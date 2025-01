Fiat Grande Panda dolazi kao električni i hibridni model, početne cijene 19.000 eura

Od prošlog se ljeta dosta govorilo o novom modelu Fiata, koji će se proizvoditi u pogonu u Kragujevcu, a sada smo dobili i dodatne detalje. Talijanska je marka službeno predstavila električni i hibridni model Grande Panda, kojim nastavlja s lansiranjem u B-segment, gdje su tradicionalno bili vrlo jaki, a trenutačno imaju i lani predstavljeni Fiat 600. Grande Panda je stvorena na višeenergetskoj platformi Stellantisa (Smart Car Platform), ostaje kompaktna kao gradski automobil, ali će u kabini nuditi pregršt prostora za putnike i prtljagu, postajući tako i obiteljskim vozilom.

S dužinom od 3,99 metra komotno će primiti do pet putnika, zahvaljujući pametnom dizajnu i korištenju prostora, dok "kutijasta" karoserija osigurava da putnici imaju i dovoljno komotno iskustvo vožnje kad je riječ o prostoru za ramena. Uz 361 litru prtljažnog prostora, tu je i prostor za pohranu stvari na neočekivanim mjestima, pa se tako čak 13 litara raznog tereta može smjestiti unutar prednje kontrolne ploče, koja se ističe neobičnim dizajnom.

Hibrid i "strujić"

Kad je riječ o pogonima, u Fiatu će nuditi hibridnu i potpuno električnu izvedbu. S baterijom od 44 kWh i elektromotorom snage 83 kW (113 KS), osnovna električna Grande Panda nudit će do 320 kilometara dosega (prema WLTP-u). Najviša brzina bit će joj 130 km/h, a ubrzanje od 0 do 100 km/h ostvarivat će za 11 sekundi.

Taj model bit će opremljen i prvim u svijetu integriranim kabelom za punjenje, koji će služiti za sporo izmjenično punjenje snagom do 7 kW. Njime će se baterija od 20% do 80% kapaciteta puniti za 4 sata i 20 minuta. No, tu je i brzi istosmjerni priključak, koji prima punjače snage do 100 kW i vrijeme punjenja skraćuje na 27 minuta.

Hibridna inačica pogona donosi 1,2-litreni trocilindarski benzinac snage 100 KS, 48-voltni hibridni sustav s elektromotorom snage 21 kW (28 KS), uz 6-brzinski električni mjenjač s dvostrukom spojkom (eDCT) te sustav regenerativnog punjenja hibridne baterije.

Oprema

Za početak će se nuditi i dvije razine opreme kod električnog modela – Grande Panda La Prima i (Grande Panda)RED. Potonja će biti dizajnerski dotjerana kroz suradnju sa zakladom (RED), poznatoj po kampanjama i proizvodima čijom se kupnjom sudjeluje u globalnoj borbi protiv AIDS-a.

Hibridni model također dobiva dvije izvedbe, ICON i La Prima, koje će se razlikovati po detaljima kao što su promjer guma i veličina ugrađenog multifunkcijskog infotainment zaslona.

Osnovna oprema uključivat će instrumentni zaslon dijagonale 10" te središnji zaslon od 10,25", kao i 4 USB-C utora za brzo punjenje raznih uređaja. Najavljuje se i niz sustava pomoći vozaču, kao što su pomoć pri parkiranju sa senzorima i kamerama, tempomat, sustav zadržavanja u voznoj traci i automatskog kočenja u slučaju nužde.

Cijene za naše tržište još nisu objavljene, ali će, prema najavama za ostatak Europe, biti onakve kakve su bile i očekivane. Električna Fiat Grande Panda koštat će u osnovnoj izvedbi oko 25.000 eura, dok će hibridnu izvedbu biti moguće nabaviti već po cijeni od oko 19.000 eura. U salonima bi se diljem kontinenta oba modela trebala naći tijekom proljeća.