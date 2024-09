Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE odaje počast istoimenom Golfu iz devedesetih

Volkswagen Golf Fire and Ice pojavio se devedesetih godina prošlog stoljeća kao posebna izvedba već tada kultnog modela i odmah je postao hit. Bila je to posebno dizajnerski dotjerana inačica Golfa druge generacije, sportskog, ekskluzivnog, ali i udobnog karaktera, nastala u suradnji s dizajnerom Willyjem Bognerom. Izvana je to bio automobil koji se vrlo dobro isticao na cesti – ekstravagantne tamnoljubičaste boje s bisernim efektom, naplacima od lake legure, spojlerima i dodacima karoseriji. Dolazio je u nekoliko izvedbi, s motorima snage između 90 i 160 KS, a posebno je tražena bila njegova GTI varijanta.

Automobil vatre i leda

Sve u svemu, Golf Fire and Ice pokazao se kao velik tržišni uspjeh, pa je umjesto izvorno planiranih 10.000, prodano čak 16.700 primjeraka – unatoč tomu, i dalje je riječ o svojevrsnom raritetu među Volkswagenima.

Kako bi oživjeli duh tog modela, sada u VW-u predstavljaju njegov električni pandan, ID.3 GTX FIRE+ICE. Emocije, boje, materijali i stil vuku inspiraciju od Golfa, na njemu je ponovno radila modna kuća Bogner i ponovno je riječ o ekskluzivnom modelu za kojim će se okretati glave.

Izvana je tu troslojna tamnoljubičasta boja s efektom staklenih perli, ali i posebnim modnim uzorkom. Boja mijenja nijansu u ovisnosti o uglu svjetlosti, pa se može pokazati kao crna, ljubičasta ili tamnoplava. U unutrašnjosti su ponovno iskorišteni luksuzni sportski materijali, a cijeli dizajn je dvobojan – vatru i led iz naziva modela preslikali su u crvene i plave detalje na vozačkoj, odnosno suvozačkoj strani kabine.

Oznake "Play" i "Pause", koje krase pedale gasa i kočnice na modelima obitelji ID, ovdje su zamijenjene piktogramima vatre i leda, među ostalim. Kad je riječ o onome što pritisak na pedale donosi, tu je 326 KS iz elektromotora, uz najviši okretni moment od 545 Nm i ubrzanje do 100 km/h za 5,7 sekundi. Šasija je GTX-varijante, posebno ojačana, a baterija kapaciteta 79 kWh nudi WLTP doseg od 601 km.