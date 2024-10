Objavljene prve slike Renaulta 4 E-Tech

Renault 4 pojavio se 1961. godine i u narednim desetljećima stekao kultni status. Bio je to prvi Renaultov model s prednjim pogonom, tj. bez središnjeg tunela u kabini, čime je osiguravao ravan pod i više mjesta za putnike. S vremenom je postao omiljenim automobilom europskih obitelji, kako za gradska tako i duža putovanja, prodavan je u više od 100 zemalja svijeta, a proizvedeno ih je do 1994. godine više 8 milijuna.

Reinkarnacija "četvorke"

Renault sada, 30 godina nakon gašenja proizvodnje "četvorke" u Sloveniji, namjerava vratiti taj naziv i dati ga modernom električnom malenom SUV-u. Premijera će se dogoditi sredinom mjeseca na salonu automobila u Parizu, a sada su objavljene i prve "teaser" fotografije novog Renaulta 4 E-Tech. On pomalo nalikuje konceptu 4Ever Trophy predstavljenome prije dvije godine, ali je nešto pitomiji i uglađeniji, barem prema prvim detaljima koje su iz Renaulta otkrili.

Maleni krovni spojler, oblici svjetala i prozora, odbojnici i detalji oko vrata pokazuju da se dizajn novog modela uvelike oslanja na legendarni Renault 4, ali uz moderne stilske odrednice, zadane s reinkarnacijom sportskoga modela Renault 5, također u E-Tech verziji. Galerija slika otkrit će vam da je riječ o zaista prepoznatljivom izgledu, zbog kojega na cesti sigurno nećete novi Renault 4 zamijeniti ni za koji drugi automobil.

O pogonskim se sklopovima još nagađa. Neki smatraju da će Renault i u ovaj model ugraditi elektromotore slične kao u modelu 5, snage 94, 121 i/ili 148 KS, uz baterije kapaciteta 40 do 52 kWh. No, automobil će biti ugođen ne kao sportski već kao maleni gradski obiteljski automobil, opuštenog i svestranog karaktera. Hoće li mu ručica mjenjača i dalje nalikovati na ručku kišobrana – to ćemo tek vidjeti.