-jevih pogona, a prodaja im značajno ubrzava posljednjih godina. U Hrvatskoj, kao i u ostatku Europe, planiraju nastaviti širenje prodajne mreže, pa bi kroz tri do četiri godine kod nas oni mogli imati više od 20 prodajnih salona – što je usporedivo s tri trenutačno vodeće marke na tržištu.

BYD, istaknuto je, nije samo automobilska već i tehnološka kompanija, koja proizvodi robote, zelenu energiju, elektroniku, mehanizaciju, a od ovoga tjedna u pogonu imaju i najveći "ro-ro" brod na svijetu. On služi isključivo prijevozu njihovih automobila, kojih na njega stane čak 9.200. Porinut je u Shenzhenu upravo na dan svečane premijere BYD-a u Hrvatskoj.

BYD je, kažu, prepoznao značajan potencijal za razvoj hrvatskog tržišta električnih vozila, kao i potrebe suvremenih vozača koji traže visok stupanj inovativnosti, snažne performanse i ekološku prihvatljivost. Tijekom događaja mogli smo se uvjeriti u prednosti tehnologija koje je BYD samostalno razvio i ugrađuje ih u svoje automobile. To uključuje vlastite pogonske sustave, inovativne i sigurne "blade" baterije, poluvodiče, motore s unutarnjim izgaranjem i cjelokupne platforme za vozila nove generacije – sve, dakle, vertikalno integrirano u jednu korporaciju.

Četiri modela

Kupcima u Hrvatskoj dostupna su za sada četiri modela putem distributera Auto Hrvatska i Harmony New Energy Auto Service Zagreb. SEAL je sportska limuzina s dosegom do 570 kilometara i brzim punjenjem do 150 kW. SEAL U je praktički isto vozilo, ali u SUV verziji s povišenom pozicijom vozača. Treći potpuno električni model je SEALION 7, njihov trenutačno najnapredniji električni SUV koji od 0-100 km/h ubrzava za 4,5 sekunde zahvaljujući motoru koji postiže 23.000 okretaja u minuti. SEAL U DM-i je plug-in hibrid s ukupnim dosegom na struju i benzin do čak 1.080 kilometara.