Renault Symbioz je 17 cm dulje izdanje popularnog Captura. Kreće od 29.690 eura

Proteklo je mjesec dana od kako sam imao priliku voziti novo izdanje popularnog Renaultovog SUV modela Captur. Svojedobno začetnik segmenta danas broji sve više konkurenata, a kojima se u Renaultu žele dodatno opirati novim izdanjem koje nosi naziv Symbioz. Model je to koji je upravo pušten u prodaju u domaćim salonima, a što je bila prilika da se sam upoznam s istim. Gledate li Symbioz direktno sprijeda nema šanse da znate radi li se upravo o njemu ili pak modelu Captur.

Ivan Cvetković

Razlika je vidljiva tek na stražnjem dijelu vozila. Upravo tu je Symbioz dobio dodatnih 17 centimetara duljine te broji ukupno 441 cm. Oba su modela nastala na istoj modularnoj CMF-B platformi. To znači da imaju i jednaki međuosovinski razmak od 264 cm, kako na modelu Captur tako i Symbioz.

Značajan porast SUV-a i crossovera

Tim produljenjem Symbioz postaje model koji je tek 10 centimetara kraći od većeg Australa. Renault je svojedobno bio vodeći proizvođač po ponudi jednovolumenskih vozila, a sada ima iznimno brojnu ponudu crossover odnosno SUV modela. Symbioz tako upotpunjuje modele Captur, Megane Conquest, Rafale, Austral i Espace, a pored kojih su tu i u potpunosti električni modeli Megane i Scenic.

Ivan Cvetković

Razlika modela Captur i Symbioz najveća je u stražnjem dijelu, odnosno točnije u prtljažniku. On je najveći u klasi. S obzirom na to da su dostupna klizna stražnja sjedala, raspoloživ je prtljažnik obujma 492 do 642 litre. To je za 166 do 220 litara više u odnosu na prtljažnik kod modela Captur. Pristup prtljažniku moguć je i putem električno pokretanih petih vrata. Ona se mogu otvarati i putem senzora i to zamahom stopala ispod stražnjeg branika, a što olakšava priču kad su ruke zauzete.

Za sada samo jedan pogon

Razlika u odnosu na Captur je i u motorizaciji. Naime, Symbioz je trenutno dostupan isključivo uz hibridni pogon 1,6 E-Tech koji isporučuje 143 KS i 250 Nm. Navedeni pogonski sklop krije se iza oznaka E-Tech full hybrid 145. Riječ je o simbiozi atmosferskog benzinskog motora od 94 KS, elektromotora od 49 KS, visokonaponskog starter-generatora od 20 KS te samopunjive litij-ionske baterije od 1,3 kWh. Zajedno osiguravaju vrlo solidne performanse i niske potrošnje, uz vrlo solidnu količinu vožnje isključivo na struju.

Ivan Cvetković

S obzirom na činjenicu da je u ponudi samo ovaj najmoderniji pogon, trenutna početna cijena je 29.690 eura. To je 2650 eura više za istu Evolution razinu opreme u odnosu na model Captur. Pored Evolution razine opreme tu su još Techno, Techno Esprit Alpine i Iconic, a koja završava s cijenom od 34.490 eura. Iduće godine očekuju se i dva blaga hibrida. Zanimljiva je nadoplata od 1500 eura za panoramski krov bez sjenila Solarbay, a koji se segmentno zatamnjuje i to tekućim kristalima. Navodno dobro štiti od sunca, no za to ćemo morati pričekat da Symbioz isprobamo tijekom ljetnih vrućina. Birati se može između sedam boja, s time da je osnovna crvena Flamme, dok je za ostale potrebna nadoplata od 600 eura.

Četiri razine opreme

Symbioz serijski dolazi uz 27 ADAS sustava, a početni model dolazi na 17-colnim kotačima, kao i full LED prednjim i stražnjim svjetlima. Tu je i automatski klima-uređaj, kao i 7-inčni digitalni zaslon instrumentne ploče odnosno 10,4-inčni središnje smješteni zaslon multimedije. Pokreće ga OpenR link sustav s Arkamys Classic ozvučenjem. Techno paket donosi još i adaptivni tempomat kao i parking senzore sprijeda i straga. Središnji zaslon je opremljen navigacijom i Google uslugama, a tu su i 18-colni alu naplatci, dok je u prtljažniku pripremljeno dvostruko dno.

Ivan Cvetković

Techno Esprit Alpine donosi još za broj veće alu naplatke, grijani upravljač kao i brojne Alpine dodatke. Na ovaj se paket nastavlja i najbogatija Iconic razina koja ima električno otvaranje prtljažnika, grijana prednja sjedala, kao i još sigurnosnih pomagala kao i kameru za pomoć pri parkiranju s prikazom 360 stupnjeva. Osim na početnom paketu moguća je nadoplata od 900 eura za Harman/Kardon premium audio sustav.